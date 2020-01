Lạ lùng những dự báo cho năm 2020 chính xác từ 20 năm trước

Một số chính trị gia Đan Mạch đã đưa ra những dự báo cho viễn cảnh thế giới vào năm 2020 từ 20 năm trước. Thật thú vị là có những điều họ đã dự báo chính xác.

Bìa cuốn sách tuyển tập “Đan Mạch trên đường đến năm 2020” vào năm 2004

Mới đây nhà báo Đan Mạch Jesper Vind đã điểm lại những dự đoán của một số chính khách, nhà nghiên cứu Đan Mạch về đất nước và thế giới năm 2020. Đáng ngạc nhiên là không ít dự đoán đã sớm được chứng thực, đặc biệt là với chính trị gia lão làng Bertel Haarder.

Chính khách dự đoán như nhà tiên tri

Bertel Geismar Haarder, sinh năm 1944, thuộc Đảng Tự do, là vị bộ trưởng có thâm niên phục vụ lâu nhất của Đan Mạch tính trong lịch sử từ năm 1901. Ông từng giữ chức phó chủ tịch Nghị viện châu Âu từ 1997 đến 1999 và từ 2004 tới 2016 thì lần lượt nắm giữ nhiều bộ khác nhau trong chính phủ của liên đảng Tự do - Bảo thủ.

Năm 1977, ông Haarder viết cuốn Người Đan Mạch năm 2002 , dự đoán về tương lai đất nước và châu Âu sau 25 năm.

Theo ông Haarder, khi đó “chủ nghĩa xã hội thị trường” sẽ chiếm lĩnh tại Đông Âu, các phong trào quốc gia, xu hướng tìm về bản sắc dân tộc sẽ phát triển mạnh tại cựu lục địa; Scotland, Xứ Wales và Xứ Basque sẽ tiến tới có nghị viện riêng, và Brussels nỗ lực để các nước trong khối được bình đẳng.

Cuốn sách nảy đã tạo cảm hứng cho nhà nghiên cứu Alex Heick xuất bản tuyển tập “Đan Mạch trên đường đến năm 2020” vào năm 2004 với những bài viết của Haarder và 22 tác giả khác.

Chính tri gia Haarder từng dự đoán “Người Mỹ sẽ không còn là sen đầm của thế giới và một thành lũy của châu Âu chống lại sự nguy hiểm của các thế lực thế giới” vào năm 2020. Thậm chí ông còn tin rằng “Người Mỹ sẽ chọn một tổng thống đặt”nước Mỹ lên hàng đầu“, gánh nặng của kinh tế và nhân loại cuối cùng trở nên quá lớn”.

“Người Mỹ mệt mỏi trước việc trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố trên toàn thế giới. Hi vọng về một”Pax Americana“sẽ phai dần”.

Chính trị gia Haarder cũng tiên lượng về “sự bùng nổ của số lượng người Thổ Nhĩ Kỳ và hậu duệ của họ tại các quốc gia như Đức, Áo và Đan Mạch; các vấn đề lớn về hội nhập và những mâu thuẫn thường gặp, sẽ vẫn tiếp diễn”, và sẽ có những “Đa số Hồi giáo tại một số thành phố và khu vực của châu Âu”.

Tình trạng đó sẽ kích hoạt “cuộc tranh luận về việc có nên có dân chủ và tự do cho những người muốn xóa bỏ dân chủ và tự do, nếu họ lên nắm quyền”.

Haarder hi vọng là vào năm 2020 thì công nghệ thông tin cũng như sự thịnh vượng sẽ đẩy mạnh sự phát triển của nền dân chủ trên thế giới nhưng nhiều dân tộc Hồi giáo sẽ “phải tiếp tục sống trong sự thiếu hiểu biết, kém phát triển, chủ nghĩa cơ bản, lạm dụng và độc tài”.

Bìa sách có hình ảnh chính trị gia lão làng Bertel Haarder

Về các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu thì nhiều người tỏ ra bi quan. Chuyên gia môi trường Hans Løkke hình dung ra một châu Âu với mực nước tăng, nhiều cơn bão và lũ lụt hơn, nhiệt độ tăng. Sự khác biệt giữa mùa hè và mùa đông sẽ giảm xuống và cảnh tượng Giáng sinh trắng ngày càng trở nên hiếm hoi tại Đan Mạch. Giáo sư Erling Bjøl thì cảnh báo về tình trạng tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên, nạn phá rừng không được kiểm soát, đánh bắt quá mức, khan hiếm thực phẩm và nước uống: “Đến năm 2020, một phần ba dân số thế giới có thể bị thiếu nước thay vì là một phần mười như hiện nay”. Tuy nhiên ông cũng lạc quan cho rằng “sự tự do hóa thương mại thế giới và hợp tác quốc tế sẽ giảm nghèo ở các nước đang phát triển, đồng thời các nhà khoa học sẽ nỗ lực giúp nhân loại tránh được nạn đói”.

Dự đoán sai về EU

Một tác giả khác có bài trong tuyển tập là đại tá Lars R. Møller thì cảnh báo về mối đe dọa của khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với trật tự quốc tế và an ninh vào năm 2020.

Theo ông thì trong khi Mỹ tập trung vào các quốc gia Hồi giáo tại Trung Đông thì những phần tử Hồi giáo cực đoan tại Mỹ và châu Âu đã “tạo cơ sở cho cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc phương Tây”, dẫn tới sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày tại đây. “Nhu cầu an ninh sẽ chiến thắng nhu cầu về quyền tự do”, ông nhận định.

Riêng ông Rolf Jensen, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu tương lai, lo ngại rằng việc sử dụng các “công cụ thông minh” trong cuộc sống hằng ngày sẽ đưa tới chuyện thông tin cá nhân bị rò rỉ.

Tuy thế, không tác giả nào cho là sẽ có những thành viên muốn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà tin là EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chính trị gia Đảng Xã hội dân chủ Jens Maigaard thậm chí còn dự đoán tới năm 2020, EU sẽ có hơn 40 nước thành viên, sẽ gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và các quốc gia Bắc Phi.

Per Stig Møller, từng giữ chức ngoại trưởng Đan Mạch từ năm 2001 tới 2010, thì đã sai khi dự đoán rằng một nhà nước Palestine độc ​​lập sẽ được thành lập vào năm 2005 để đem lại hòa bình tại khu vực này. Theo ông thì tới năm 2020, Israel sẽ không tồn tại như một quốc gia Do Thái, do sự phát triển dân số tại Israel cho thấy người gốc Ả Rập chiếm đa số.

Cựu ngoại trưởng Møller cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tham gia tích cực hơn vào hợp tác quốc tế với phương Tây để “chia sẻ những lợi ích cùng mục tiêu chung” và “chúng ta phải hỗ trợ họ theo một dòng chảy về nền kinh tế thị trường, điều này đối với Trung Quốc cũng có nghĩa là tránh một nền cai trị tập quyền”.

Erling Bjøl thì lạc quan tiên đoán “một liên minh châu Âu - Nga gần gũi”, tiến tới một “khu vực hòa bình” thường xuyên tại châu Âu. Theo Bjøl, Mỹ sẽ vững vàng ở vị trí cường quốc quan trọng nhất thế giới vào năm 2020 và xa thế nữa, vì “sự tiến bộ trong công nghệ thông tin và truyền thông sẽ đảm bảo cho Mỹ một vị trí lãnh đạo”, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bị cản trở bởi gánh nặng xã hội khổng lồ của mình.

Theo Quế Viên/tuoitre.vn