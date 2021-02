Hỗ trợ 800 triệu đồng sửa chữa 8 trường học ở Hà Tĩnh bị hư hỏng do thiên tai

8 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng do thiên tai đã được hệ thống Lee’s Sandwiches hỗ trợ nguồn kinh phí tu sửa thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hệ thống Lee’s Sandwiches đã tài trợ 800 triệu đồng từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp nhằm hỗ trợ 8 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị hư hỏng do thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình sửa chữa Trường Mầm non Vượng Lộc (Can Lộc).

Cụ thể: 8 trường học được hỗ trợ gồm: điểm trường Nguyễn Huệ - Mầm non Kỳ Xuân (Kỳ Anh); Tiểu học Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên); Tiểu học Lý Tự Trọng, Mầm non Đỉnh Bàn (Thạch Hà); Tiểu học Hộ Độ, Mầm non Thịnh Lộc (Lộc Hà); Mầm non Vượng Lộc (Can Lộc); Mầm non Hương Liên (Hương Khê). Tổng trị giá nguồn kinh phí hỗ trợ 800 triệu đồng.

Nhân dịp tết Nguyên đán, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao 40 suất quà cho 40 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vượng Lộc (Can Lộc), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

Tùy theo tình hình thực tế, các trường học được hỗ trợ kinh phí sẽ tu sửa từng hạng mục theo nhu cầu. Dự kiến việc tu sửa các trường học nói trên được hoàn thành trước 20/3/2021.

Hà Linh