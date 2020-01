Thức trắng đêm và phong tục đón Tết Âm lịch tại các nước châu Á

Trung Quốc: Tại Trung Quốc, các gia đình thường dán chữ “Phúc” ngược để cầu may vào dịp Tết Nguyên đán. Theo quan niệm xa xưa, chữ “Phúc” dán ngược nghĩa là “Phúc đảo”. Đây là phép chơi chữ bởi chữ “đảo" trong tiếng Hán đồng âm với chữ “đáo” và “Phúc đáo” có nghĩa là “phúc đến”. Do đó, phong tục này này mang ý nghĩa mỗi nhà sẽ có nhiều phúc lành, cát lợi và vận may trong năm mới. Ảnh: Tripsavvy, Blogspot.