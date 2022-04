Cô giáo Hà Tĩnh giành giải nhất Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

Giải nhất toàn quốc Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2021 - 2022 chính là phần thưởng tuyệt vời ghi nhận những nỗ lực miệt mài của cô Bùi Thị Minh Hương - giáo viên môn Giáo dục công dân, Trường THPT Can Lộc (Hà Tĩnh) trong sự nghiệp dạy học.

Cô Bùi Thị Minh Hương chụp ảnh lưu niệm với thầy Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tại lễ trao giải Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Thể hiện xuất sắc 2 vòng thi của Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Honda Việt Nam tổ chức, cô Bùi Thị Minh Hương đã trở thành giáo viên duy nhất của Hà Tĩnh đạt giải nhất tại cuộc thi này.

Được biết, đây là lần thứ 3 cô Minh Hương “gặt” được giải trong Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.

Từ năm học 2017 - 2018, cô Minh Hương đã tham gia thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” và giành giải nhì quốc gia. Tiếp đó, năm học 2019 - 2020, cô tiếp tục giành giải khuyến khích toàn quốc của cuộc thi này. Đến năm học 2021 - 2022, với phần thể hiện bài thi xuất sắc, cô Minh Hương đã vinh dự giành được giải nhất.

Cô Minh Hương (ngoài cùng bên trái hàng thứ nhất) được trao giải nhất của cuộc thi.

Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi, cô Hương cho biết: “Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên gồm hai phần: vòng 1 thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm. Trong vòng thi này, cấp THPT đã có 48.620 giáo viên tham gia nên yêu cầu về bài thi rất khắt khe.

Đến vòng 2, tôi cùng 29 thí sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1 lựa chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” THPT để xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm”.

Qua màn thể hiện bài dạy xuất sắc, cô Minh Hương đã giành được giải nhất chung cuộc. Nói về niềm vui này, cô chia sẻ: “Tôi vinh dự được đại diện cho Trường THPT Can Lộc tham gia cuộc thi để góp phần giáo dục kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh. Khi được xướng tên giải nhất, tôi rất vui mừng bởi đây không chỉ là niềm vui của bản thân mà còn là thành quả của tập thể giáo viên và học sinh nhà trường”.

Trong các bài giảng về giao thông, cô Minh Hương đã sử dụng các giáo cụ trực quan cũng như đưa hình ảnh, clip vào việc giảng dạy giúp cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức.

Kể về hành trình để có được giải nhất Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, cô Hương trải lòng: “Trong quá trình xây dựng bài giảng và dạy thử nghiệm, tôi đã nhận được sự giúp sức của Ban giám hiệu, các đồng nghiệp và học sinh tại Trường THPT Can Lộc.

Các thầy cô đã cùng tôi xây dựng ý tưởng, góp ý vào từng nội dung giáo án giảng dạy. Ngoài ra, đó còn là sự đồng hành của học sinh, các em đã chủ động giúp đỡ tôi sưu tầm, vẽ các tranh ảnh, làm clip liên quan đến bài học để phục vụ cho việc dạy và học”.

Sau khi xây dựng được bài giảng, cô Minh Hương đã ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền có hiệu quả các tài liệu về an toàn giao thông. Bằng việc đưa các clip lên màn hình cũng như sử dụng các giáo cụ trực quan, bài giảng của cô trở nên sinh động hơn, học sinh chăm chú và hứng thú tiếp thu kiến thức bài học.

Trong bài giảng, cô Minh Hương còn sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực như: thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi và xử lý tình huống…

Dưới sự hướng dẫn của cô Minh Hương, các em học sinh lớp 11A4, Trường THPT Can Lộc giới thiệu và tìm hiểu về nhóm biển báo cấm.

Năm học 2021 - 2022, trong điều kiện dịch COVID-19 không cho phép tập trung đông người, các bài giảng của cô Minh Hương đã được linh hoạt đưa vào các buổi học ngoại khóa của từng lớp thay vì tập trung toàn trường như trước. Ngoài ra, các kiến thức về an toàn giao thông cũng được lồng ghép vào các tiết học của môn Giáo dục công dân do cô Minh Hương giảng dạy.

Cũng theo cô Minh Hương, qua các tiết học về an toàn giao thông, học sinh đã lĩnh hội được nhiều kiến thức và tình huống thực tế khi tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tham gia giao thông của học sinh Trường THPT Can Lộc. Học sinh nhận thức được rõ sự cần thiết của việc hiểu biết luật giao thông, tích cực học tập, tìm hiểu những kiến thức về an toàn giao thông qua các tiết học, các giờ ngoại khóa và qua phương tiện thông tin đại chúng.

Học sinh lớp 11A4 giới thiệu nhóm biển chỉ dẫn bằng powerpoint.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, cô Minh Hương bày tỏ: “Tôi sẽ tiếp tục đưa các kiến thức về an toàn giao thông tới học sinh một cách dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Qua đó, tôi mong rằng ý thức và kỹ năng xử lý tình huống giao thông của các em học sinh sẽ được nâng cao hơn nữa”.

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc cho biết: “Không chỉ trong cuộc thi mà trong quá trình giảng dạy môn Giáo dục công dân, cô Minh Hương đã khéo léo lồng ghép các kiến thức về giao thông một cách trực quan để học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt. Qua đó, đã bồi dưỡng ý thức khi tham gia giao thông cho học sinh và cùng nhau lan tỏa văn hóa giao thông trong môi trường học đường. Trong quá trình giảng dạy, cô Hương cũng là người tiên phong đổi mới, sáng tạo, đưa các ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, luôn quan tâm giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh”.

Anh Thùy