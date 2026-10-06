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Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh

9 việc ban đại diện
cha mẹ học sinh
không được làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.

Hiệu lực 15/11/2026 Thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT 9 hành vi bị cấm
Mở đầu 9 việc không được làm Chuyện tiền bạc Hiệu lực
01

Mở đầu

Thông tư ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011.

Tại Điều 10, điều lệ quy định: Ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện 9 nhóm hành vi — từ can thiệp vào hoạt động chuyên môn của nhà trường, đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, thu và quản lý tiền, đến việc công khai trái phép thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh.

Mầm non & phổ thôngPhạm vi áp dụng điều lệ
3 / 9 điềuliên quan trực tiếp đến tiền đóng góp, tài trợ
Cả ban & từng thành viênđều chịu sự điều chỉnh của điều 10
02

9 việc không được làm

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03

Điểm nhấn: chuyện kinh tế

Khoản 3, 4, 5 Điều 10 khép lại những "vùng xám" thường gây bức xúc về thu chi trong ban đại diện.

Ban đại diện không được

  • Đặt ra khoản đóng góp bắt buộc
  • Ấn định, phân bổ mức hỗ trợ, mức bình quân, mức tối thiểu, thời hạn hỗ trợ
  • Ép buộc, gây áp lực với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ
  • Nhân danh ban để vận động tài trợ cho nhà trường; thu, nhận, quản lý, sử dụng tài trợ dành cho nhà trường
  • Thu, tiếp nhận, quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban
  • Dùng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ sai mục đích; vụ lợi

Cha mẹ học sinh được bảo đảm

  • Việc hỗ trợ hoạt động của ban là tự nguyện, không bị ấn định mức hỗ trợ
  • Không bị ép buộc, gây áp lực khi không tham gia hỗ trợ
  • Con em không bị phân biệt đối xử hay gây bất lợi vì gia đình tham gia hoặc không tham gia
  • Thông tin, dữ liệu cá nhân, đời sống riêng tư của gia đình được bảo vệ

Tóm lược từ khoản 3, 4, 5, 6, 7 điều 10 điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

04

Hiệu lực thi hành

Từ 15/11/2026

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2026, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Chuyển tiếp

Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập trước ngày thông tư có hiệu lực tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ. Việc kiện toàn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ thực hiện theo điều lệ mới.

Trách nhiệm thi hành

UBND các tỉnh, thành phố; giám đốc Sở GD&ĐT; người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân liên quan.