Bảo vệ toàn diện theo quy định

Rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu:

Tham mưu Thẩm định Quyết định Tổ chức thực hiện

Việc xem xét không xử lý, miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai sót, thiệt hại do nguyên nhân khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ, đề án, mô hình đang thử nghiệm, không đánh giá, kết luận về sai sót một cách máy móc, biệt lập khi chưa đủ cơ sở xác định bản chất, nguyên nhân và mức độ trách nhiệm.