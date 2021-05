Học sinh Hà Tĩnh kết thúc thi học kỳ II trước ngày 8/5, 15 trường tạm nghỉ học từ 6/5

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT và trường THPT triển khai kiểm tra, kết thúc thi học kỳ II trước ngày 8/5.

Việc thi học kỳ ở các trường học sẽ kết thúc trước ngày 8/5

Theo đó, từ ngày 6/5, các trường học ở Hà Tĩnh sẽ chủ động kế hoạch tiến hành thi học kỳ II để kết thúc trước ngày 8/5. Sau khi kết thúc thi học kỳ, các trường tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Hà Tĩnh cấp bách ngăn ngừa dịch khi xuất hiện 2 ca dương tính Covid-19 sau thời ... Chiều tối nay (5/5), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi có 2 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly.

Liên quan đến 2 ca dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 sau thời gian cách ly, ngày 6/5, Hà Tĩnh có 15 trường cho học sinh tạm nghỉ học. Cụ thể, ở Thạch Hà 12 trường học từ mầm non đến THCS có học sinh 3 xã Tượng Sơn, Việt Tiến, Thạch Lạc. Thành phố Hà Tĩnh có 3 trường: Mầm non Tư thục Nguyễn Du, Mầm non Tân Giang và Mầm non iSchool.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác phòng chống dịch tiếp tục được siết chặt ở các trường học, học sinh thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Các trường học còn lại trên địa bàn tiếp tục tăng cường, siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh, đo thân nhiệt cho học sinh khi đến trường, đồng thời nhắc nhở học sinh thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tập trung đông người…

T.N