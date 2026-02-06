Hà Tĩnh: 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than

Căn nhà nơi xảy ra sự việc 3 người tử vong nghi do ngạt khí khi đốt than sưởi ấm.

Lãnh đạo xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xác nhận thông tin trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 người trong gia đình tử vong thương tâm, nghi do ngộ độc khí than.

Vào 4h ngày 6/2, bà Chu Thị Ngụ (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) phát hiện 2 người con gái là Nguyễn Thị V. (SN 2002), Nguyễn Thị H. (SN 2005) cùng cháu bé sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi đã tử vong trong phòng ngủ.

Theo thông tin ban đầu, chị V. mới sinh con nên chuyển về ở với bà Ngụ. Tối 5/2, gia đình đốt than củi để sưởi ấm cho mẹ và bé sơ sinh trong căn phòng diện tích khoảng 10m2. Lúc này, em gái Nguyễn Thị H. ngủ cùng để giúp chị V. chăm cháu.

Sáng 6/2, người nhà phát hiện chị H., chị V. và người con mới sinh đã tử vong. Trong căn phòng, có nồi than củi nhưng lửa đã tắt.