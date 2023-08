Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới

Năm học 2023 - 2024, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong ngành giáo dục...

Sáng 26/8, huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết năm hoc 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Năm học qua, toàn ngành giáo dục huyện Kỳ Anh đã huy động 7.644 trẻ mẫu giáo đến trường, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%; 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện tổ chức ăn bán trú; 100% cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.

Đối với bậc tiểu học, chất lượng giáo dục tiếp tục được ổn định và duy trì. Kết quả cuối năm, có 13.939/14.029 em hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỷ lệ 99,35%.

Các trường THCS đã tập trung nâng cao chất lượng đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Kết quả, cuối năm học, có 7.741 học sinh được lên lớp thẳng, đạt tỷ lệ 98,32%; có 1.808 học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ 99,6%.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh - Nguyễn Anh Hoan báo cáo tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023-2024.

Trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, huyện Kỳ Anh có 71 học sinh đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, 18 giải nhì, 27 giải ba, 23 giải khuyến khích.

Tại Đại hội Thể thao - Điền kinh học sinh phổ thông cấp tỉnh, đoàn học sinh huyện Kỳ Anh có 56 em đạt giải; Phòng GD&ĐT huyện là 1 trong 3 đơn vị được Sở GD&ĐT tặng cờ xuất sắc. Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, huyện Kỳ Anh xếp thứ 3 trong toàn tỉnh, là 1 trong 5 đơn vị được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. Trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 17/17 thầy cô ở bậc THCS dự thi, đạt giải, là một trong 3 đơn vị được Sở GD&ĐT tặng giấy khen.

Khối THPT, năm học qua có 121 em được công nhận danh hiệu học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, thể thao - điền kinh; có 4 sản phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; có 1.131/1.131 học sinh tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 100%.

Với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 - 2024, huyện Kỳ Anh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong ngành giáo dục…

Dịp này, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT từ năm 2021 - 2022.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và huyện Kỳ Anh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể...

...bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc.

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể...

... và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

