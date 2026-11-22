(Baohatinh.vn) - Sự góp mặt của NNND Vũ Thị Thanh Minh và NNƯT Phạm Thế Nhuần tại Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ khẳng định vị thế và sức sống của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá sâu rộng bản sắc văn hóa Hà Tĩnh đến với đông đảo khán giả cả nước và bạn bè quốc tế.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" với chủ đề "Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" do TP Hà Nội chủ trì, phối hợp thực hiện.
Diễn ra vào tối 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sự kiện dự kiến quy tụ 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng khoảng 50.000 khán giả tham dự trực tiếp. Chương trình nhằm kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Hòa chung dòng chảy văn hóa trên sân khấu quốc gia, Nghệ nhân Nhân dân (NNND) Vũ Thị Thanh Minh và Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Phạm Thế Nhuần là hai đại diện nghệ nhân của tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được mời tham gia biểu diễn.
Tại đêm nghệ thuật, hai nghệ nhân sẽ trực tiếp trình diễn làn điệu dân ca ví, giặm đặc trưng với tiết mục "Ví đò đưa sông La". Tiết mục của Hà Tĩnh sẽ đứng chung sân khấu cùng các nghệ nhân tiêu biểu đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, đại diện cho 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, bao gồm 15 di sản đại diện của nhân loại và 2 di sản cần bảo vệ khẩn cấp. Sự giao thoa giữa tiếng hát mộc mạc, sâu lắng của các nghệ nhân dân gian cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng đa thế hệ hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam rực rỡ và giàu cảm xúc.
NNND Vũ Thị Thanh Minh (SN 1954) và NNƯT Phạm Thế Nhuần (SN 1950) là đôi vợ chồng trú tại xã Cẩm Duệ, cùng sinh hoạt trong CLB Dân ca ví, giặm địa phương.
NNND Vũ Thị Thanh Minh: Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, năm 16 tuổi bà gia nhập Đoàn văn công Nhân dân Nghệ Tĩnh. Bà dành trọn tâm huyết sưu tầm, lưu giữ kho tàng lời cổ dân ca ví, giặm; biên soạn nhiều tiết mục đặc sắc và trực tiếp truyền dạy miễn phí cho hàng trăm học trò kế cận. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian (2012), Nghệ nhân Ưu tú (2015) và Nghệ nhân Nhân dân (2022).
NNƯT Phạm Thế Nhuần: Vốn là kỹ sư giao thông và hạt nhân văn nghệ tiêu biểu, ông không chỉ là bạn đời mà còn là bạn diễn ăn ý của NNND Vũ Thị Thanh Minh. Ông cùng vợ gây dựng, duy trì phong trào hát dân ca tại cơ sở, tích cực sưu tầm, biểu diễn và lan tỏa di sản dân ca ví, giặm trên nhiều sân khấu lớn nhỏ. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian (2012) và Nghệ nhân Ưu tú (2019).
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