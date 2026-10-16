Livestream là sân khấu để bắt đầu kịch bản lừa đảo gồm 5 bước, được phân tích chi tiết ở phần tiếp theo.

Các đối tượng chạy quảng cáo để tăng mức tiếp cận , đưa trang giả mạo đến với càng nhiều người càng tốt.

Bài đăng, video của trang liên tục hiện ra khi lướt mạng xã hội.

Lượt theo dõi, lượt thích cao thực chất là do dùng thủ thuật để tăng tương tác , không phản ánh uy tín thật.

Trước khi “ra tay”, các đối tượng dày công tạo vỏ bọc uy tín để kéo người xem vào buổi phát trực tiếp. Chạm vào từng thẻ để lật xem sự thật phía sau.

Biểu đồ minh họa xu hướng (không phải số liệu đo đếm): niềm tin bị đẩy lên cao, rồi sụp đổ khi tiền đã mất.

Từ “thấy kiếm tiền dễ” đến “sợ mất số tiền đã bỏ ra” — mỗi bước đều khai thác một điểm yếu tâm lý.

03 Thủ đoạn gian trá Vòng xoáy “nộp phí nhận thưởng”

Đây là giai đoạn nạn nhân mất tiền nhiều nhất. Khoản phí ban đầu có vẻ rất nhỏ so với “giải thưởng”, nhưng sau mỗi lần chuyển tiền lại xuất hiện một lý do mới. Hãy thử đóng vai người trúng thưởng để thấy vòng xoáy này vận hành ra sao.