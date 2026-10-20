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Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW
Tiên phongGương mẫuĐổi mới

Dám nghĩ Dám làm Dám chịu trách nhiệm

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Bắt đầu đọc Tra cứu 25 nhiệm vụ
22/8/2026Nghị quyết số 24-NQ/TWcủa Bộ Chính trị
18/9/2026Công văn số 1817-CV/BTCTUtham mưu, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
09/10/2026Chương trình hành động số 20-CTr/TUBan Thường vụ Tỉnh ủy ban hành
5mục đích, yêu cầu
5nhóm nhiệm vụ và giải pháp
10đầu mối tổ chức thực hiện
25nhiệm vụ trọng tâm
Văn bản viện dẫn
01
Mục đích, yêu cầu

Tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

Kéo thanh trượt để thấy sự chuyển biến mà Chương trình hướng tới.

Khắc phục triệt để tâm lý

e ngạisợ saisợ trách nhiệmlàm việc cầm chừngné tránhđùn đẩy

Tạo cơ chế để cán bộ có động cơ trong sáng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm

được giao quyềncó không gian đổi mớiđược hướng dẫnhỗ trợkiểm soát rủi robảo vệ theo quy định

Khơi thông nguồn lực, phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, gương mẫu, năng lực đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kéo sang trái hoặc phải
5 mục đích, yêu cầu · bấm để đọc nguyên văn
Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảmPhiếu giao việc
  • Rõ người
  • Rõ việc
  • Rõ trách nhiệm
  • Rõ thẩm quyền
  • Rõ thời gian
  • Rõ sản phẩm, kết quả
6 rõ
Trích Mục I.3: “bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả.”
Bảo vệ cán bộ phải
ĐÚNGĐối tượng
ĐÚNGViệc
ĐÚNGBản chất
ĐÚNGThẩm quyền
02
Mục tiêu

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Bản lĩnh chính trị
Phẩm chất đạo đức
Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có:
Tư duy kiến tạo
Năng lực hành động
Khát vọng cống hiến
Cơ chế giao quyền
+
Giám sát thực thi
+
Quản trị rủi ro
=
Đánh giá bằng sản phẩm, kết quả
“Hình thành cơ chế giao quyền gắn với giám sát thực thi, quản trị rủi ro và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả.”
Thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộTrích Mục tiêu tổng quát
1Kết quả, sản phẩm cụ thể
2Hiệu quả thực thi
3Khả năng tháo gỡ điểm nghẽn
4Mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp
Đọc nguyên văn Mục tiêu tổng quát

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy kiến tạo, năng lực hành động và khát vọng cống hiến; hình thành cơ chế giao quyền gắn với giám sát thực thi, quản trị rủi ro và đánh giá bằng sản phẩm, kết quả. Từng bước hoàn thiện cơ chế phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ theo quy định; tạo nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, phục vụ Nhân dân và sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ.

4 mục tiêu cụ thể

Chọn từng mục tiêu
03
Nhiệm vụ và giải pháp

5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp

Mỗi thẻ tóm lược bằng hình ảnh; bấm “Đọc toàn văn” để xem đầy đủ nội dung theo Chương trình.

1 Nhiệm vụ 1

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Chọn người theo việc
Giao việc để thử thách
Lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ
2 Nhiệm vụ 2

Hoàn thiện thể chế, quy định, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, an toàn cho đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ

1Thử nghiệm
2Đánh giá
3Hoàn thiện
4Nhân rộng
5Thể chế hóa
Chu trình của cơ chế “không gian thử nghiệm có kiểm soát”
3 Nhiệm vụ 3

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với giao quyền, trách nhiệm và quản trị rủi ro

Phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa các cấp, các ngành
Bảo đảm nguồn lực điều kiện thực hiện
Trách nhiệm giải trình người được giao quyền
4 Nhiệm vụ 4

Thực hiện cơ chế bảo vệ cán bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa, cảnh báo sớm

  • Phòng ngừa, cảnh báo sớm
  • Hướng dẫn, hỗ trợ
  • Chấn chỉnh sai sót từ sớm, từ xa
5 Nhiệm vụ 5

Đột phá trong công tác cán bộ, lấy hiệu quả, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo quan trọng

Sản phẩm, kết quả
Tháo gỡ điểm nghẽn
Khả năng nhân rộng
Hài lòng của Nhân dân

Các thanh ở thẻ 5 là minh họa trực quan cho các căn cứ đánh giá, không phải số liệu.

04
Đề xuất đổi mới, sáng tạo

Một đề xuất đổi mới, sáng tạo được xử lý như thế nào?

Các đề xuất được tiếp nhận, phân loại để áp dụng quy trình xem xét, quyết định, giám sát và bảo vệ phù hợp.

Tiếp nhận
Phân loại
Xem xét, quyết định
Giám sát
Bảo vệ
Bước phân loạiPhân loại theo quy mô, mức độ rủi ro, phạm vi tác động và thẩm quyền

Đề xuất phải công khai, minh bạch trong phạm vi phù hợp; xác định rõ:

  • Mục tiêu
  • Căn cứ
  • Nội dung
  • Thẩm quyền
  • Nguồn lực
  • Phạm vi tác động
  • Mức độ rủi ro
  • Biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục
  • Cam kết không vụ lợi

Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để chậm trễ, kéo dài việc xử lý mà không có lý do chính đáng.

Trích Mục II.2 – Mục tiêu cụ thể
05
Bảo vệ cán bộ

Phân định rõ rủi ro khách quan với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi

Ranh giới giữa đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung được bảo vệ và hành vi lợi dụng đổi mới bị xử lý.

Bảo vệ toàn diện theo quy định

Rủi ro khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia các khâu:

Tham mưu
Thẩm định
Quyết định
Tổ chức thực hiện

Việc xem xét không xử lý, miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có sai sót, thiệt hại do nguyên nhân khách quan trong quá trình đổi mới, sáng tạo được thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ, đề án, mô hình đang thử nghiệm, không đánh giá, kết luận về sai sót một cách máy móc, biệt lập khi chưa đủ cơ sở xác định bản chất, nguyên nhân và mức độ trách nhiệm.

Phân định rõ
Kiên quyết kiểm tra, xem xét, xử lý

Hành vi lợi dụng đổi mới

tham nhũnglãng phítiêu cựcvụ lợilợi ích nhómhợp thức hóa sai phạmcố ý vượt thẩm quyềnche giấu thông tinbỏ qua cảnh báo

Đồng thời, xem xét, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong bảo vệ cán bộ; có hành vi cản trở, trù dập hoặc làm giảm động lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Không áp dụng cơ chế bảo vệ đối với các hành vi vi phạm nêu trên

Trích Mục III.4 của Chương trình hành động.

0/9yếu tố đã xem xét
Đánh giá toàn diện

Khi xem xét không xử lý, miễn, giảm hoặc loại trừ trách nhiệm

Chương trình yêu cầu phải đánh giá toàn diện các yếu tố dưới đây. Bấm từng yếu tố (hoặc từng cung tròn) để đánh dấu.

Trong thời gian cán bộ triển khai đề xuất đổi mới, sáng tạo hoặc đang trong giai đoạn chờ cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về các rủi ro, thiệt hại phát sinh, việc xem xét quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lại, nâng lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ thực hiện theo quy định, tuyệt đối không làm gián đoạn quá trình phát triển của cán bộ, trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, trục lợi cá nhân.

06
Phụ lục nhiệm vụ trọng tâm

25 nhiệm vụ trọng tâm: ai chủ trì, khi nào hoàn thành?

Chọn cách xem phù hợp; bấm vào từng nhiệm vụ để mở chi tiết cơ quan phối hợp, kết quả/sản phẩm và thời gian.

07
Tổ chức thực hiện

10 đầu mối, một lộ trình chung

Bấm vào từng cơ quan, tổ chức để xem nhiệm vụ được giao.

Ban hành & chỉ đạoBan Thường vụ Tỉnh ủyBan Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ
Bấm vào ô để đọc nguyên văn nhiệm vụ của từng đầu mối

Lộ trình thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị
Báo cáo kết quả hằng năm
trước ngày 15/12
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Theo dõi, tổng hợp,
báo cáo tiến độ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.
Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình hành động, đề xuất đưa các nhiệm vụ liên quan của Chương trình hành động vào chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy (trường hợp cần thiết).