Vì sao gần 300.000 thí sinh bỏ xét tuyển nguyện vọng vào đại học?

Hiện, hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đã đóng chức năng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. Từ ngày 31/7, thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Lịch nộp lệ phí xét tuyển đại học theo tỉnh, thành như sau: Từ 31/7 đến 17h ngày 1/8: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái Từ 1/8 đến 17h ngày 2/8: Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng. Từ 2/8 đến 17h ngày 3/8: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Từ 3/8 đến 17h ngày 4/8: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum. Từ 4/8 đến 17h ngày 5/8: TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đăk, Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh. Từ 5/8 đến 17h ngày 6/8: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.