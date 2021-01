11 tỷ đồng xây trường tiểu học ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Nhằm đảm bảo quy mô về phòng học, nhà hiệu bộ, Trường Tiểu học An Hòa Thịnh ở xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng với kinh phí 11 tỷ đồng.

Chiều nay (8/1), huyện Hương Sơn tổ chức lễ khởi công công trình Trường tiểu học An Hòa Thịnh tại xã An Hòa Thịnh.

Công trình Trường tiểu học An Hòa Thịnh tại xã An Hòa Thịnh do UBND huyện Hương Sơn làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng; trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 10 tỷ đồng, số còn lại huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học An Hòa Thịnh

Công trình gồm nhà học 2 tầng 13 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng và hạng mục phụ trợ; do Liên danh Công ty TNHH Hoài Nhật, Công ty CPXD Bình Thiên triển khai thi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng sau 8 tháng.

Ông Nguyễn Quang Thọ - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Đề nghị đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, chính quyền địa phương tiến hành thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Được biết, sau khi sáp nhập các xã Sơn An, Sơn Trường, Sơn Hòa thành xã An Hòa Thịnh, trên địa bàn xã vẫn còn 3 điểm trường. Sau khi Trường Tiểu học An Hòa Thịnh hoàn thành sẽ rút gọn được 1 điểm trường, tạo thuận lợi cho việc đi lại, học tập của các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đạt chuẩn theo quy định.

Hữu Trung