Nhà thiết kế người Hà Tĩnh được Her World vinh danh

Nhà thiết kế kim hoàn Lê Nguyễn Nhật Linh là một trong 10 phụ nữ có tầm ảnh hưởng năm 2023 ở hạng mục Nhà thiết kế trang sức của năm, tối 24/10.

Giải thưởng thuộc khuôn chương trình “Her World Awards - Shine Your Way” do tạp chí Her World ấn bản Việt Nam phối hợp Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTVcab và thương hiệu Bất động sản Vinhomes đồng tổ chức. Sự kiện diễn ra tối 24/10 tại Long Biên, Hà Nội.

Trong đó, lễ vinh danh “Her World Awards - Shine Your Way” do VTVcab phối hợp Her World Việt Nam thực hiện, nhằm vinh danh những người phụ nữ để lại dấu ấn trong lĩnh vực họ hoạt động, đồng thời truyền cảm hứng và tạo sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.

Nhà thiết kế kim hoàn Lê Nguyễn Nhật Linh (giữa) là một trong mười người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở hạng mục Nhà thiết kế trang sức của năm. Ảnh: VTVCab

Năm 2023, Lê Nguyễn Nhật Linh ghi dấu khi có nhiều bộ sưu tập trang sức cao cấp xuất hiện trên thảm đỏ thế giới. Cô còn là nhà thiết kế trang sức độc bản cho nhiều ngôi sao, hoa hậu, tỷ phú quốc tế.

Nhật Linh cũng là một trong những nhà thiết kế kim hoàn Việt đầu tiên được mời trình diễn bộ sưu tập trang sức tại Paris Fashion Week với cảm hứng từ Phật giáo thời Trần. Cô từng thiết kế trang sức cho cựu CEO tạp chí Forbes Việt Nam khi bà xuất hiện tại thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76. Trước đó, BST trang sức độc bản từng được Phạm Băng Băng diện khi chụp trang bìa tạp chí Vogue châu Âu số tháng 7/2023 cũng do Nhật Linh thiết kế.

Ngoài các thành tích trên, cô còn để lại dấu ấn bằng nhiều điểm sáng khác trong sự nghiệp: thiết kế trang sức cho Miss Universe 2022 R’Bonney Gabriel, hoa hậu hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2021 Andreína Martínez; nhạc sỹ, ca s Shontelle Layne, chủ nhân của nhiều bản hit; và còn là tác giả cho loạt trang sức xa xỉ được các sao quốc tế sử dụng trong đêm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia với vai trò giám khảo.

Nhà thiết kế kim hoàn Lê Nguyễn Nhật Linh. Ảnh: VTVCab

Với những cống hiến thời gian qua, Lê Nguyễn Nhật Linh liên tục lọt top nhiều bảng xếp hạng và được công nhận bởi các tổ chức lớn. Cụ thể, cô thành công lọt top 7 “Doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2023” do Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á (AIPA) bình chọn; top 10 “Doanh nhân trí thức tiêu biểu năm 2023” do Viện Kinh tế và Văn hóa, kết hợp Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Nhà thiết kế Lê Nguyễn Nhật Linh cùng các cá nhân nhận vinh danh tại “Her World Awards - Shine Your Way”. Ảnh: VTVCab

Ngoài Nhật Linh, “Her World Awards - Shine Your Way” còn vinh danh hàng loạt chị em khác với thành tựu trong đa dạng lĩnh vực: Thùy Tiên - Mỹ nhân của năm; H'Hen Niê - Nghệ sĩ truyền cảm hứng; hoa hậu Hương Giang - Nhà sản xuất của năm; MC Khánh Vy - Nghệ sĩ trẻ triển vọng; Siêu mẫu Xuân Lan - Nhà đào tạo của năm; Quỳnh Anh Shyn - Fashionista của năm; NSND Lê Khanh - diễn viên của năm; Dương Kiều Trinh - MC, Biên tập viên của năm; Lona Kiều Loan - Ca sĩ của năm...

Sự kiện đánh dấu sự trở lại của Her World Việt Nam , một trong những tạp chí cho phụ nữ được ưa chuộng nhất Đông Nam Á. Khởi đầu từ Singapore và Malaysia, với hơn 60 năm hoạt động và phát triển, Her World xem mình là kim chỉ nam cho các phụ nữ trẻ quyết đoán, tham vọng thành đạt trong cuộc sống và nghề nghiệp. “Her World Awards - Shine Your Way” cũng là dịp để tôn vinh những người phụ nữ có nhiều thành tích nổi bật ở nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực, truyền cảm hứng vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Theo Á Hiên/VNE