IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023 - cùng Ocean Edu chinh phục tấm vé vàng anh ngữ

IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023 là cuộc thi thường niên do Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức nhằm tìm kiếm tài năng tiếng Anh và tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các bạn học sinh trên toàn quốc.

Nhằm thúc đẩy các em học sinh Việt Nam học Tiếng Anh theo chuẩn IELTS quốc tế, đồng thời khai thác và phát huy tối đa khả năng học tiếng Anh của tất cả học sinh trên toàn quốc, hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã chính thức tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Tiếng Anh – IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023”. Ocean Edu với mong mong muốn mang tiếng Anh gần hơn đến với tất cả học sinh tại khắp các tỉnh thành.

IELTS Circle of Champions. 2023 – Cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh do Ocean Edu tổ chức

Cuộc thi IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023 được tổ chức với quy mô toàn quốc. Trải qua rất nhiều mùa tìm kiếm tài năng Tiếng Anh, cuộc thi đã đã chứng tỏ được sức lan tỏa và uy tín khi để lại những dấu ấn vô cùng ấn tượng: hơn 35.000 thí sinh đăng ký dự thi đến từ các trường THCS và THPT trên khắp cả nước, hàng ngàn giải thưởng và học bổng được trao tặng với tổng giá trị lên tới 10 tỷ đồng

Đến với cuộc thi IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023, các bạn học sinh không chỉ được chinh phục mục tiêu Tiếng Anh với 100% các chuyên gia người nước ngoài mà còn là sân chơi cọ xát, kiểm tra trình độ với các đối thủ xứng tầm. Thông qua các bài thi kiểm tra trình độ IQ, EQ, tư duy phản biện, kỹ năng Đọc - Viết vô cùng kịch tính nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, các em học sinh sẽ được truyền cảm hứng để tự tin bày tỏ ý kiến, ý tưởng sáng tạo. Đây cũng chính là thước đo chính xác, cô đọng nhất về những tiến bộ sau một quá trình học tập và là cơ sở để định hướng chính xác nhất lộ trình học tiếng Anh và ước mơ tương lai của các em.

Cuộc thi thu hút hàng ngàn học sinh trên toàn quốc – Chinh phục tấm hộ chiếu công dân toàn cầu

Theo đề án ngoại ngữ quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, học sinh sẽ có cơ hội được xét tuyển thẳng vào các đại học Top đầu Việt Nam khi đạt thang điểm 6.5 IELTS. Miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia đối với học sinh đạt chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên. Vì vậy có thể nói tấm vé vàng IELTS sẽ là một trong những tấm vé quyền lực khi bạn chuẩn bị hành trang bước vào cổng trường Đại học. Ngoài ra, các em học sinh còn có cơ hội dành được học bổng du học tại những trường đại học hàng đầu thế giới; cơ hội định cư tại nước ngoài và làm việc tại các công ty lớn.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Tiếng Anh IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS gồm có 3 vòng tranh tài: Vòng loại - Mock Test và Vòng chung kết - Ocean Talk. Tại vòng thi Mock Test: các thí sinh làm bài trên đề thi giấy kiểm tra toàn diện các kỹ năng tiếng Anh. Sau đó Top 10 thí sinh xuất sắc vòng thi Mock Test sẽ tham gia vòng thi Ocean Talk 1:1 theo chủ đề với Giáo viên người nước ngoài và trải qua đề thi IELTS theo chuẩn Quốc tế.

Đến với cuộc thi IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023, các thí sinh sẽ nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn cùng các phần quà giá trị đến từ Ocean Edu. Quán quân cuộc thi sẽ nhận được học bổng toàn phần học với 100% giáo viên nước ngoài, bên cạnh đó top thí sinh xuất sắc nhất cũng sẽ nhận được hàng ngàn phần thưởng và học bổng với tổng giá trị lên đến hơn 10 tỷ đồng cho lộ trình học tiếng Anh tại Ocean Edu.

Ocean Edu luôn tự hào về các thành tích đã đạt được trong 17 năm qua khi đào tạo thành công các học viên theo học các chương trình tiếng Anh, và mỗi năm đón tiếp trên 150,000 học viên mới. Ngoài các chương trình học, Ocean Edu cũng liên tục tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa để giúp các học viên phát triển kỹ năng toàn diện và thường xuyên tổ chức các cuộc thi lớn trên toàn quốc giúp cho các em học sinh có cơ hội cọ xát với những kỳ thì chuẩn quốc tế.

Ocean Edu hy vọng cuộc thi IELTS CIRCLE OF CHAMPIONS 2023 sẽ là nơi thắp lên ngọn lửa ham học, đồng thời mong muốn các em học sinh sẽ ý thức hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước.

P.V