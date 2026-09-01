01 Cội nguồn 02 Giành độc lập 03 Khánh chiến 04 Bứt phá 05 Bản sắc 06 Khát vọng
Kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 – 2026) · 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026)

HÀ TĨNH 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.

Khám phá hành trình 195 năm

Theo các tài liệu khảo cổ học và truyền thuyết, vùng Hồng Lĩnh ngày nay từng được gọi là Kinh đô Ngàn Hống — Kinh đô đầu tiên của nước Xích Quỷ dưới thời Vua Kinh Dương Vương; thuở Vua Hùng dựng nước Văn Lang, vùng đất Hà Tĩnh thuộc Bộ Cửu Đức. Năm 1831, vua Minh Mệnh thực hiện cuộc cải cách hành chính quy mô toàn quốc, chia cả nước làm 30 tỉnh; tỉnh Hà Tĩnh ra đời trên cơ sở tách hai phủ Hà Hoa và Đức Thọ của trấn Nghệ An, lần đầu tiên danh xưng Hà Tĩnh xuất hiện trên bản đồ hành chính quốc gia.

Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 là mốc son lịch sử, tạo bước ngoặt trọng đại khi chính thức xác lập vùng đất này thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương — đánh dấu sự hội tụ và kết tinh bề dày hàng ngàn năm tụ cư, lao động và đấu tranh kiên cường, hun đúc nên nền văn hóa mang đậm bản sắc Hồng Lam.

Chiều sâu lịch sử đã hun đúc nên nền văn hóa mang đậm bản sắc Hồng Lam, vừa hòa quyện trong dòng chảy thiêng liêng của dân tộc, vừa rạng ngời cốt cách kiên trung của con người Hà Tĩnh.

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên

  • Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ; phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp hai tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn của nước bạn Lào với đường biên giới dài hơn 164km; phía Đông có bờ biển dài 137km, có Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đường sắt, đường cao tốc Bắc – Nam đi qua.
  • Diện tích tự nhiên gần 6.000km² (chiếm 1,7% diện tích cả nước); đồi núi chiếm khoảng 80% diện tích, đồng bằng khoảng 20%; có 69 đơn vị hành chính cấp xã, phường.
  • Khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa trung bình hằng năm trên 2.000mm; hệ thống sông suối, hồ đập khá dày đặc với 266 hồ chứa, tiêu biểu là hồ Kẻ Gỗ, hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang, hồ Rào Trổ...
  • Biển Hà Tĩnh nhiều cửa lạch và đảo, thuận lợi cho phát triển cảng biển, tiêu biểu là Cảng nước sâu Vũng Áng, Cảng Sơn Dương đủ điều kiện đón tàu trên 20 vạn tấn; nhiều bãi biển đẹp như Xuân Thành, Thiên Cầm, Kỳ Xuân...
  • Độ che phủ rừng đạt 52%, tài nguyên động thực vật phong phú (Vườn Quốc gia Vũ Quang, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ); khoáng sản đa dạng, nổi bật là mỏ sắt Thạch Khê với trữ lượng hơn 544 triệu tấn.
Vùng đất, con người

Hà Tĩnh qua những con số

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Năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (1831 – 2026)
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Năm tái lập tỉnh (1991 – 2026)
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Diện tích tự nhiên (chiếm 1,7% cả nước)
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Dân số toàn tỉnh (99,5% là người Kinh)
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Danh nhân văn hóa thế giới — Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
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Đơn vị hành chính cấp xã, phường
01

Giành độc lập (trước 1831 – 1885)

Hà Tĩnh từng được coi là miền đất "phên dậu" của Tổ quốc — biên giới phía Nam cho đến đầu thế kỷ XI. Trong suốt thời kỳ phong kiến độc lập, Nhân dân Hà Tĩnh nhiều lần đứng lên chống ngoại xâm và bảo vệ quê hương, đóng góp cho lịch sử dân tộc nhiều tên tuổi và chiến công tiêu biểu.

Truyền thống đấu tranh qua các thời kỳ (713 – 1874)

713 – 722
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Cuộc khởi nghĩa chống lại ách xâm lược của nhà Đường (Trung Quốc).
980 – 1009
Danh tướng Cao Minh Hựu
Quê ở huyện Phi Lộc (nay là Can Lộc), giúp Lê Hoàn đánh tan quân xâm lược nhà Tống.
1407 – 1414
Khởi nghĩa chống giặc Minh
Quốc công Đặng Tất, Bình chương Đặng Dung, Ngự sử Nguyễn Biểu là những thủ lĩnh chủ chốt giúp nhà Hậu Trần lập nên các chiến công vang dội Bô Cô, Thái Già.
Từ 1425
Đỗ Gia — đất đứng chân của nghĩa quân Lam Sơn
Hà Tĩnh đóng góp cho nghĩa quân Lam Sơn những danh tướng tiêu biểu: Nguyễn Xí, Nguyễn Tuấn Thiện, Nguyễn Biên, Lê Bôi.
Thế kỷ XVIII
Kháng chiến chống quân Thanh
Nhiều người con Hà Tĩnh trở thành tướng sĩ thao lược dưới cờ Quang Trung - Nguyễn Huệ, tiêu biểu như La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, Chấn quận công Ngô Văn Sở.
1818
Khởi nghĩa Hương Sơn
Do Lê Hầu Tạo lãnh đạo, chống lại ách thống trị hà khắc của quan lại, cường hào phong kiến.
1833 – 1838
Khởi nghĩa Phan Bô
Nổi lên ở huyện Thạch Hà, mở rộng hoạt động khắp các huyện Kỳ Hoa, Hương Sơn, Thiên Lộc, Nghi Xuân; triều đình phải hao binh, tốn của nhiều mới dẹp được.
1874
Khởi nghĩa Cờ Vàng
Do Trần Quang Cán (Hương Sơn) và Nguyễn Huy Điển (Thạch Hà) lãnh đạo, kéo dài hơn nửa năm, làm rung chuyển bộ máy thống trị của phong kiến ở Hà Tĩnh.

Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831

  • Năm 1831: Vua Minh Mệnh thực hiện cải cách hành chính toàn quốc, chia cả nước làm 30 tỉnh. Tỉnh Hà Tĩnh ra đời trên cơ sở tách hai phủ Hà Hoa và Đức Thọ khỏi trấn Nghệ An, gồm 2 phủ, 6 huyện (Hương Sơn, La Sơn, Thiên Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Kỳ Hoa). Tuần phủ Hà Tĩnh đầu tiên là Binh bộ Thị lang Nguyễn Danh Giáp.
  • 1831 – 1833: Thành Đại Nài là tỉnh thành tạm thời; năm 1833, Tổng đốc Tạ Quang Cự điều động 3.000 quân lính xây tỉnh thành mới tại xã Trung Tiết (nay là phường Thành Sen), hoàn thành trong tháng 6 năm Quý Tỵ (17/7 – 14/8/1833).
  • 1837 – 1841: Vua Minh Mệnh cắt 4 tổng lập huyện Hoa Xuyên (Hà Tĩnh có 7 huyện); vua Thiệu Trị đổi phủ Hà Hoa thành phủ Hà Thanh, đổi huyện Hoa Xuyên thành huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Hoa thành huyện Kỳ Anh.
  • Năm 1853: Vua Tự Đức bỏ tỉnh Hà Tĩnh, đem phủ Đức Thọ nhập vào Nghệ An và lấy phủ Hà Thanh lập thành một đạo gọi là đạo Hà Tĩnh (gồm các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, do Quản đạo đứng đầu, lệ thuộc tỉnh Nghệ An). Năm 1862 đổi tên huyện Thiên Lộc thành huyện Can Lộc; năm 1864 tách đạo Hà Tĩnh ra; năm 1867 lấy một phần đất phía Nam huyện Hương Sơn đặt thành huyện Hương Khê.
  • 1875 – 1881: Quay lại tên gọi tỉnh Hà Tĩnh thay cho tên gọi đạo; năm 1881, tỉnh thành được xây lại kiên cố bằng gạch và đá ong, trong hào thành có nhiều sen nên được gọi là "Liên Thành" — "Thành Sen".

Ngày 1/9/1858, thực dân Pháp nổ súng ở Cửa Hàn (Đà Nẵng), phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trước hành động đầu hàng từng bước của triều đình — Điều ước Nhâm Tuất (5/6/1862) và Điều ước 15/5/1874 lần lượt cắt các tỉnh Nam Kỳ cho giặc — văn thân sĩ phu Hà Tĩnh cùng Nhân dân cả nước đã đứng lên chống lại, mở đầu là cuộc khởi nghĩa Cờ Vàng năm Giáp Tuất (1874).

02

Đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập (1885 – 1945)

Khi vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần vương (tháng 7/1885), một làn sóng yêu nước dâng cao khắp tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc kéo dài đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Những mốc son

Dòng thời gian 1885 – 1945

7/1885
Chiếu Cần vương
Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần vương; cuộc khởi nghĩa Lê Ninh nổ ra ngay trong năm 1885, mở đầu phong trào kháng chiến sôi nổi khắp tỉnh.
1885 – 1896
Khởi nghĩa Phan Đình Phùng – Cao Thắng
Kéo dài 11 năm, trở thành cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và là đỉnh cao trong phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX của Nhân dân Hà Tĩnh nói riêng, cả nước nói chung.
1905 – 1919
Phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX
Phong trào Đông Du (1905), phong trào chống thuế (1908), cùng hoạt động yêu nước bền bỉ của Nguyễn Trang, Nguyễn Hét tại Can Lộc, Đức Thọ (1916 – 1919).
12/1929
Chi bộ cộng sản đầu tiên
Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh lập tại Trường Tiểu học Pháp – Việt, thị xã Hà Tĩnh, do đồng chí Lê Bá Cảnh làm Bí thư.
3/1930
Thành lập Đảng bộ lâm thời Hà Tĩnh
Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức tại bến đò Thượng Trụ (Can Lộc), do đồng chí Trần Hữu Thiều (Nguyễn Trung Thiên) làm Bí thư.
1930 – 1931
Cao trào Xô viết Nghệ – Tĩnh
Chính quyền cách mạng — hình thức chính quyền đầu tiên của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng — được lập nên ở 170 làng, xã trong tỉnh.
16 – 21/8/1945
Cách mạng Tháng Tám
Bắt đầu từ thắng lợi khởi nghĩa ở Can Lộc (16/8) và kết thúc bằng khởi nghĩa ở Hương Khê (21/8), Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất cả nước.
03

Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975)

Sau Cách mạng Tháng Tám, Hà Tĩnh vừa khắc phục nạn đói, đẩy mạnh bình dân học vụ, vừa xây dựng lực lượng vũ trang. Ngày 7/9/1945, Hà Tĩnh trở thành tỉnh đầu tiên của Liên khu IV nổ súng kháng chiến chống thực dân Pháp với trận Na Pê. Tháng 2/1949, Hà Tĩnh được Bộ Giáo dục công nhận là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành thanh toán nạn mù chữ, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

An toàn khu và chi viện tiền tuyến (1945 – 1954)

  • Các An toàn khu ở phía Tây tỉnh là nơi đứng chân của 12 xưởng sản xuất vũ khí lớn cùng hàng chục xưởng vừa và nhỏ, với hơn 10 vạn cán bộ, công nhân hoạt động vào thời kỳ cao điểm.
  • Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Hà Tĩnh có hơn 43.780 thanh niên gia nhập quân đội, 32.600 người đi dân công hỏa tuyến, đóng góp gần 27,4 triệu ngày công, cung cấp 161.830 tấn lương thực, thực phẩm cho các mặt trận.
  • Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ (13/3 – 7/5/1954).
  • Chiến thắng Nam Bình (Thạch Hà, 20/8/1953) và chiến thắng Nhượng Bạn (Thiên Cầm, 4/9/1953) là những trận đánh tiêu biểu bảo vệ hậu phương.
Ngã ba Đồng Lộc
Ngã ba Đồng Lộc — nơi ghi dấu sự hy sinh của Tiểu đội "Mười cô gái Đồng Lộc".

Giai đoạn 1965 – 1975, Hà Tĩnh giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng: "hậu phương của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc". Với tinh thần "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", quân và dân Hà Tĩnh đã bắn rơi 267 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 34 tàu chiến, tàu biệt kích của địch. Riêng ngày 26/3/1965, quân và dân thị xã Hà Tĩnh bắn rơi 9 máy bay Mỹ trong một ngày; Kỳ Anh bắn rơi 3 máy bay.

Huyền thoại Ngã ba Đồng Lộc

  • 24/7/1968: Tiểu đội thanh niên xung phong "Mười cô gái Đồng Lộc" (thuộc Đại đội 552, Tổng đội 55), với tinh thần "sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm", anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ thông đường.
  • Anh hùng La Thị Tám: Một mình bám trụ trên đỉnh núi Mòi giữa mưa bom bão đạn, đếm từng quả bom rơi để đánh dấu vào bản đồ cho đồng đội.
  • Giai đoạn 1965 – 1975, toàn tỉnh có 92.913 thanh niên nhập ngũ (chiếm 10% dân số lúc đó), 334.128 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 10.636 thanh niên xung phong.
  • 13.024 người con của Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường để giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

"Xe chưa qua, nhà không tiếc", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược". ── Tinh thần Hà Tĩnh thời kỳ chống Mỹ cứu nước

04

35 năm tái lập tỉnh và phát triển (1991 – 2026)

Từ năm 1976, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá V, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong giai đoạn này, công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ hoàn thành ngày 26/3/1979 sau 3 năm thi công, giúp 30 vạn Nhân dân vùng hạ du thoát cảnh hạn hán. Tuy nhiên, cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp cùng nền kinh tế quy mô nhỏ, phân tán, tự cung tự cấp khiến kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ Tĩnh lâm vào khó khăn, đời sống Nhân dân gặp nhiều trở ngại.

Ngày 16/8/1991, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ Tĩnh ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU về lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác chia tách, tái lập tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Từ ngày 1/9/1991, các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động với 9 đơn vị hành chính (8 huyện, 1 thị xã, 259 xã); tỉnh lỵ đặt tại thị xã Hà Tĩnh; Đảng bộ tỉnh có 60.712 đảng viên, 760 tổ chức cơ sở đảng.

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Tăng trưởng kinh tế năm 2025 — xếp 10/34 tỉnh, thành trong cả nước, cao nhất Bắc Trung Bộ
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0tỷ đồng
Quy mô nền kinh tế năm 2025, gấp 1,5 lần đầu nhiệm kỳ
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GRDP bình quân đầu người (triệu đồng/năm)
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GRDP 6 tháng đầu năm 2026 (tăng)
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Thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2026 (tính đến ngày 13/8), tăng 21% so với cùng kỳ
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Cơ cấu công nghiệp – xây dựng / dịch vụ
Khu kinh tế Vũng Áng
Khu kinh tế Vũng Áng — trung tâm công nghiệp nặng của Hà Tĩnh sau 35 năm tái lập.

Những dự án công nghiệp trọng điểm (giai đoạn 2021 – 2025)

  • Nhiệt điện Vũng Áng II, công suất 1.320 MW.
  • Khu công nghiệp VSIP, Vinhomes Vũng Áng.
  • Hai nhà máy sản xuất pin và nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast, công suất 400.000 xe/năm.
  • Thu hút hơn 150 dự án mới với tổng vốn đầu tư trên 200.000 tỷ đồng, gấp 5 lần giai đoạn 2016 – 2020.

Nông thôn mới — đô thị văn minh

  • Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn từng bước hiện đại, văn minh.
  • 100% phường, thị trấn và 3 thành phố, thị xã đạt chuẩn đô thị văn minh.
  • Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 đạt 58,5 triệu đồng/năm.
  • Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,11%, giảm 2,57% so với năm 2021.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 13/8/2026 đạt 16.216 tỷ đồng, đạt 85% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 10.346 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ (thu tiền đất đạt 4.681 tỷ đồng, đạt 101% dự toán, tăng 28% so với cùng kỳ; thu thuế phí đạt 5.665 tỷ đồng, đạt 81% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ); thu xuất nhập khẩu đạt 5.794 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ; thu các khoản huy động đóng góp ước đạt 75,8 tỷ đồng, bằng 64% cùng kỳ.

Đến 13/8/2026, toàn tỉnh thành lập mới 1.747 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 12.373 tỷ đồng (tăng 1,6 lần về số lượng và gần 1,8 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025); có 372 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19% so với cùng kỳ; tổng số lượng doanh nghiệp đã giải thể và đăng ký tạm ngừng là 944 doanh nghiệp, tăng 22% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng vận hành hiệu quả ứng dụng công dân số tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường i-HaTinh.

05

Hồng Lam — dòng chảy văn hóa & danh nhân

Dân số Hà Tĩnh có hơn 1,6 triệu người, chủ yếu là người Kinh (chiếm 99,5%). Trải qua quá trình lịch sử, lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, người Hà Tĩnh đã hun đúc nên những truyền thống quý báu: yêu quê hương, đất nước; đoàn kết, gắn bó, sống nghĩa tình, thủy chung; lao động cần cù, sáng tạo; đời sống văn hóa phong phú; và hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Chỉ tính từ thời Trần đến thời Nguyễn, Hà Tĩnh có tới 148 vị đại khoa — người đỗ Tiến sĩ trẻ tuổi nhất, 18 tuổi, là Nguyễn Tử Trọng; người cao tuổi nhất, đỗ ở tuổi 52, là Nguyễn Văn Suyền. Nhiều làng khoa bảng nổi danh khắp tỉnh, tiêu biểu như: Tiên Điền, Uy Viễn, Đông Thái, Yên Hội, Gôi Mỹ, Thần Đầu, Trung Lễ, Bùi Xá.

Cổ Đạm với nghệ thuật Ca Trù Xuân Liên với Trò Kiều Trường Lưu với Ví phường vải
Những làng quê là cái nôi lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của Hà Tĩnh.

Những người con ưu tú

Nguyễn Du
Nguyễn Du
Đại thi hào, Danh nhân văn hóa thế giới
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Lê Hữu Trác
Đại danh y, Danh nhân văn hóa thế giới
Nguyễn Công Trứ
Nguyễn Công Trứ
Uy viễn Tướng công
Nguyễn Thiếp
Nguyễn Thiếp
La Sơn phu tử
Phan Đình Phùng
Phan Đình Phùng
Nhà yêu nước
Lê Văn Thiêm
Lê Văn Thiêm
Nhà toán học
Xuân Diệu
Xuân Diệu
Nhà thơ
Huy Cận
Huy Cận
Nhà thơ
Nguyễn Phan Chánh
Nguyễn Phan Chánh
Danh họa
Trần Phú
Trần Phú
Tổng Bí thư
Hà Huy Tập
Hà Huy Tập
Tổng Bí thư
Lý Tự Trọng
Lý Tự Trọng
Anh hùng liệt sĩ — người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên
Phan Đình Giót
Phan Đình Giót
Chiến sĩ cách mạng

Sinh sống trong vùng có vị trí địa lý đặc biệt, khí hậu khắc nghiệt, người dân Hà Tĩnh sớm hình thành truyền thống đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, sống nghĩa tình, thuỷ chung — mỗi khi Tổ quốc, quê hương lâm nguy, truyền thống tốt đẹp đó lại được phát huy cao độ. ── Hồng Lam — dòng chảy văn hóa & danh nhân

06

Khát vọng phát triển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát huy giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của Nhân dân.

5 nhiệm vụ trọng tâm

  1. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
  2. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực thực hiện định hướng chiến lược: "Một trung tâm động lực", "Ba hành lang kinh tế", "Bốn ngành trọng điểm", "Ba vùng đô thị"; đề xuất thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng.
  3. Phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp thép và chế biến chế tạo sau thép; nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; kinh tế biển gắn với cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.
  4. Phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, các danh nhân, di sản được UNESCO vinh danh; đổi mới giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội.
  5. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.
Thành phố Hà Tĩnh (Thành Sen)
Thành Sen — trung tâm hành chính tỉnh Hà Tĩnh, gắn với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh, quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
CN
Thiết kế & Trình bày
Công Ngọc