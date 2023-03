10 đội viên, thiếu nhi Hà Tĩnh đạt danh hiệu “Dũng sỹ nghìn việc tốt” cấp Trung ương

Hà Tĩnh có 10/1.000 “Dũng sỹ nghìn việc tốt” được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen, là sự ghi nhận đối với những bông hoa đẹp, khắc họa hình ảnh đội viên, thiếu nhi có đạo đức tốt, giàu tình yêu thương chia sẻ, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

1. Ngô Quang Đăng Khoa - lớp 6A4, Trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh)

Vào khoảng 16h ngày 16/9/2022, trên đường đi học về, tại tuyến đường Lý Tự Trọng, em Ngô Quang Đăng Khoa nhặt được một chiếc túi bên trong có số tiền hơn 51 triệu đồng, thẻ ATM, giấy phép lái xe và một số giấy tờ tùy thân khác. Khoa đã đến trình báo và giao nộp cho Công an phường Bắc Hà.

Sau thời gian xác minh, Công an phường Bắc Hà đã tìm được người đánh rơi tài sản là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền (xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà). Đây là số tiền chị vay mượn để điều trị tại bệnh viện, trên đường đi do sơ suất nên đánh rơi. Lực lượng chức năng đã bàn giao số tiền và giấy tờ liên quan cho chị Huyền.

Với hành động đẹp này, em Ngô Quang Đăng Khoa đã được Đoàn phường Thạch Linh, Thành đoàn Hà Tĩnh, Phòng GD&ĐT thành phố và UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng.

Bản thân em là nhân tố tích cực, năng nổ tham gia mọi hoạt động và các phong trào của Đội; tham gia tốt chương trình bảo vệ môi trường và đạt danh hiệu “Dũng sĩ bảo vệ môi trường”; đạt giải 3 trong cuộc thi viết vẽ tuổi học trò cấp trường năm học 2022 - 2023.

2. Phạm Duy Nam - lớp 5A, Trường Tiểu học Liên Minh (huyện Đức Thọ)

Phạm Duy Nam là một chi đội trưởng gương mẫu, năng nổ. Năm học 2021 - 2022, 2022 - 2023, em đều đạt giải cao môn bóng đá nam cấp huyện, học sinh giỏi huyện Trạng nguyên Tiếng Việt.

Duy Nam là Chỉ huy Đội giỏi cấp Liên đội; Đội trưởng Đội Sao đỏ; Đội trưởng Đội Nghi lễ; đội viên ưu tú trong các hoạt động Đội - Sao, luôn gương mẫu, nhiệt tình và tiên phong trong các phong trào thiếu nhi.

Ngoài giờ học trên lớp, em thường xuyên giúp đỡ các bạn chậm tiến, học lực chưa tốt để cùng nâng cao thành tích học tập. Em cũng từng nhặt được một chiếc điện thoại khi đang vệ sinh sân trường và trả lại người đánh rơi.

3. Nguyễn Khánh Hà - lớp 9A, Trường THCS Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên)

Khánh Hà là một đội viên luôn chăm chỉ, có ý thức cao trong học tập; liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện trong các năm học. Em đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện và cấp tỉnh năm học 2019 - 2020; tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động như: Viết thư UPU, “Hướng nghiệp LWL”, Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng,…

Năm 2021, em là đội viên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; đạt giải nhì Liên hoan tìm hiểu Luật Trẻ em do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Năm học 2021-2022, Khánh Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn; danh hiệu tuyên truyền viên xuất sắc cấp tỉnh phòng chống đuối nước cho trẻ em; nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ GD&ĐT...

Em đã tham gia nhiều chương trình gây quỹ góp phần kêu gọi đóng góp kinh phí ủng hộ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ các học sinh, sinh viên khó khăn học đại học.

4. Nguyễn Phong Tùng - lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh)

Nguyễn Phong Tùng là học sinh tiêu biểu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập.

Em luôn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Đội phát động, đồng thời là nhân tố tích cực trong các hoạt động quyên góp, gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo vui đón tết, kế hoạch nhỏ, phong trào “Nghìn việc tốt”, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; luôn đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ ông bà, bố mẹ việc gia đình, chăm chỉ học tập.

5. Nguyễn Thị Cẩm Tú - lớp 2B, Trường Tiểu học Hương Xuân (huyện Hương Khê)

Nguyễn Thị Cẩm Tú là “Sao nhi đồng” có thành tích học tập tốt. Em đạt nhiều giải thưởng trong học tập và rèn luyện như: giải nhất cấp trường kể chuyện về “Anh bộ đội Cụ Hồ”; “Sao nhi đồng” xuất sắc trong hoạt động Đội và “Sao nhi đồng” năm học 2021 - 2022; đạt chứng nhận “Dũng sỹ tấm lòng vàng” của trường; tích cực tham gia rèn luyện theo ứng dụng “Làm việc tốt” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Tháng 1/2023 vừa qua, trên đường đi Cẩm Tú nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và tiền mặt. Em đã đến trụ sở công an xã để nhờ tìm người đánh mất trả lại.

6. Nguyễn Phan Khánh Vân - lớp 5E, Trường Tiểu học Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh)

Khánh Vân là học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện trong cả 5 năm tiểu học; giải nhì Trạng nguyên Tiếng việt cấp tỉnh; giải vàng ViOlimpic Toán - Tiếng Việt năm 2021 - 2022. Em là đội viên gương mẫu, luôn tích cực trong các phong trào thi đua do Hội đồng Đội, Phòng GD&ĐT phát động.

Khánh Vân là một “Chiến binh bảo vệ môi trường”, đi đầu trong phong trào thu gom phế liệu xây dựng kế hoạch nhỏ; tích cực vệ sinh, giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp, tham gia trồng cây xanh. Em là thành viên tích cực, sáng tạo trong vẽ trang trí thư viện xanh, nhà vệ sinh thân thiện ở trường. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở bạn bè, người thân về trách nhiệm và cách thức thực hiện các hành động để bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường sống.

7. Nguyễn Văn Dương - lớp 9C, Trường THCS Minh Lạc (huyện Cẩm Xuyên)

Ngày 23/4, hai em Võ Thanh Anh và Lê Thanh Dũng (học sinh lớp 6, Trường THCS Minh Lạc, cùng trú tại thôn 9, xã Cẩm Minh) do đùa giỡn không may bị trượt chân rơi xuống kênh N1 ở độ sâu gần 3m, đoạn qua địa bàn thôn 5, xã Cẩm Minh. Thời điểm đó, em Nguyễn Văn Dương đang học bài ở nhà, nghe tiếng kêu cứu đã chạy ra và nhảy xuống kênh để cứu 2 em Anh và Dũng đang chới với giữa dòng nước xoáy. Nhờ biết bơi và được trang bị một số kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, Dương đã cứu được 2 em lên bờ an toàn.

Nguyễn Văn Dương đã được Chủ tịch nước gửi thư khen, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về hành động dũng cảm của mình.

8. Đồng Kiều Anh Quân - lớp 9C, Trường THCS Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh)

Đồng Kiều Anh Quân là đội viên tiêu biểu, có thành tích học tập tốt, 4 năm liền là Liên đội trưởng Liên đội Trường THCS Bắc Hồng, luôn đi đầu trong các phòng trào “Nghìn việc tốt”.

Với mong muốn được giúp đỡ và tri ân thế hệ đi trước, Anh Quân thường xuyên đến thăm và giúp đỡ bà Đậu Thị Huệ - vợ liệt sĩ tại tổ dân phố nơi cư trú. Anh Quân và các bạn đã giúp đỡ cụ dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, cùng nấu bữa cơm đầm ấm để giúp bà Đậu Thị Huệ vơi đi nỗi cô đơn. Ngoài ra, Anh Quân còn tích góp khoản tiết kiệm để mua quà tặng bà và các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

9. Phan Huy Hiếu - lớp 8G, Trường THCS Phú Gia (huyện Hương Khê)

Phan Huy Hiếu nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi; là đội viên tiêu biểu, luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao do trường tổ chức, phát động.

Bản thân em thường xuyên giúp đỡ bạn Lê Nhật Tân, là bạn cùng lớp bị khuyết tật vận động. Nhiều năm liền, dù nhà ở xa, bạn không đi lại được, không nói được, nhưng em vẫn tự nguyện giúp bạn trong mọi hoạt động trên lớp như: cõng bạn, dìu bạn vào lớp, di chuyển đến các phòng học bộ môn, sắp xếp sách vở, đồ dùng giúp bạn và luôn là người đồng hành trong học tập và cuộc sống.

10. Hoàng Hữu Khánh Dương - lớp 2A, Trường Tiểu học Nam Điền (huyện Thạch Hà)

Dù không có thể trạng, sức khỏe tốt nhưng Hoàng Hữu Khánh Dương luôn đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, đạt “Sao nhi đồng” xuất sắc trong hoạt động Đội và “Sao nhi đồng” năm học 2021 - 2022; tích cực tham gia rèn luyện theo ứng dụng “Làm việc tốt” do Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Nhận thấy trong lớp có bạn kĩ năng đọc, viết và tính toán còn chậm, Khánh Dương luôn chỉ bảo, hướng dẫn bạn đọc, viết, làm bài vào trước giờ vào học và khi ra chơi. Nhờ sự chỉ bảo tận tình của Khánh Dương đã giúp bạn có nhiều tiến bộ trong học tập.

