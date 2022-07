Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh: Không có thí sinh vi phạm quy chế

Đề vừa sức, nội quy, quy chế trường thi được đảm bảo, gần 17.400 thí sinh ở Hà Tĩnh đã kết thúc ngày thi đầu tiên một cách nghiêm túc, an toàn.

Ngày thi thứ nhất với 2 môn Ngữ văn và Toán diễn trong điều kiện thời tiết mát mẻ, công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) rời trường thi sau buổi thi đầu tiên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh khá thuận lợi khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nên thí sinh đến các điểm thi với tâm thế khá nhẹ nhàng, không áp lực.

Sự chuẩn bị chu đáo của các điểm thi và sự tiếp sức nhiệt tình của các đội tình nguyện giúp thí sinh yên tâm hơn khi bước vào kỳ thi. Trong ảnh: Lực lượng tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hỗ trợ thí sinh bị gãy chân.

Đề thi vừa sức khiến nhiều thí sinh ở TX Kỳ Anh rời trường thi trong tâm thế nhẹ nhàng.

Tại 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vũ Quang thể hiện sự tự tin, hài lòng sau khi hoàn thành bài thi môn Văn.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các trường THPT nơi được lựa chọn làm điểm thi đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi. Việc đảm bảo sức khỏe cho thí sinh được chuẩn bị chu đáo.

Các sở, ban, ngành liên quan bố trí đầy đủ lực lượng vòng trong, vòng ngoài để bảo vệ đề thi, bài thi 24/24h, giữ gìn an ninh trật tự trong các buổi thi, đồng thời tăng cường phân luồng giao thông tại các điểm thi; chuẩn bị phương tiện vận chuyển đề thi, bài thi, phục vụ giáo viên coi thi.

Buổi chiều, các sĩ tử tiếp tục kỳ thi với môn Toán. Tại Vũ Quang, từ đầu buổi chiều, trời bất ngờ mưa lớn khiến đường đến trường thi của các sĩ tử vất vả hơn.

Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục dự thi và quy định phòng dịch được các đội thanh niên và lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả, giúp thí sinh giảm áp lực trong suốt thời gian dự thi.

Sau khi kết thúc môn Văn (buổi sáng), nhiều thí sinh cẩn thận trao đổi với nhau về đáp áp của đề thi. Ảnh chụp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Ở môn Ngữ văn, theo nhận xét của thí sinh, đề thi năm nay khá hay, phần đọc hiểu nhẹ nhàng, nội dung bám sát đề minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Xuyên suốt phần đọc hiểu và nghị luận xã hội là vấn đề về sự cống hiến, hy sinh, về trách nhiệm và tiếp bước truyền thống của thế hệ trẻ. Thông điệp nội dung các câu hỏi có ý nghĩa giáo dục cao và khá quen thuộc với học sinh, ngữ liệu để liên hệ khá phong phú nên thí sinh thuận lợi trong quá trình làm bài.

Ở phần nghị luận văn học, yêu cầu học sinh cảm nhận một đoạn văn trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”. Dù đây là phần được nhiều thí sinh dự đoán nhưng sự bất ngờ trong yêu cầu liên hệ hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với hình ảnh chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá được miêu tả trong truyện, từ đó rút ra thông điệp mối quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống. Đây cũng là câu hỏi mang tính phân hóa và tạo được hứng thú, phát huy sự sáng tạo của học sinh.

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng trước khi bắt đầu môn Toán.

Ở môn Toán, thí sinh cho rằng, cấu trúc đề cơ bản giữ nguyên như những năm trước nhưng khó hơn đề minh họa của Bộ GD&ĐT. Kiến thức trong 50 câu hỏi của đề thi phần lớn nằm trong chương trình lớp 12 và đề có độ phân hóa bắt đầu từ câu 40, khó nhất ở 5 câu cuối.

Về phổ điểm, với đề thi năm nay, theo dự đoán của nhiều giáo viên, thí sinh, học sinh trung bình có thể đạt mức điểm 6-7. Đối với những thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh vào đại học, để đạt điểm cao, ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, thí sinh phải có nền tảng kiến thức Toán nâng cao. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu 2 trong 1 của kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa để tuyển sinh đại học.

Nhiều thí sinh ở TX Kỳ Anh lại phấn khởi khi đề thi có lượng kiến thức chủ yếu ở sách giáo khoa.

Kết thúc ngày thứ nhất, quy chế kỳ thi được giữ nghiêm, trường thi đảm bảo an toàn. Thí sinh rời trường thi trong tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng trao đổi đáp án đề thi môn Toán.

Tại 35 hội đồng thi, môn Văn có 33 thí sinh vắng mặt, môn Toán có 37 thí sinh vắng mặt không có lý do. Việc niêm phong đề thi được thực hiện đúng quy chế. Ngày thi đầu tiên, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ngày mai (8/7), thí sinh tiếp tục với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) vào buổi sáng; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Buổi chiều, vào lúc 14h30 phút, thí sinh làm bài thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Nhóm P.V