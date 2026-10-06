Từ “kiểu mẫu” đến “hiện đại”
Bộ tiêu chí mới được ban hành trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Đơn vị áp dụng là thôn, thay cho “khu dân cư” trong giai đoạn trước.
Dạo quanh một thôn nông thôn mới hiện đại
Mỗi điểm trên bản đồ minh họa ứng với một trong 10 tiêu chí. Chạm vào từng điểm để xem nội dung và chỉ tiêu cụ thể mà một thôn cần đạt.
Dấu ấn “hiện đại” ở cấp thôn
Bên cạnh các tiêu chí quen thuộc về nhà ở, đường sá, văn hóa, Bộ tiêu chí đưa vào nhiều yêu cầu mang tính hiện đại: thôn thông minh, mã QR, camera AI, kinh tế xanh, tuần hoàn và hội nghị trực tuyến. Chạm vào từng thẻ để xem trên bản đồ.
Những con số được lượng hóa
Phần lớn nội dung trong Bộ tiêu chí được lượng hóa bằng tỷ lệ cụ thể, nhiều chỉ tiêu ở mức 95 - 100%. Chạm vào một con số để xem tiêu chí gốc.
Lộ trình 2026 - 2030
Ba chỉ tiêu được quy định mức tăng dần qua từng năm và cùng đạt 100% vào năm 2030: khả năng tiếp cận cáp quang, phủ sóng 5G và bao phủ bảo hiểm y tế. Chọn năm để xem mức yêu cầu.
Thôn của bạn đã đạt bao nhiêu tiêu chí?
Đánh dấu những nội dung thôn của bạn đã thực hiện được. Một tiêu chí chuyển sang trạng thái đạt khi tất cả nội dung thuộc tiêu chí đó được đánh dấu. Với các trường hợp đặc thù mà Bộ tiêu chí cho phép không xét, hãy bật tùy chọn tương ứng.
Tổ chức thực hiện
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành hướng dẫn thực hiện; kịp thời rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí khi có vướng mắc, phát sinh.
Phối hợp hướng dẫn, theo dõi triển khai Bộ tiêu chí cho phù hợp quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh.
Cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.