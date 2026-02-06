Hotline: 02393.693.427
Pháp luật

An ninh trật tự

Hà Tĩnh: 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

V.Đ
(Baohatinh.vn) - Ba người trong một gia đình ở xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được phát hiện tử vong trong phòng, nghi do ngạt khí than.

bqbht_br_tu-vong.jpg
Căn nhà nơi xảy ra sự việc 3 người tử vong nghi do ngạt khí khi đốt than sưởi ấm.

Lãnh đạo xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi do ngộ độc khí than.

Vào 4h ngày 6/2, bà Chu Thị Ngụ (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) phát hiện 2 người con gái là Nguyễn Thị V. (SN 2002), Nguyễn Thị H. (SN 2005) cùng cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã tử vong trong phòng ngủ.

Theo thông tin ban đầu, chị V. mới sinh con nên chuyển về ở với bà Ngụ. Tối 5/2, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và bé sơ sinh trong căn phòng diện tích khoảng 10m2. Lúc này, em gái Nguyễn Thị H. ngủ cùng để giúp chị V. chăm cháu.

Sáng 6/2, người nhà phát hiện chị H., chị V. và người con mới sinh đã tử vong. Trong căn phòng, có nồi than củi nhưng lửa đã tắt.

Tags:

#Ngạt khí #Ngạt khí than #Tử vong do ngạt khí than #Tử vong do đốt than #Đốt than tử vong #ngạt khí than ở Hà Tĩnh #Tử vong ở Hà Tĩnh

Siết quản lý phương tiện, ngăn tai nạn từ gốc

Siết quản lý phương tiện, ngăn tai nạn từ gốc

Nhiều vụ cháy xe khách xảy ra trên các tuyến giao thông gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cướp đi sinh mạng con người. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, kiểm soát an toàn kỹ thuật phương tiện.
Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở

Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở

Việc xây dựng và khai thác các bản đồ số chuyên ngành không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn góp phần giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh bảo đảm tình hình ANTT, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cơ sở kinh doanh gas

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ cơ sở kinh doanh gas

Kinh doanh khí gas là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện, có nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, thực tế tại Hà Tĩnh, nhiều cơ sở kinh doanh gas lại đang khá chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ.
Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.