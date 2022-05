Thực hiện tốt các chính sách của HĐND tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đánh giá cao những kết quả Sở GD&ĐT được trong thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn ngày càng được nâng cao; nhiều năm liên tục, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia của Hà Tĩnh luôn dẫn đầu toàn quốc.

Sáng 25/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành liên quan về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và nội dung dự kiến trình Kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2022 trên lĩnh vực giáo dục. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Hệ thống trường mầm non và phổ thông trong toàn tỉnh được quy hoạch, sắp xếp khá hợp lý; hầu hết các trường đều có đủ một phòng học trên một lớp, khắc phục được tình trạng học 2 ca; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 84%.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được quan tâm đầu tư; khuôn viên, cảnh quan nhà trường đã được xây dựng, cải tạo đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn. Hệ thống phòng bộ môn, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản được bổ sung, trang bị; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư.

Đại diện Sở GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, xóa mù chữ hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, chất lượng mũi nhọn được nâng cao; nhiều năm liên tục, học sinh giỏi quốc gia của Hà Tĩnh luôn dẫn đầu toàn quốc; kết quả thi tốt nghiệp THPT hàng năm đạt tỷ lệ trên 98%, số học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT và vào đại học tăng cả số lượng và chất lượng qua từng năm.

Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh: Đề nghị Sở GD&ĐT làm rõ nguyên nhân học sinh bỏ học còn nhiều; nguyên nhân thực hiện thấp Nghị quyết 264/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cơ sở GD&ĐT mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp.

Hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh đã huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tuyển sinh 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học THCS; 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống... Đặc biệt, Sở GD&ĐT đã tiến hành sắp xếp, thực hiện sáp nhập các trường công lập theo quy định của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND. Qua đó, tinh gọn được 80 điểm trường, từ 719 trường giảm xuống còn 639 trường sau sáp nhập.

Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân: Đề nghị Sở GD&ĐT làm rõ nguyên nhân không thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; nguyên nhân vì sao tỷ lệ học sinh mầm non đến trường ngày càng giảm...

Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia của Hà Tĩnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, năm 2017, Hà Tĩnh có 1 em tham dự đội tuyển quốc gia môn Toán dự thi Olympic Toán quốc tế tại Brazil và 1 học sinh đạt HCB môn Tin khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài thành tích của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, các trường THPT không chuyên như: Nguyễn Huệ, Cẩm Xuyên, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Phan Đình Phùng... cũng có tỉ lệ học sinh giỏi quốc gia khá cao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Sở GD&ĐT cần làm rõ thêm một số vấn đề về tự chủ tài chính; nguyên nhân thực hiện thấp Nghị quyết 264/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở GD&ĐT mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Đối với Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 về quy định mức thu học phí nên giữ mức thu lâu nay vẫn thực hiện; đối với Nghị quyết 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018, cần nghiên cứu sửa đổi một số chỉ tiêu chưa đạt.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân không thực hiện được các mục tiêu của các nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông, mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập. Nguyên nhân học sinh bỏ học còn nhiều; kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất trường lớp sau sáp nhập; điều kiện và mức hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh dân tộc kinh con hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của Ủy ban Dân tộc.

Cũng tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về phát triển GD&ĐT trên địa bàn những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về phát triển giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh những năm tiếp theo.

Theo đó, đối với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tỉnh chưa cân đối được ngân sách; xem xét sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đối với HĐND tỉnh, cần có cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học; bố trí vốn đầu tư công tương xứng vị trí, quy mô giáo dục; giao đủ biên chế viên chức đối với các cơ sở giáo dục công lập, nhất là đối với giáo dục mầm non, tiểu học.

Đối với UBND tỉnh, cần phê duyệt Đề án xây dựng trường mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu; còn có tình trạng thiếu giáo viên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ kết luận buổi làm việc.

Do đó, cần ưu tiên nguồn lực thỏa đáng để đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giáo viên có chất lượng cao về công tác, nhất là tại các khu công nghiệp; quan tâm xây dựng chính sách khuyến khích giáo viên tiếng Anh thi lấy chứng chỉ để nâng cao chuyên môn...

Sở GD&ĐT cần khuyến khích phát triển giáo dục ngoài công lập tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; quan tâm đến giáo dục mầm non.

Với những kiến nghị, đề xuất của Sở GD&ĐT và các sở, ngành liên quan, Ban VH-XH HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, trình kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh.

