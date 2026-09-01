Theo các tài liệu khảo cổ học và truyền thuyết, vùng Hồng Lĩnh ngày nay từng được gọi là Kinh đô Ngàn Hống — Kinh đô đầu tiên của nước Xích Quỷ dưới thời Vua Kinh Dương Vương; thuở Vua Hùng dựng nước Văn Lang, vùng đất Hà Tĩnh thuộc Bộ Cửu Đức. Năm 1831, vua Minh Mệnh thực hiện cuộc cải cách hành chính quy mô toàn quốc, chia cả nước làm 30 tỉnh; tỉnh Hà Tĩnh ra đời trên cơ sở tách hai phủ Hà Hoa và Đức Thọ của trấn Nghệ An, lần đầu tiên danh xưng Hà Tĩnh xuất hiện trên bản đồ hành chính quốc gia.

Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 là mốc son lịch sử, tạo bước ngoặt trọng đại khi chính thức xác lập vùng đất này thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương — đánh dấu sự hội tụ và kết tinh bề dày hàng ngàn năm tụ cư, lao động và đấu tranh kiên cường, hun đúc nên nền văn hóa mang đậm bản sắc Hồng Lam.