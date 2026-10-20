Tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành
Kéo thanh trượt để thấy sự chuyển biến mà Chương trình hướng tới.
Khắc phục triệt để tâm lý
Tạo cơ chế để cán bộ có động cơ trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm
Khơi thông nguồn lực, phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, năng lực đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
- Rõ người
- Rõ việc
- Rõ trách nhiệm
- Rõ thẩm quyền
- Rõ thời gian
- Rõ sản phẩm, kết quả
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Đọc nguyên văn Mục tiêu tổng quát
Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy kiến tạo, năng lực hành động và khát vọng cống hiến; hình thành cơ chế giao quyền gắn với giám sát thực thi, quản trị rủi ro và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả. Từng bước hoàn thiện cơ chế phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ theo quy định; tạo nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ.
4 mục tiêu cụ thểChọn từng mục tiêu
5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp
Mỗi thẻ tóm lược bằng hình ảnh; bấm “Đọc toàn văn” để xem đầy đủ nội dung theo Chương trình.
Hoàn thiện thể chế, quy định, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, an toàn cho đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với giao quyền, trách nhiệm và quản trị rủi ro
Thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm
- Phòng ngừa, cảnh báo sớm
- Hướng dẫn, hỗ trợ
- Chấn chỉnh sai sót từ sớm, từ xa
Đột phá trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng
Các thanh ở thẻ 5 là minh họa trực quan cho các căn cứ đánh giá, không phải số liệu.
Một đề xuất đổi mới, sáng tạo được xử lý như thế nào?
Các đề xuất được tiếp nhận, phân loại để áp dụng quy trình xem xét, quyết định, giám sát và bảo vệ phù hợp.
Đề xuất phải công khai, minh bạch trong phạm vi phù hợp; xác định rõ:
- Mục tiêu
- Căn cứ
- Nội dung
- Thẩm quyền
- Nguồn lực
- Phạm vi tác động
- Mức độ rủi ro
- Biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục
- Cam kết không vụ lợi
Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để chậm trễ, kéo dài việc xử lý mà không có lý do chính đáng.Trích Mục II.2 – Mục tiêu cụ thể
Phân định rõ rủi ro khách quan với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi
Ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung được bảo vệ và hành vi lợi dụng đổi mới bị xử lý.
Rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu:
Việc xem xét không xử lý, miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai sót, thiệt hại do nguyên nhân khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đối với nhiệm vụ, đề án, mô hình đang thử nghiệm, không đánh giá, kết luận về sai sót một cách máy móc, biệt lập khi chưa đủ cơ sở xác định bản chất, nguyên nhân và mức độ trách nhiệm.
Hành vi lợi dụng đổi mới
Đồng thời, xem xét, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong bảo vệ cán bộ; có hành vi cản trở, trù dập hoặc làm giảm động lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
Trích Mục III.4 của Chương trình hành động.
Khi xem xét không xử lý, miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm
Chương trình yêu cầu phải đánh giá toàn diện các yếu tố dưới đây. Bấm từng yếu tố (hoặc từng cung tròn) để đánh dấu.
Trong thời gian cán bộ triển khai đề xuất đổi mới, sáng tạo hoặc đang trong giai đoạn chờ cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về các rủi ro, thiệt hại phát sinh, việc xem xét quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lại, nâng lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ thực hiện theo quy định, tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình phát triển của cán bộ, trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, trục lợi cá nhân.
25 nhiệm vụ trọng tâm: ai chủ trì, khi nào hoàn thành?
Chọn cách xem phù hợp; bấm vào từng nhiệm vụ để mở chi tiết cơ quan phối hợp, kết quả/sản phẩm và thời gian.
10 đầu mối, một lộ trình chung
Bấm vào từng cơ quan, tổ chức để xem nhiệm vụ được giao.
Lộ trình thực hiện
trước ngày 15/12
báo cáo tiến độ