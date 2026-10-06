Thông tư ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Tại Điều 10, điều lệ quy định: Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện 9 nhóm hành vi — từ can thiệp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường, đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, thu và quản lý tiền, đến việc công khai trái phép thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh.