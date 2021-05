“Trạng Nguyên” nhỏ tuổi ở xã vùng biển ngang Hà Tĩnh

Nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương; thành tích học tập đáng nể - đó là “trích ngang” về em Trương Thục Linh, lớp 5B, Trường Tiểu học Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Cô bé Thục Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố, mẹ đều làm nghề dạy học, chị gái của em hiện đang học lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Thục Linh thích tích cực tham gia các cuộc thi dành cho lứa tuổi học trò.

Chăm chỉ, say mê học tập, rèn luyện nên Thục Linh đã giành được nhiều kết quả rất đáng tự hào. Đặc biệt, năm học 2020-2021, em đã giành giải nhất toàn quốc cuộc thi “Trạng Nguyên Toàn Tài”, giải Nhì “Trạng Nguyên Tiếng Việt” cấp tỉnh do Ban Tổ chức Trạng Nguyên tiếng Việt phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức.

Thục Linh cũng là gương mặt tiêu biểu đã 2 lần được Tạp chí Toán tuổi thơ khen thưởng bởi thành tích nổi bật về “Giải toán qua thư”, được đăng bài trên Báo Nhi Đồng qua cuộc thi “Thử tài năm mới”.

Thành tích nối tiếp thành tích, cũng trong năm học 2020-2021, em đã đạt giải Cây bút Bạc tại cuộc thi “Cây bút ba hoa” đợt 2 do Tạp chí Văn tuổi thơ tổ chức. Đặc biệt, tham gia cuộc thi “Back to School” nói và viết bằng tiếng Anh về chủ đề phòng chống đại dịch Covid-19 do Báo Nhi Đồng tổ chức, Trương Thục Linh đã vượt qua 5.000 bài dự thi và giành giải nhất toàn quốc khối tiểu học.

Bài viết được em thể hiện rất cảm động, gửi gắm những lời động viên, lòng biết ơn tới đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Thục Linh sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng nể.

Không những là học sinh giỏi toàn diện, Thục Linh còn là một Liên đội phó gương mẫu, năng nổ, nhiệt tình. Ngoài việc học tập, em rất hòa đồng, gần gũi, thích giao lưu và tích cực tham gia các cuộc thi dành cho lứa tuổi học trò. Em đã cùng các bạn đội viên tích cực phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” để góp phần giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt.

Khi hỏi về ước mơ của mình, Thục Linh hồn nhiên: “Em ước mơ sau này trở thành một phiên dịch viên hoặc làm một nữ cảnh sát giao thông để giúp mọi người thực hiện tốt an toàn giao thông”.

Trương Thục Linh xứng đáng là bông hoa ngát hương trong vườn hoa của ngành giáo dục và đào tạo Thạch Hà, của vùng đất học Hà Tĩnh.

13 học sinh Hà Tĩnh tham gia đều đã đạt giải tại Vòng chung kết ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ - nết người” toàn quốc năm học 2020-2021.

Thái Thị Hương