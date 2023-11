Ocean Edu tự hào nâng bước ước mơ với dự án “Ươm mầm tri thức - thắp sáng tương lai”

Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý “Top 10 The Best of Vietnam 2023”. Giải thưởng này là sự công nhận cho những thành tựu của Ocean Edu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế với giải thưởng danh giá “Top 10 The Best of Vietnam 2023”

Ngày 08/10/2023, tại Nhà hát Quân đội TP.HCM, đã diễn ra chương trình bình chọn và lễ công bố "The Best of Vietnam 2023”. Đây là sự kiện của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo, cùng với các cơ quan Trung ương và địa phương để biểu dương những doanh nhân, doanh nghiệp xuất sắc nhằm khẳng định vai trò của những doanh nhân, doanh nghiệp góp phần tạo động lực và vị thế cạnh tranh mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Tại buổi lễ, Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý “Top 10 The Best of Vietnam 2023”. Giải thưởng này là sự công nhận cho những thành tựu của Ocean Edu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ tại Việt Nam.

Ocean Edu tự hào nhận giải thưởng “Top 10 The Best of Vietnam 2023”

Đây chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu trong suốt 16 năm qua nhằm góp phần thay đổi nền giáo dục tiếng Anh của nước nhà và nâng tầm vị thế của người Việt trên trường quốc tế.

Ocean Edu tự hào vẽ lên khát vọng, chắp cánh cho các bạn học sinh trên con đường chinh phục Anh ngữ thông qua dự án “Ươm mầm tri thức - Thắp sáng tương lai”

Với mục tiêu “để không một ai bị bỏ lại phía sau”, bất kỳ học sinh nào trên dải đất chữ S có đam mê và tinh thần học tập đều có cơ hội được tiếp xúc và học tiếng Anh, đồng thời có cơ hội được nâng cao kiến thức và yêu thích bộ môn ngoại ngữ. Ocean Edu đã chính thức phát động dự án “Ươm mầm tri thức - Thắp sáng tương lai” - trao tặng 10.000 suất học bổng tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài dành cho các cấp mầm non và tiểu học nhằm khuyến khích và ươm mầm tình yêu của trẻ đối với bộ môn Anh ngữ.

Ocean Edu chính thức phát động dự án “Ươm mầm tri thức - Thắp sáng tương lai”

Ngoài Quỹ học bổng, các bạn học sinh còn nhận được tài khoản học tiếng Anh trực tuyến được thành lập bởi Tập đoàn Pearson thuộc Vương quốc Anh trị giá 1.241.999đ. Với tài khoản này, các bạn học sinh có thể tiếp cận kiến thức tiếng Anh một cách linh hoạt và thuận tiện từ bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào.

Ưu đãi khóa học chỉ từ 49.000 VNĐ/tiết

Với sứ mệnh “Lan tỏa tri thức, giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh”, Ocean Edu mang đến ưu đãi lớn nhất năm với khóa học chỉ với giá chỉ từ 49k.

Ở khóa học này học sinh sẽ được học tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài có chứng chỉ uy tín về nghiệp vụ giảng dạy (TESOL, CELTA, TEFL). Hệ thống giáo trình, phương pháp giảng dạy đạt CLIL, cơ sở vật chất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, phần mềm học tập trực tuyến LMS ưu việt, lộ trình học được thiết kế cho từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, học viên theo học tại Ocean Edu còn được tham gia các khóa học khoa học sáng tạo STEAM, các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa không chỉ giúp nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ mà còn phát huy tối đa kỹ năng mềm trong con.

Đăng ký học ngay trong tháng này tại Ocean Edu để nhận các ưu đãi vô cùng hấp dẫn!

Truy cập website để biết thêm thông tin chi tiết:https://ocean.edu.vn/

Danh sách hệ thống chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc:https://ocean.edu.vn/vi-VN/gioi-thieu/he-thong-chi-nhanh-dao-tao-17P.V