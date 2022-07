Học sinh mầm non iSchool Hà Tĩnh hào hứng với dạ tiệc mùa hè - Summer Party

Dạ tiệc “Summer Party” của Trường Mầm non iSchool Hà Tĩnh được tổ chức với mong muốn mang đến cho các bé một mùa hè rực rỡ, nhiều kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè.

Trường Mầm non iSchool Hà Tĩnh vừa tổ chức đêm dạ tiệc mùa hè - Summer Party với sự tham gia của đông đảo học sinh và các bậc phụ huynh.

Các bé đã có một đêm dạ tiệc khó quên với những phút giây hào hứng khi hòa mình vào những tiết mục văn nghệ sôi động đến từ các khối lớp.

Tiết mục nhảy hiện đại Girl in the mirror của lớp Kindy 5

Sự ngộ nghĩnh, dễ thương của các bé lớp Kindy 4 qua tiết mục: Bắc kim thang.

Thông qua những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ, thầy cô và các bậc phụ huynh càng thấy rõ sự trưởng thành, tự tin hơn của các bạn trên sân khấu. Trong ảnh: Tiết mục Bé yêu biển lắm của lớp Kindy 3.

Đây cũng là một món quà mà các bé gửi tới bố mẹ, thầy cô sau những tuần học tập, rèn luyện tại khóa hè ở iSchool Hà Tĩnh. Trong ảnh: Tiết mục Oh my oh do học sinh lớp Kindy 4 biểu diễn.

Kết thúc chương trình, bố mẹ và các bé cùng nhau thưởng thức tiệc tea break trên nền nhạc sôi động.

PV