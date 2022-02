Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh cho học sinh tiểu học, mầm non trở lại trường

Hôm nay (22/2), nhiều địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học trở lại học ở trường. Công tác phòng, chống dịch bệnh và giữ ấm cho học sinh được các trường thực hiện nghiêm túc.

Sáng nay, các địa phương như: Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên đã cho học sinh tiểu học, mầm non đi học trở lại.

Học sinh Trường Tiểu học Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp.

Các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh chỉ có một số ít trường mầm non vẫn duy trì nền nếp nhưng tỷ lệ học sinh chuyên cần thấp do phụ huynh e ngại thời tiết xấu, không đưa con đến trường.

Các địa phương như huyện Kỳ Anh, Đức Thọ vẫn tiếp cho các trường linh hoạt kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế.

Cũng do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên sáng nay, 4 địa phương Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, Can Lộc và Lộc Hà tiếp tục cho học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học.

Thầy Phan Thanh Dân - Trưởng Phòng GD&ĐT Lộc Hà cho biết: “Toàn huyện có 10 xã, thị ở vùng dịch cấp độ 3,4; 2 xã vùng dịch cấp độ 2 nhưng trong trường học tỷ lệ học sinh F0 cao nên nhiều lớp phải tạm thời nghỉ học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trước mắt chúng tôi tạm cho bậc tiểu học, mầm non nghỉ học”.

Việc đi học trở lại của các em sẽ tùy vào tình hình thực tế tại các địa phương.

