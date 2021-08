Trao 51 giải thưởng tại Hội thi Tin học trẻ Hà Tĩnh lần thứ XXIV

Phần thi kỹ năng: Học sinh tiểu học (Bảng A) thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic. Thi thực hành: Sử dụng ngôn ngữ SCRATCH giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Học sinh trung học cơ sở (Bảng B) giải các bài toán thuộc chương trình THCS dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal (Free Pascal), C++. Học sinh trung học phổ thông (Bảng C) giải các bài toán thuộc chương trình trung học phổ thông dựa trên thư viện ngôn ngữ Pascal (Free Pascal), C++. Phần thi sản phẩm sáng tạo: Thí sinh sử dụng công cụ hiện có (phần cứng, phần mềm) để xây dựng sản phẩm sáng tạo phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác. Khuyến khích xây dựng phần mềm tích hợp ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa, giáo dục, giao thông, môi trường, nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.