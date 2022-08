Ngành GD&ĐT Can Lộc đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm học mới

Kết thúc năm học 2021-2022, ngành GD&ĐT Can Lộc có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Chiều 29/8, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021-2022, quy mô trường lớp ở Can Lộc vẫn giữ nguyên với tổng số 55 trường mầm non, phổ thông công lập (giáo dục mầm non có 18 trường, tiểu học 19 trường, THCS 15 trường và THPT 3 trường).

Từ việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được duy trì và nâng cao. Công tác chăm sóc giáo dục trẻ chuyển biến tốt, tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,07%.

Trưởng phòng GD&ĐT Can Lộc Nguyễn Thị Hường báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Về chất lượng mũi nhọn, Can Lộc là đơn vị xếp thứ 2 toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh với 82 em đạt giải (7 giải nhất; 20 giải nhì; 28 giải ba; 27 giải khuyến khích). Ngoài ra, còn có nhiều học sinh đạt giải cao trong các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh.

Năm học 2021 - 2022, tỷ lệ tốt nghiệp THPT ở Can Lộc đạt 100%, trong số đó có 32 lượt thí sinh có điểm tổ hợp xét tuyển đại học đạt từ 28 điểm trở lên. Đặc biệt, năm học vừa qua, huyện có 1 học sinh ở Trường THPT Đồng Lộc đạt giải khuyến khích quốc gia môn Sinh học; có 144 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 cấp tỉnh (11 giải nhất; 33 giải nhì; 47 giải ba; 53 giải khuyến khích).

Kết thúc năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT Can Lộc có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nhung Quyên: Đề nghị ngành GD&ĐT Can Lộc tập trung xây dựng các giải pháp giảm áp lực về quy mô trường lớp; quan tâm xây dựng mô hình trường mầm non tư thục; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch đẹp, trường học hạnh phúc.

Để thực hiện chủ đề: Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục; thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai có hiệu quả, xây dựng trường học hạnh phúc, năm học 2022-2023, ngành GD&ĐT Can Lộc đề ra 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trong giải pháp bảo đảm an toàn trường học; nâng cao chất lượng các bậc học, triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục; tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong đề nghị các địa phương cần tiếp tục tăng cường, tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong phát biểu tại hội nghị.

Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, trước mắt, các nhà trường cần chuẩn bị chu đáo công tác khai giảng năm học mới, tạo không khí phấn khởi trong giáo viên, học sinh; tiếp tục giữ vững khối đoàn kết nội bộ; xây dựng kế hoạch thi đua lập thành tích hướng tới 40 năm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tạo phong trào thi đua trong các trường học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD&ĐT cho 2 cá nhân.

Lãnh đạo huyện Can Lộc trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân.

... trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 1 tập thể...

... trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể...

... trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 tập thể...

... và 10 cá nhân.

Anh Thư