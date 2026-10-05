7 trụ cột, 1 hạt nhân của địa phương mạnh về biển
Quản trị biển
Hiện đại
Kinh tế biển
Phát triển hiệu quả
Khoa học, công nghệ biển
Tiên tiến
Môi trường biển
Bền vững
Văn hóa biển
Giàu bản sắc
Cư dân ven biển
Khá giả
Quốc phòng, an ninh trên biển
Giữ vững
Khu kinh tế Vũng Áng
Động lực quan trọng của kinh tế biển toàn tỉnh
- Duy trì là tỉnh phát triển khá của cả nước; trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ.
- Kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong cơ cấu nền kinh tế.
- Quản trị biển hiện đại trên nền tảng dữ liệu số.
- Hệ thống đô thị biển văn minh, giàu bản sắc; văn hóa biển được bảo tồn và phát huy.
- Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng ven biển được nâng cao toàn diện; quốc phòng, an ninh, chủ quyền trên biển được giữ vững.
Những con số đích đến năm 2030
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Du lịch biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.
Phấn đấu bằng 1,2 - 1,3 lần mức bình quân cả nước.
Thủy sản
Con người là trung tâm
những mục tiêu “100%” đến năm 2030Các chỉ tiêu phải đạt tuyệt đối
Số hóa, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên, môi trường, hạ tầng và kinh tế biển
Hoàn thành phân vùng chức năng không gian biển cấp tỉnh
KCN, khu đô thị, cụm CN - DV - đô thị biển có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn
Chất thải nhựa ven biển được thu gom, xử lý
Chất thải rắn sinh hoạt các xã, phường ven biển được thu gom, xử lý
Di sản văn hóa biển được số hóa
Cư dân vùng biển tiếp cận điện, nước sạch, Internet băng rộng, y tế, giáo dục
Xã, phường ven biển xây dựng và triển khai phương án ứng phó sự cố môi trường biển, thiên tai, nước biển dâng và các thách thức an ninh phi truyền thống
Công trình, dự án trọng điểm ven biển được bảo đảm an ninh, an toàn
Xã, phường ven biển xây dựng lực lượng dân quân biển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng
7 ngành kinh tế biển trụ cột
Du lịch & dịch vụ biển
Ưu tiên du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, chăm sóc sức khỏe; trải nghiệm làng nghề, làng chài, nghề biển của ngư dân. Kết nối không gian biển với điểm đến văn hóa, sinh thái, miền núi.
Công nghiệp biển
Hiện đại, xanh, bền vững; ưu tiên công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Phát triển đồng bộ hạ tầng logistics năng lượng: hệ thống kho xăng dầu, LNG, LPG, hạ tầng dự trữ, trung chuyển.
Kinh tế hàng hải
Phát triển hệ thống cảng Vũng Áng - Sơn Dương, các trung tâm logistics, kho bãi đồng bộ, hiện đại; thu hút các hãng tàu, tuyến vận tải container quốc tế; khuyến khích phát triển đội tàu vận tải biển, công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu.
Nuôi trồng & khai thác thủy sản
Giảm khai thác ven bờ, nâng năng lực xa bờ; nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, lồng nuôi thông minh tích hợp năng lượng tái tạo; ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ, nuôi biển công nghiệp.
Năng lượng tái tạo
Khuyến khích đầu tư điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG và các dạng năng lượng tái tạo khác; đánh giá tiềm năng, đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi.
Doanh nghiệp biển
Hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt về cảng biển, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, thủy sản; tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.
Tài nguyên, khoáng sản biển
Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản biển, đặc biệt là cát biển. Phát triển diêm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đạt năng suất ở các địa phương có truyền thống sản xuất muối.
Từng bước phát triển các ngành biển mới
Kiên quyết không thu hút
- Dự án công nghệ lạc hậu
- Tiêu hao nhiều năng lượng
- Nguy cơ ô nhiễm môi trường cao
“Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”
Khu kinh tế Vũng Áng – hạt nhân kinh tế biển
Vũng Áng trong mạng lưới kết nối chiến lược
Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ bản đồ. Mốc năm là thời gian dự kiến hoàn thành.
Những bước đi then chốt
Tập trung phát triển 4 hành lang kinh tế
Động lực ven biển
Thống nhất trục Quốc lộ 1 và không gian kinh tế ven biển, từ phía Bắc qua đô thị trung tâm đến KKT Vũng Áng.
Đông - Tây
Dọc Quốc lộ 8, kết nối đô thị trung tâm tỉnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Sinh thái
Miền núi phía Tây: rừng đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.
Liên kết biên giới phía Nam
Kết nối vùng miền núi biên giới với KKT Vũng Áng và hành lang động lực ven biển.
Lộ trình các dự án trọng điểm
Cụm liên kết ngành kinh tế biển
Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị
Hành lang kinh tế xuyên biên giới
Hà Tĩnh - Lào - Đông Bắc Thái Lan
Thời gian dự kiến hoàn thành
Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng)
Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản
Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp hậu cần nghề cá, cảng cá ven biển
Hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng
Nhà xưởng cho thuê sản xuất phụ trợ ô tô điện tại KKT Vũng Áng
Trang trại phong điện HBRE
Bến cảng quốc tế Sơn Dương
Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm (KCN Vũng Áng I)
Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng
Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh
Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng; khôi phục, nâng cấp đê biển Hội Thống
Mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh
Kho LNG Bắc Trung Bộ
Nhà máy thép không gỉ giai đoạn 1 (phường Hoành Sơn)
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Nâng cấp, mở rộng một số đoạn quốc lộ; đê điều, hồ chứa, thủy lợi
Hệ thống tách nước, phân lũ, chống ngập úng KKT Vũng Áng
Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội; Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm
Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III
Cao tốc Vũng Áng - Cha Lo
Đê chắn sóng phía Bắc cảng Vũng Áng (giai đoạn 2)
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh
Đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng
Biển xanh – Văn hóa biển – Cư dân khá giả
Môi trường & khí hậu
- Khoanh vùng, bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển, đất ngập nước; trồng mới, tăng tỷ lệ phục hồi rừng trồng ven biển.
- Triển khai kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
- Tăng tỷ lệ áp dụng mô hình tín chỉ các-bon, dịch vụ môi trường rừng gắn với du lịch sinh thái.
- Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển; phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
- Củng cố đê biển, chống xói lở; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, xâm nhập mặn.
Văn hóa biển
- Xây dựng bản sắc văn hóa biển Hà Tĩnh; phát huy giá trị di sản, lễ hội, tín ngưỡng gắn với biển.
- Số hóa 100% di sản văn hóa biển.
- Nghiên cứu đầu tư công viên biển, quảng trường biển, vườn sinh thái biển.
- Phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống, nghề biển, làng nghề và văn hóa ngư dân.
Đời sống cư dân ven biển
- Đồng bộ chính sách giảm nghèo tại các xã bãi ngang ven biển; cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
- Đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động vùng ven biển.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trạm y tế xã, phường ven biển; nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; triển khai bệnh án điện tử và các nền tảng y tế số.
- Ưu tiên đầu tư điện, nước sạch, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.
Giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển
Phương châm
Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên biển; các dự án phát triển KT-XH phải gắn với QP-AN.
Dân quân biển
100% xã, phường ven biển xây dựng lực lượng dân quân biển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.
Hải đội dân quân thường trực
Lực lượng nòng cốt, kiểu mẫu, chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày.
Phối hợp Cảnh sát biển
Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.
Ứng phó thách thức, sự cố
Chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu.
Hiện diện dân sự trên biển: phát triển đội tàu cá hiện đại, khuyến khích ngư dân mở rộng ngư trường, đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Đối ngoại, hợp tác quốc tế: mở rộng hợp tác về kinh tế biển, khoa học biển, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực biển; tham gia các diễn đàn về biển và đại dương.
Lộ trình: rõ việc, rõ tiến độ
- Quý III/2026
Quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh triển khai 3 nhiệm vụ trong lĩnh vực KT-XH.
- Quý IV/2026
Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức triển khai, quản lý thực hiện Quy hoạch chung KKT Vũng Áng đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt
- Giai đoạn 2026 - 2030
Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức triển khai tất cả 16 nhiệm vụ trong lĩnh vực KT-XH, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh triển khai 6 nhiệm vụ trong lĩnh vực QP-AN.
- 2045
Hà Tĩnh mạnh về biển, giàu từ biển, bền vững từ biển
Kế hoạch yêu cầu triển khai “thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không hình thức”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đưa nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.