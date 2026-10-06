Hộ gia đình hài lòng với kết quả xây dựng thôn nông thôn mới hiện đại

Hộ có nhà ở kiên cố

Có hiệu lực từ 12/10/2026 ; bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

Có hiệu lực từ 12/10/2026 ; bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, gồm 10 tiêu chí với 36 nội dung , từ nhà ở, hạ tầng, kinh tế đến chuyển đổi số, môi trường và sự hài lòng của người dân. Bộ tiêu chí thay thế Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

01 Quyết định của UBND tỉnh Từ “kiểu mẫu” đến “hiện đại” Bộ tiêu chí mới được ban hành trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg) và Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Đơn vị áp dụng là thôn, thay cho “khu dân cư” trong giai đoạn trước. Giai đoạn 2022 - 2025 · Bãi bỏ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (quy mô thôn, bản) Giai đoạn 2026 - 2030 · Từ 12/10/2026 Thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại

02 Đồ họa · Tương tác Dạo quanh một thôn nông thôn mới hiện đại Mỗi điểm trên bản đồ minh họa ứng với một trong 10 tiêu chí. Chạm vào từng điểm để xem nội dung và chỉ tiêu cụ thể mà một thôn cần đạt. Chạm vào các điểm số NHÀ VĂN HÓA HƯƠNG ƯỚC

03 Điểm nhấn của Bộ tiêu chí Dấu ấn “hiện đại” ở cấp thôn Bên cạnh các tiêu chí quen thuộc về nhà ở, đường sá, văn hóa, Bộ tiêu chí đưa vào nhiều yêu cầu mang tính hiện đại: thôn thông minh, mã QR, camera AI, kinh tế xanh, tuần hoàn và hội nghị trực tuyến. Chạm vào từng thẻ để xem trên bản đồ.

04 Chỉ tiêu định lượng Những con số được lượng hóa Phần lớn nội dung trong Bộ tiêu chí được lượng hóa bằng tỷ lệ cụ thể, nhiều chỉ tiêu ở mức 95 - 100%. Chạm vào một con số để xem tiêu chí gốc.

05 Chỉ tiêu tăng dần theo năm Lộ trình 2026 - 2030 Ba chỉ tiêu được quy định mức tăng dần qua từng năm và cùng đạt 100% vào năm 2030: khả năng tiếp cận cáp quang, phủ sóng 5G và bao phủ bảo hiểm y tế. Chọn năm để xem mức yêu cầu. Năm được xét Chỉ tiêu năm 2026 Yêu cầu về cáp quang và 5G thuộc nội dung 4.1 (mô hình thôn thông minh), áp dụng với thôn thuộc xã nhóm 1, nhóm 2; không quy định đối với thôn thuộc xã nhóm 3.

06 Trực quan tương tác Thôn của bạn đã đạt bao nhiêu tiêu chí? Đánh dấu những nội dung thôn của bạn đã thực hiện được. Một tiêu chí chuyển sang trạng thái đạt khi tất cả nội dung thuộc tiêu chí đó được đánh dấu. Với các trường hợp đặc thù mà Bộ tiêu chí cho phép không xét, hãy bật tùy chọn tương ứng. 0 /10 tiêu chí đạt Bắt đầu đánh dấu các nội dung ở danh sách bên cạnh. Trường hợp không xét Thôn thuộc xã nhóm 3 (không xét nội dung 4.1) Không có sản phẩm chủ lực hoặc vùng nguyên liệu tập trung theo quy hoạch (không xét 3.1) Không có mô hình du lịch nông thôn trong quy hoạch của xã (không xét 3.4) Làm lại Mở tất cả Công cụ chỉ mang tính tham khảo. Việc đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan được giao chủ trì hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí.