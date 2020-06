33.000 trẻ em tham gia chương trình sữa học đường Việt Nam

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và hưởng ứng 20 năm ngày Sữa thế giới, Vinamilk đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam mang đến niềm vui uống sữa cho hơn 34.000 trẻ em thông qua Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và chương trình sữa học đường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu mở món quà đặc biệt dành tặng các em học sinh nhân ngày Tết Thiếu nhi.

Để hưởng ứng chủ đề #EnjoyDairy của ngày Sữa thế giới 2020 được phát động trên toàn cầu, một ngày hội đã được tổ chức với thông điệp “Vì niềm vui uống sữa tại trường” và mang đến những món quà ý nghĩa cho trẻ em của tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, hơn 33.000 trẻ em mầm non, học sinh tiểu học được thụ hưởng chương trình sữa học đường và 1.200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được uống sữa thông qua Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam.

Chương trình được tổ chức tại Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam với sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đại diện Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và lãnh đạo Vinamilk.

Các em học sinh đón nhận món quà đặc biệt do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Sữa học đường mang “niềm vui uống sữa tại trường” đến với trẻ em

Ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay đối với các trẻ em của tỉnh Quảng Nam là một sự kiện rất đặc biệt vì đây là năm đầu tiên các em sẽ được uống sữa tại trường theo chương trình Sữa học đường quốc gia.

Cụ thể, hơn 33.000 học sinh độ tuổi mầm non và tiểu học tại 575 điểm trường của 6 huyện miền núi gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn sẽ được nhận những hộp sữa đầu tiên của chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/6. Tham gia chương trình Sữa học đường, hàng ngày đến lớp, các em học sinh đều sẽ được uống 01 hộp sữa tươi 180ml tiệt trùng bổ dưỡng do Vinamilk cung cấp, có chất lượng theo các qui định và tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Đại diện Vinamilk trao tặng bảng tượng trưng 112.000 ly sữa từ Quỹ sữa Vươn cao ViệtNam cho trẻ em của tỉnh Quảng Nam.

Ngân sách của địa phương dành cho giai đoạn đầu của chương trình là gần 42 tỷ đồng, tương đương 5.478.680 hộp sữa. Công ty Vinamilk là đơn vị được chọn cung cấp sữa sau khi tham gia đấu thầu công khai, với mức hỗ trợ 25% đơn giá dự thầu đã giúp tiết kiệm ngân sách cho tỉnh Quảng Nam hơn 14 tỉ đồng.

Một điểm đặc biệt thể hiện sự nhân văn của đề án Sữa học đường Quảng Nam đó chính là 100% chi phí uống sữa sẽ do tỉnh và doanh nghiệp cung cấp sữa chi trả. Như vậy, phụ huynh học sinh sẽ không phải đóng góp thêm bất cứ khoản kinh phí nào, nhờ đó tất cả học sinh đều được uống sữa đầy đủ khi đến lớp. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Quảng Nam dành cho đối tượng trẻ em tại các khu vực miền núi còn gặp nhiều khó khăn.

Nhân dịp Tết thiếu nhi, Phó Chủ tịch nước trao tặng tỉnh Quảng Nam khu nhà nội trú cho trẻem trị giá 3 tỷ đồng.

Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã cho biết “Những chủ trương, chính sách của chương trình Sữa học đường tỉnh Quảng Nam sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp theo nhóm tuổi.”

Để đảm bảo chương trình được triển khai thuận lợi, hiệu quả, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp cùng Vinamilk tổ chức 03 lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là các thầy, cô giáo cung cấp các thông tin, kiến thức cần thiết để tổ chức việc uống sữa tại trường cho các em học sinh an toàn, đầy đủ.

Các em học sinh Trường Kim Đồng nhận những hộp sữa từ Vinamilk

Chương trình Sữa học đường được khởi động đúng vào Ngày Quốc tế thiếu nhi đã mang đến một món quà rất ý nghĩa và niềm vui đặc biệt cho các em học sinh miền núi của tỉnh Quảng Nam. Với nhiều em học sinh, đây có lẽ là lần đầu tiên các em biết đến sữa và được uống sữa. Niềm vui trẻ thơ giản đơn đó nhưng chính là sự khẳng định giá trị nhất về ý nghĩa nhân văn của chương trình Sữa học đường giúp mang đến nguồn dinh dưỡng để trẻ em có cơ hội được phát triển tối đa về thể chất và trí tuệ.

“Nhờ chương trình Sữa học đường, từ hôm nay, chúng con được uống sữa Vinamilk mỗi ngày khi đến lớp, để cao lớn, khỏe mạnh và thông minh hơn. Con mong ước các bạn nhỏ khác trên mọi miền đất nước cũng được uống sữa như chúng con để tăng cường sức khỏe, có thêm nhiều năng lượng để học tập tốt hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam vươn cao, vươn xa” – Em Hồ Thu Ngân, học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Các đại biểu trao tặng 50 phần học bổng cho trẻ em tỉnh Quảng Nam vượt khó vươn lên, có thành tích học tập xuất sắc.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam – Hành trình vì niềm vui trẻ thơ

Ngày 1/6 hàng năm còn được Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) chọn làm Ngày Sữa Thế giới - World Milk Day. Năm 2020, Ngày sữa thế giới được phát động trên toàn cầu với chủ đề #EnjoyDairy.

Hưởng ứng chủ đề này, bên cạnh chương trình Sữa học đường, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng đã mang niềm vui được uống sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nhà mở… của tỉnh Quảng Nam với việc trao tặng hơn 112.000 ly sữa trị giá hơn 800 triệu đồng.

Chương trình đã mang đến một ngày hội cho trẻ em miền núi tỉnh Quảng Nam với thông điệp niềm vui uống sữa tại trường nhân dịp 1/6.

Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng. Đây cũng là thông điệp trong năm 2020 của chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam hướng đến sức khỏe và sự an toàn của trẻ em.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Quỹ sữa sẽ trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 28 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị lên đến hơn 12,5 tỷ đồng.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với đồng hành của Vinamilk trong suốt 13 năm qua đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, mang đến niềm vui cho trẻ em trên mọi miền đất nước.

Tính đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển của các em trong tương lai.

