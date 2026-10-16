Dựng “sân khấu” hoàn hảo trên mạng xã hội
Trước khi “ra tay”, các đối tượng dày công tạo vỏ bọc uy tín để kéo người xem vào buổi phát trực tiếp. Chạm vào từng thẻ để lật xem sự thật phía sau.
Trang Facebook, TikTok “hoàn hảo”
Các trang được dựng công phu, trông chuyên nghiệp, đáng tin cậy.
Trang giả mạo, tương tác “ảo”
Lượt theo dõi, lượt thích cao thực chất là do dùng thủ thuật để tăng tương tác, không phản ánh uy tín thật.Chạm để lật lại
Xuất hiện khắp nơi trên bảng tin
Bài đăng, video của trang liên tục hiện ra khi lướt mạng xã hội.Chạm để xem sự thật
Chạy quảng cáo để “giăng lưới” rộng
Các đối tượng chạy quảng cáo để tăng mức tiếp cận, đưa trang giả mạo đến với càng nhiều người càng tốt.Chạm để lật lại
Livestream công khai, minh bạch
Phát trực tiếp bán vé, cào vé, trả thưởng ngay trước mắt người xem.Chạm để xem sự thật
Một “vở diễn” đã được dàn dựng
Livestream là sân khấu để bắt đầu kịch bản lừa đảo gồm 5 bước, được phân tích chi tiết ở phần tiếp theo.Chạm để lật lại
Sơ đồ 5 bước giăng bẫy
Từ “thấy kiếm tiền dễ” đến “sợ mất số tiền đã bỏ ra” — mỗi bước đều khai thác một điểm yếu tâm lý.
Diễn biến tâm lý nạn nhân qua 5 bước
Biểu đồ minh họa xu hướng (không phải số liệu đo đếm): niềm tin bị đẩy lên cao, rồi sụp đổ khi tiền đã mất.
Vòng xoáy “nộp phí nhận thưởng”
Đây là giai đoạn nạn nhân mất tiền nhiều nhất. Khoản phí ban đầu có vẻ rất nhỏ so với “giải thưởng”, nhưng sau mỗi lần chuyển tiền lại xuất hiện một lý do mới. Hãy thử đóng vai người trúng thưởng để thấy vòng xoáy này vận hành ra sao.
Mô phỏng: Hành trình “nhận thưởng”
Nội dung tin nhắn được xây dựng dựa trên thủ đoạn đã nêu, mang tính minh họa.
Nhận diện – Hiểu mình – Ghi nhớ – Xử lý
- Trang lạ nhưng lượt follow, like cao bất thường
- Livestream “công khai chuyển khoản”, bình luận khoe trúng liên tục
- Giá vé rất rẻ, tiền thưởng rất cao
- Thúc ép: “chỉ một hôm duy nhất”, “đại hạ giá”
- Trúng thưởng nhưng phải nộp tiền mới được nhận
- Lòng tham: thấy kiếm tiền “không khó”
- Sợ bỏ lỡ: ưu đãi “duy nhất hôm nay”
- So sánh lệch: khoản phí nhỏ so với tiền thưởng lớn
- Tiếc tiền: sợ mất khoản đã chuyển nên chuyển tiếp
- Mất bình tĩnh: không làm chủ được bản thân
- Xem thông tin để giải trí và có chọn lọc
- Không có việc nhẹ lương cao
- Trước khi mua, tự hỏi: nếu tốt như vậy, sao họ không để dùng hay chia sẻ cho gia đình mà lại “giúp” mình?
- Dừng ngay, không chuyển thêm bất kỳ khoản nào
- Lưu lại tin nhắn, đường link trang, thông tin chuyển khoản
- Không đôi co, chửi bới — đối tượng sẽ chặn liên lạc
- Trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
Bạn có “miễn nhiễm” với chiêu trò này?
Ba điều chúng ta cần nhớ
Xem để giải trí, có chọn lọc
Thông tin trên mạng xã hội chỉ nên dùng để giải trí và cần được chọn lọc; không vội tin vào những gì “thấy tận mắt” trên livestream.
Không có việc nhẹ lương cao
Vé rẻ mà thưởng cao, kiếm tiền “không khó” — đó chính là mồi nhử của kẻ gian. Tiền không tự nhiên đến dễ dàng như vậy.
Tự hỏi trước khi xuống tiền
Trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy tự đặt câu hỏi ngược lại để kiểm tra tính hợp lý của lời mời chào.
Nếu tốt như thế này, tại sao họ không để dùng hay chia sẻ cho gia đình mình, mà lại đi giúp đỡ chúng ta?