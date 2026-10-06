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Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn Nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung, từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân. Bộ tiêu chí thay thế Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

0tiêu chí
0nội dung
Có hiệu lực từ 12/10/2026; bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.
≥ 98%
Hộ có nhà ở kiên cố
≤ 0,5%
Tỷ lệ nghèo đa chiều
200Mb/s
Tốc độ internet cố định trung bình tối thiểu (thôn thông minh)
≥ 95%
Hộ gia đình hài lòng với kết quả xây dựng thôn nông thôn mới hiện đại
01
Quyết định của UBND tỉnh

Từ “kiểu mẫu” đến “hiện đại”

Bộ tiêu chí mới được ban hành trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Đơn vị áp dụng là thôn, thay cho “khu dân cư” trong giai đoạn trước.

Giai đoạn 2022 - 2025 · Bãi bỏ
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (quy mô thôn, bản)

Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2026 - 2030 · Từ 12/10/2026
Thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại

10 tiêu chí, 36 nội dung; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn thực hiện.

02
Đồ họa · Tương tác

Dạo quanh một thôn nông thôn mới hiện đại

Mỗi điểm trên bản đồ minh họa ứng với một trong 10 tiêu chí. Chạm vào từng điểm để xem nội dung và chỉ tiêu cụ thể mà một thôn cần đạt.

Chạm vào các điểm số NHÀ VĂN HÓA HƯƠNG ƯỚC
03
Điểm nhấn của Bộ tiêu chí

Dấu ấn “hiện đại” ở cấp thôn

Bên cạnh các tiêu chí quen thuộc về nhà ở, đường sá, văn hóa, Bộ tiêu chí đưa vào nhiều yêu cầu mang tính hiện đại: thôn thông minh, mã QR, camera AI, kinh tế xanh, tuần hoàn và hội nghị trực tuyến. Chạm vào từng thẻ để xem trên bản đồ.

04
Chỉ tiêu định lượng

Những con số được lượng hóa

Phần lớn nội dung trong Bộ tiêu chí được lượng hóa bằng tỷ lệ cụ thể, nhiều chỉ tiêu ở mức 95 - 100%. Chạm vào một con số để xem tiêu chí gốc.

05
Chỉ tiêu tăng dần theo năm

Lộ trình 2026 - 2030

Ba chỉ tiêu được quy định mức tăng dần qua từng năm và cùng đạt 100% vào năm 2030: khả năng tiếp cận cáp quang, phủ sóng 5G và bao phủ bảo hiểm y tế. Chọn năm để xem mức yêu cầu.

Năm được xét
Chỉ tiêu năm 2026
Yêu cầu về cáp quang và 5G thuộc nội dung 4.1 (mô hình thôn thông minh), áp dụng với thôn thuộc xã nhóm 1, nhóm 2; không quy định đối với thôn thuộc xã nhóm 3.
06
Trực quan tương tác

Thôn của bạn đã đạt bao nhiêu tiêu chí?

Đánh dấu những nội dung thôn của bạn đã thực hiện được. Một tiêu chí chuyển sang trạng thái đạt khi tất cả nội dung thuộc tiêu chí đó được đánh dấu. Với các trường hợp đặc thù mà Bộ tiêu chí cho phép không xét, hãy bật tùy chọn tương ứng.

Công cụ chỉ mang tính tham khảo. Việc đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được giao chủ trì hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí.
07
Điều 3, Điều 4

Tổ chức thực hiện

Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành hướng dẫn thực hiện; kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí khi có vướng mắc, phát sinh.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ngành

Phối hợp hướng dẫn, theo dõi triển khai Bộ tiêu chí cho phù hợp quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh.

Chủ tịch UBND các xã

Cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.