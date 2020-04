Giáo dục mầm non Hà Tĩnh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ cán bộ, giáo dục mầm non (GDMN) Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Những ngày qua, cán bộ và giáo viên bậc học mầm non Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn ngày công tham gia cùng cấp ủy, chính quyền phòng chống dịch Covid-19 như: khử trùng, dọn dẹp, sắp xếp các lớp học, nhà bếp để chuẩn bị cho công tác cách ly tập trung.

Giáo viên Trường Mầm non Thạch Ngọc (Thạch Hà) tình nguyện tham gia phục vụ hậu cần cho khu cách ly tập trung trên địa bàn. Ảnh: CTV

Đến thời điểm hiện tại, có 77 trường mầm non đã đón 2.730 công dân đến cách ly với hàng nghìn lượt giáo viên tham gia nấu ăn, phục vụ cho con em cách ly trên địa bàn.

Trong đó, ở Thạch Hà có 549 lượt cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên; Cẩm Xuyên có 200 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non tham gia nấu ăn cho công dân ở các khu cách ly.

Trong những ngày tập trung chống dịch, các cô giáo mầm non đã phát huy cao tinh thần vượt khó, tương thân tương ái với những việc làm đầy ý nghĩa; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, kể cả việc trực tiếp phục vụ vòng trong.

Nhiều giáo viên mầm non không ngại tình nguyện phục vụ vòng trong tại điểm cách ly.

Mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng giáo viên mầm non đã đóng góp 1 ngày lương để hỗ trợ phòng chống dịch.

Ngoài ra, nhiều giáo viên còn may khẩu trang, làm mũ chắn giọt bắn để phát cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch; thường xuyên cung cấp rau xanh, lương thực, thực phẩm để cải thiện bữa ăn cho lực lượng chức năng, đội ngũ phục vụ và công dân đang thực hiện cách ly.

Cô Ngô Việt Hà - Giáo viên Trường Mầm Non Xuân Lam (Nghi Xuân) - cùng con trai đo cắt vật liệu để làm mũ kính chắn giọt phục vụ cho việc phòng dịch Covid-19.

Trong “cuộc chiến” này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như cô Thắm, giáo viên Trường Mầm non Xuân Hải - Nghi Xuân; cô Hà, cô Hiền, giáo viên Trường Mầm non Thạch Long - Thạch Hà; cô Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lộc - Can Lộc; cô Hương, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Diệm, cô Nhàn - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Quang - Hương Sơn…

Giáo viên Trường Mầm non Sơn Kim 1 (Hương Sơn) hỗ trợ rau sạch tại điểm cách ly Cổng B. Ảnh CTV

Với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, lĩnh vực giáo dục mầm non Hà Tĩnh đã triển khai kết nối học tập giữa giáo viên, phụ huynh và trẻ thông qua việc thành lập các nhóm zalo, facebook.

Đến thời điểm này đã có 13 phòng GD&ĐT chỉ đạo 100% nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục online phù hợp, được phụ huynh đánh giá cao.

Những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non đã và đang cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Hoàng Thị Phúc