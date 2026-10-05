Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Hà Tĩnh hướng tới địa phương mạnh về biển

của khu vực Bắc Trung Bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.