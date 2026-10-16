Infographic

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo

Mua vé trúng thưởng online “Trả thưởng trực tiếp” trên livestream

Một trang mạng xã hội giả mạo xuất hiện với lượt theo dõi “khủng”, livestream công khai chuyển khoản, giá vé rẻ mà tiền thưởng cao… Tất cả là một kịch bản được dàn dựng để đánh vào lòng tham, rồi buộc nạn nhân nộp hết khoản phí này đến khoản phí khác mà không bao giờ nhận được thưởng.

Vé Cào May Mắn 986K người theo dõi
LIVE 12,4K
Follow, like “ảo”
Vé cào online Chỉ 10K
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+5.000.000đĐã chuyển khoản trả thưởng cho khách hàng Ng***n
Tay trái chuyển tay phải
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Hình ảnh mô phỏng, tên trang và số liệu chỉ mang tính minh họa.

Vạch trần phương thức, thủ đoạn của hình thức “mua vé trúng thưởng online, trả thưởng trực tiếp” — một kiểu lừa đảo qua mạng xã hội đang phổ biến hiện nay, đánh trúng tâm lý ham lợi, khiến nhiều người mất tiền mà không hay biết.

Facebook TikTok Livestream Đánh vào lòng tham
01
Cách thức tiếp cận nạn nhân

Dựng “sân khấu” hoàn hảo trên mạng xã hội

Trước khi “ra tay”, các đối tượng dày công tạo vỏ bọc uy tín để kéo người xem vào buổi phát trực tiếp. Chạm vào từng thẻ để lật xem sự thật phía sau.

1
Vẻ bề ngoài

Trang Facebook, TikTok “hoàn hảo”

Các trang được dựng công phu, trông chuyên nghiệp, đáng tin cậy.

Follow caoLike nhiều
Chạm để xem sự thật
1
Sự thật

Trang giả mạo, tương tác “ảo”

Lượt theo dõi, lượt thích cao thực chất là do dùng thủ thuật để tăng tương tác, không phản ánh uy tín thật.

Chạm để lật lại
2
Vẻ bề ngoài

Xuất hiện khắp nơi trên bảng tin

Bài đăng, video của trang liên tục hiện ra khi lướt mạng xã hội.

Chạm để xem sự thật
2
Sự thật

Chạy quảng cáo để “giăng lưới” rộng

Các đối tượng chạy quảng cáo để tăng mức tiếp cận, đưa trang giả mạo đến với càng nhiều người càng tốt.

Chạm để lật lại
3
Vẻ bề ngoài

Livestream công khai, minh bạch

Phát trực tiếp bán vé, cào vé, trả thưởng ngay trước mắt người xem.

Chạm để xem sự thật
3
Sự thật

Một “vở diễn” đã được dàn dựng

Livestream là sân khấu để bắt đầu kịch bản lừa đảo gồm 5 bước, được phân tích chi tiết ở phần tiếp theo.

Chạm để lật lại
02
Phương thức, thủ đoạn

Sơ đồ 5 bước giăng bẫy

Mấu chốt của thủ đoạn Đánh vào lòng tham của con người

Từ “thấy kiếm tiền dễ” đến “sợ mất số tiền đã bỏ ra” — mỗi bước đều khai thác một điểm yếu tâm lý.

Diễn biến tâm lý nạn nhân qua 5 bước

Biểu đồ minh họa xu hướng (không phải số liệu đo đếm): niềm tin bị đẩy lên cao, rồi sụp đổ khi tiền đã mất.

Niềm tin, kỳ vọng trúng thưởng Số tiền bị chiếm đoạt
03
Thủ đoạn gian trá

Vòng xoáy “nộp phí nhận thưởng”

Đây là giai đoạn nạn nhân mất tiền nhiều nhất. Khoản phí ban đầu có vẻ rất nhỏ so với “giải thưởng”, nhưng sau mỗi lần chuyển tiền lại xuất hiện một lý do mới. Hãy thử đóng vai người trúng thưởng để thấy vòng xoáy này vận hành ra sao.

Càng chuyển càng mất Tâm lý tiếc tiền đã bỏ ra khiến nạn nhân không dừng lại được
Báo trúng số tiền rất lớn
Yêu cầu nộp tiền “làm thủ tục”
Nạn nhân chuyển khoản
Viện cớ “lỗi”, đòi chuyển thêm

Mô phỏng: Hành trình “nhận thưởng”

Nội dung tin nhắn được xây dựng dựa trên thủ đoạn đã nêu, mang tính minh họa.

Số lần đã chuyển tiền0
Tiền thưởng thực nhận0 đồng
“Lỗi hệ thống” “Kế toán chưa giải ngân” “Chưa khớp lệnh”
04
Sơ đồ tư duy cảnh báo

Nhận diện – Hiểu mình – Ghi nhớ – Xử lý

Dấu hiệu nhận biếtThấy là phải cảnh giác
  • Trang lạ nhưng lượt follow, like cao bất thường
  • Livestream “công khai chuyển khoản”, bình luận khoe trúng liên tục
  • Giá vé rất rẻ, tiền thưởng rất cao
  • Thúc ép: “chỉ một hôm duy nhất”, “đại hạ giá”
  • Trúng thưởng nhưng phải nộp tiền mới được nhận
Tâm lý bị khai thácĐiểm yếu kẻ gian nhắm tới
  • Lòng tham: thấy kiếm tiền “không khó”
  • Sợ bỏ lỡ: ưu đãi “duy nhất hôm nay”
  • So sánh lệch: khoản phí nhỏ so với tiền thưởng lớn
  • Tiếc tiền: sợ mất khoản đã chuyển nên chuyển tiếp
  • Mất bình tĩnh: không làm chủ được bản thân
Tỉnh táo trên mạng xã hội Không để lòng tham dẫn lối
Điều cần nhớKhuyến cáo của cơ quan chức năng
  • Xem thông tin để giải trí và có chọn lọc
  • Không có việc nhẹ lương cao
  • Trước khi mua, tự hỏi: nếu tốt như vậy, sao họ không để dùng hay chia sẻ cho gia đình mà lại “giúp” mình?
Khi đã lỡ sa bẫyDừng lại đúng lúc
  • Dừng ngay, không chuyển thêm bất kỳ khoản nào
  • Lưu lại tin nhắn, đường link trang, thông tin chuyển khoản
  • Không đôi co, chửi bới — đối tượng sẽ chặn liên lạc
  • Trình báo cơ quan công an nơi gần nhất
05
Thử thách nhận diện

Bạn có “miễn nhiễm” với chiêu trò này?

06
Khi sử dụng mạng xã hội

Ba điều chúng ta cần nhớ

1

Xem để giải trí, có chọn lọc

Thông tin trên mạng xã hội chỉ nên dùng để giải trí và cần được chọn lọc; không vội tin vào những gì “thấy tận mắt” trên livestream.

2

Không có việc nhẹ lương cao

Vé rẻ mà thưởng cao, kiếm tiền “không khó” — đó chính là mồi nhử của kẻ gian. Tiền không tự nhiên đến dễ dàng như vậy.

3

Tự hỏi trước khi xuống tiền

Trước khi mua bất cứ thứ gì, hãy tự đặt câu hỏi ngược lại để kiểm tra tính hợp lý của lời mời chào.

Nếu tốt như thế này, tại sao họ không để dùng hay chia sẻ cho gia đình mình, mà lại đi giúp đỡ chúng ta?
Dừng lại Suy xét Không chuyển tiền Báo công an