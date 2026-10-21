Luật Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15ngày 10/11/2022 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 97/2025/QH15 ngày 27/6/2025

Nghị định Nghị định số 59/2023/NĐ-CPngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Nghị định Nghị định số 185/2026/NĐ-CPngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố