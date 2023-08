Teaser “Đất rừng phương Nam” hé lộ tình bạn của An và Út Lục Lâm

Phim “Đất rừng phương Nam” tung teaser trailer, giới thiệu những thước phim thơ mộng trong bối cảnh miền Tây và tình bạn của bé An - anh Út Lục Lâm.

Teaser trailer của Đất rừng phương Nam

Trong trailer Đất rừng phương Nam , nhiều bối cảnh lớn, được đầu tư hoành tráng xuất hiện. Hình ảnh sông nước và con người Tây Nam Bộ như đưa khán giả quay về thời xa xưa, ghi dấu những hoài niệm về thời thơ bé hồn nhiên, trong trẻo.

Khán giả chờ đón Đất rừng phương Nam

Xóm chợ nổi là một trong những phân đoạn gây ấn tượng nhất, thể hiện chân thực không khí sinh hoạt tấp nập của người dân, với hàng chục chiếc ghe thuyền trên hệ thống kênh rạch của rừng tràm. Xung quanh là những hiệu buôn, tiệm ăn với biển hiệu vẽ tay hoài cổ.

Cảnh này “hình ảnh hóa” lời kể của nhân vật An trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam : "Tôi ngồi đong đưa hai chân trên chiếc mui thuyền chở gạo ngóng lên chợ. Đèn măng sông ở các hiệu buôn, các tiệm ăn của người Hoa kiều thắp lên sáng rực".

Hình ảnh sông nước và con người Tây Nam Bộ hiện lên chân thực trong Đất rừng phương Nam - Ảnh: ĐPCC

Trailer đồng thời giới thiệu cuộc gặp gỡ giữa bé An (Hạo Khang) và Út Lục Lâm ( Tuấn Trần ) - một thanh niên láu cá, sinh tồn bằng ngón nghề thành thạo nhất là “móc túi”.

Cuộc đời của Út Lục Lâm chứa nhiều tiếng cười thú vị để khỏa lấp đi những chua chát của việc trưởng thành trong cô độc. Nhờ Út Lục Lâm, An học được cách tồn tại nơi đất khách sau khi lạc mất người thân.

Bên dưới trailer, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác háo hức chờ đợi ngày dự án ra rạp.

Khán giả Nguyễn Đình Sang bình luận: “Xem phim ăn lễ 20-10 thôi”, khán giả Nguyễn Thuận Phát khen ngợi: “Cảnh sắc phương Nam trong phim này quá đẹp”, khán giả Khoa Thanh Nguyễn phấn khích: “Bao giờ cho đến tháng 10 đây?”.

Hạo Khang và Tuấn Trần thân thiết trong Đất rừng phương Nam - Ảnh: ĐPCC

Giới thiệu dàn nhân vật đông đảo

Ngoài Út Lục Lâm, đoạn teaser trailer hé lộ các nhân vật then chốt trong hành trình của chú bé tìm cha. Đó là thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn), cha con ông Tiều (Tiến Luật) và bé Xinh (Bảo Ngọc) hành nghề mãi võ, bé Cò (Kỳ Phong).

Đây cũng là lần đầu bộ ba An - Cò - Xinh chính thức lộ diện và xuất hiện bên nhau. Cảnh tượng ba bạn nhỏ cùng nhau cưỡi trâu dưới ánh hoàng hôn hé lộ một tình bạn hồn nhiên.

Nhân vật thầy giáo Bảy do Hứa Vĩ Văn thủ vai - Ảnh: ĐPCC

Dự án Đất rừng phương Nam do HKFilm và Galaxy Play hợp tác sản xuất, được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ trong 5 năm qua.

Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc. Do nghịch cảnh mất mẹ, cậu bé An trôi dạt tha phương trên hành trình đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những cảnh đời ngang trái, lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của địa chủ và thực dân.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng cho biết, anh hy vọng phim Đất rừng phương Nam có thể tái hiện không gian miền Tây thời chống Pháp thập niên 1920, cũng như nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ về rừng Nam Bộ qua trang văn của Đoàn Giỏi.

Bộ ba An, Cò, Xinh cưỡi trâu - Ảnh: ĐPCC

"Tôi rất vui vì mọi chuyện suôn sẻ trong ngày quay đầu. Mọi thứ lên hình thật đẹp và thể hiện rõ không khí miền Tây Nam Bộ. Tôi tin rằng bộ phim sẽ thể hiện được tinh thần và vẻ đẹp của vùng đất vừa hào hùng vừa thân thương gần gũi này" - Nguyễn Quang Dũng chia sẻ khi khởi quay Đất rừng phương Nam.

Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn, Nguyễn Trinh Hoan sản xuất, Nguyễn Vinh Sơn cố vấn, Diệp Thế Vinh làm đạo diễn hình ảnh. Phim quy tụ dàn diễn viên: Trấn Thành, Công Ninh, Kiều Trinh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần...

Phim công bố ra rạp ngày 20-10.

Theo Báo Tuổi trẻ