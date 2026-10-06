Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.
Tại Điều 10, điều lệ quy định: Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện 9 nhóm hành vi — từ can thiệp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường, đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, thu và quản lý tiền, đến việc công khai trái phép thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh.
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Khoản 3, 4, 5 Điều 10 khép lại những "vùng xám" thường gây bức xúc về thu chi trong ban đại diện.
Tóm lược từ khoản 3, 4, 5, 6, 7 điều 10 điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.
Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập trước ngày thông tư có hiệu lực tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Việc kiện toàn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thực hiện theo điều lệ mới.
UBND các tỉnh, thành phố; giám đốc Sở GD&ĐT; người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan.