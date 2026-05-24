Hà Tĩnh thử nghiệm đánh giá cán bộ bằng KPI từ 1/7/2026

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 488-CV/TU về triển khai thực hiện hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo các điều kiện để vận hành thử nghiệm hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Tổ công tác và tổ giúp việc triển khai Bộ công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) theo Quyết định số 171-QĐ/TU, ngày 29/01/2026 của BTV Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tổ chức triển khai xây dựng và thực hiện KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh để kịp thời đưa vào thử nghiệm từ ngày 1/7/2026.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện KPI; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh bằng KPI (trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/6/2026); phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng khung chỉ số KPI, cấu hình các chức năng của phần mềm đảm bảo việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh được giao chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn.

Trong đó, Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối chính quyền; đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về phương án, giải pháp triển khai hệ thống quản trị thực thi nhiệm vụ và đánh giá cán bộ theo OKR/KPI tại tỉnh Hà Tĩnh (hoàn thành trong tháng 5/2026); chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan xây dựng phần mềm đo lường đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) trên toàn tỉnh để triển khai thử nghiệm tại một số đơn vị từ ngày 1/7/2026, triển khai thử nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh từ 1/10/2026 và theo dõi, cập nhật, hoàn thiện, nâng cấp phần mềm KPI để đưa vào ứng dụng chính thức từ ngày 1/1/2027.

Đồng thời, đây cũng là cơ quan đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai ứng dụng phần mềm trên địa bàn tỉnh; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và kết nối, liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin của tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống.

Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu, đảm bảo nguồn lực tài chính để triển khai, vận hành hệ thống quản trị OKR/KPI của tỉnh.

BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về BTV Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, chỉ đạo.