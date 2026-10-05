Interactive

Chia sẻ
Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

Hà Tĩnh hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 117-KH/TU ngày 28/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Kế hoạch lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm hạt nhân, hướng tới địa phương mạnh về biển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thống nhất nhận thức

Chuyển mạnh tư duy về biển

Từ Khai thác biển
Sang Quản trị biển hiện đại
Từ Phát triển kinh tế ven biển
Sang Phát triển toàn diện không gian biển

Quản trị đồng bộ vùng biển, vùng ven biển, đáy biển và vùng trời trên biển trên nền tảng dữ liệu số và quy hoạch không gian biển; hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh.

01
Mục tiêu tổng quát

7 trụ cột, 1 hạt nhân của địa phương mạnh về biển

Quản trị biển

Hiện đại

Kinh tế biển

Phát triển hiệu quả

Khoa học, công nghệ biển

Tiên tiến

Môi trường biển

Bền vững

Văn hóa biển

Giàu bản sắc

Cư dân ven biển

Khá giả

Quốc phòng, an ninh trên biển

Giữ vững

Hạt nhân

Khu kinh tế Vũng Áng

Động lực quan trọng của kinh tế biển toàn tỉnh

Tầm nhìn đến năm
2045
Mạnh về biển
Giàu từ biển
Bền vững từ biển
  • Duy trì là tỉnh phát triển khá của cả nước; trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ.
  • Kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong cơ cấu nền kinh tế.
  • Quản trị biển hiện đại trên nền tảng dữ liệu số.
  • Hệ thống đô thị biển văn minh, giàu bản sắc; văn hóa biển được bảo tồn và phát huy.
  • Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng ven biển được nâng cao toàn diện; quốc phòng, an ninh, chủ quyền trên biển được giữ vững.
02
Mục tiêu cụ thể

Những con số đích đến năm 2030

Tăng trưởng GRDP bình quân
Trên 10 %/năm

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tổng thu du lịch biển, đảo
Tăng 14 %/năm

Du lịch biển được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Thu nhập bình quân đầu người
80 triệu đồng

Phấn đấu bằng 1,2 - 1,3 lần mức bình quân cả nước.

Thủy sản

15%
Tỷ trọng nuôi biển trong giá trị sản xuất thủy sản
Giá trị sản xuất nuôi biển+8%/năm
Giá trị sản xuất thủy sản+3 - 4%/năm
100% sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng được kiểm soát và truy xuất nguồn gốc

Con người là trung tâm

Chỉ số HDI 0,76 Phấn đấu cao hơn trung bình cả nước
Lao động ngành biển qua đào tạo >45% Có bằng cấp, chứng chỉ, kỹ năng

những mục tiêu “100%” đến năm 2030

Các chỉ tiêu phải đạt tuyệt đối
Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Số hóa, tích hợp, chia sẻ dữ liệu về tài nguyên, môi trường, hạ tầng và kinh tế biển

Không gian biển

Hoàn thành phân vùng chức năng không gian biển cấp tỉnh

Môi trường

KCN, khu đô thị, cụm CN - DV - đô thị biển có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn

Môi trường

Chất thải nhựa ven biển được thu gom, xử lý

Môi trường

Chất thải rắn sinh hoạt các xã, phường ven biển được thu gom, xử lý

Văn hóa

Di sản văn hóa biển được số hóa

Xã hội

Cư dân vùng biển tiếp cận điện, nước sạch, Internet băng rộng, y tế, giáo dục

Quốc phòng, an ninh

Xã, phường ven biển xây dựng và triển khai phương án ứng phó sự cố môi trường biển, thiên tai, nước biển dâng và các thách thức an ninh phi truyền thống

Quốc phòng, an ninh

Công trình, dự án trọng điểm ven biển được bảo đảm an ninh, an toàn

Quốc phòng, an ninh

Xã, phường ven biển xây dựng lực lượng dân quân biển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng

03
Huy động nguồn lực

7 ngành kinh tế biển trụ cột

Mũi nhọn

Du lịch & dịch vụ biển

Ưu tiên du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, chăm sóc sức khỏe; trải nghiệm làng nghề, làng chài, nghề biển của ngư dân. Kết nối không gian biển với điểm đến văn hóa, sinh thái, miền núi.

Động lực tăng trưởng

Công nghiệp biển

Hiện đại, xanh, bền vững; ưu tiên công nghệ cao, chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. Phát triển đồng bộ hạ tầng logistics năng lượng: hệ thống kho xăng dầu, LNG, LPG, hạ tầng dự trữ, trung chuyển.

Cảng xanh, cảng thông minh

Kinh tế hàng hải

Phát triển hệ thống cảng Vũng Áng - Sơn Dương, các trung tâm logistics, kho bãi đồng bộ, hiện đại; thu hút các hãng tàu, tuyến vận tải container quốc tế; khuyến khích phát triển đội tàu vận tải biển, công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu.

Chống khai thác IUU

Nuôi trồng & khai thác thủy sản

Giảm khai thác ven bờ, nâng năng lực xa bờ; nuôi biển công nghiệp, công nghệ cao, lồng nuôi thông minh tích hợp năng lượng tái tạo; ưu tiên tín dụng cho nuôi biển xa bờ, nuôi biển công nghiệp.

Chuyển đổi năng lượng

Năng lượng tái tạo

Khuyến khích đầu tư điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG và các dạng năng lượng tái tạo khác; đánh giá tiềm năng, đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi.

Dẫn dắt chuỗi giá trị

Doanh nghiệp biển

Hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt về cảng biển, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, thủy sản; tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.

Chế biến, khai thác

Tài nguyên, khoáng sản biển

Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản biển, đặc biệt là cát biển. Phát triển diêm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đạt năng suất ở các địa phương có truyền thống sản xuất muối.

Từng bước phát triển các ngành biển mới

Nuôi biển công nghệ cao Hiđrô xanh Amôniắc xanh Khử mặn nước biển Công nghệ sinh học biển Y - dược biển Phát triển hạ tầng số biển, Trung tâm dữ liệu ven biển Điện gió ngoài khơi

Kiên quyết không thu hút

  • Dự án công nghệ lạc hậu
  • Tiêu hao nhiều năng lượng
  • Nguy cơ ô nhiễm môi trường cao

“Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”

04
Vai trò động lực

Khu kinh tế Vũng Áng – hạt nhân kinh tế biển

Vũng Áng trong mạng lưới kết nối chiến lược

BIỂN ĐÔNG Phía Bắc · Nghệ An, Thanh Hóa Đường sắt tốc độ cao · cao tốc Bắc - Nam Phía Nam · KKT Hòn La (Quảng Trị) Liên kết khu kinh tế · QL1 Viêng Chăn (Lào) Đường sắt · 2035 Cửa khẩu Cha Lo Cao tốc · 2032 Cảng Sơn Dương Bến cảng quốc tế · 2028 Tuyến container Quốc tế · cảng xanh KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG Cảng nước sâu

Sơ đồ minh họa, không theo tỷ lệ bản đồ. Mốc năm là thời gian dự kiến hoàn thành.

Những bước đi then chốt

Quý III/2026 Chủ trương xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do Vũng Áng
Quý III/2026 Nghị quyết về phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Quý IV/2026 Thủ tướng phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng
Quý IV/2026 Kế hoạch triển khai Quy hoạch chung KKT Vũng Áng đến năm 2050
Hoàn thành kho khí LNG gắn với Trung tâm công nghiệp năng lượng Vũng Áng
Đề án công nghiệp hỗ trợ: thép, ô tô điện, công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghiệp sau thép
Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tập trung đón nhà đầu tư chiến lược

Tập trung phát triển 4 hành lang kinh tế

1

Động lực ven biển

Thống nhất trục Quốc lộ 1 và không gian kinh tế ven biển, từ phía Bắc qua đô thị trung tâm đến KKT Vũng Áng.

2

Đông - Tây

Dọc Quốc lộ 8, kết nối đô thị trung tâm tỉnh với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

3

Sinh thái

Miền núi phía Tây: rừng đầu nguồn, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.

4

Liên kết biên giới phía Nam

Kết nối vùng miền núi biên giới với KKT Vũng Áng và hành lang động lực ven biển.

05
Kết cấu hạ tầng & đầu tư

Lộ trình các dự án trọng điểm

Liên kết vùng

Cụm liên kết ngành kinh tế biển

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị

Liên kết quốc tế

Hành lang kinh tế xuyên biên giới

Hà Tĩnh - Lào - Đông Bắc Thái Lan

Thời gian dự kiến hoàn thành

2026
Quý III · Ngoài ngân sách

Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng)

Quý IV · Hạ tầng trọng điểm

Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản

2026 - 2030 · Hạ tầng trọng điểm

Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp hậu cần nghề cá, cảng cá ven biển

2027
Quý II · Ngoài ngân sách

Hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng

Quý II · Ngoài ngân sách

Nhà xưởng cho thuê sản xuất phụ trợ ô tô điện tại KKT Vũng Áng

Quý II · Ngoài ngân sách

Trang trại phong điện HBRE

2028
Quý II · Ngoài ngân sách

Bến cảng quốc tế Sơn Dương

Quý I · Ngoài ngân sách

Nhà máy luyện gang thép 500.000 tấn/năm (KCN Vũng Áng I)

Quý II · Ngoài ngân sách

Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng

Quý IV · Ngoài ngân sách

Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh

Quý IV · Hạ tầng trọng điểm

Nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng; khôi phục, nâng cấp đê biển Hội Thống

2029
Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

Quý IV · Ngoài ngân sách

Kho LNG Bắc Trung Bộ

Quý I · Ngoài ngân sách

Nhà máy thép không gỉ giai đoạn 1 (phường Hoành Sơn)

2030
Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Nâng cấp, mở rộng một số đoạn quốc lộ; đê điều, hồ chứa, thủy lợi

Quý II · Hạ tầng trọng điểm

Hệ thống tách nước, phân lũ, chống ngập úng KKT Vũng Áng

Quý II · Ngoài ngân sách

Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội; Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm

2031
Quý IV · Ngoài ngân sách

Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III

2032
Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Cao tốc Vũng Áng - Cha Lo

Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Đê chắn sóng phía Bắc cảng Vũng Áng (giai đoạn 2)

2033
Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh

2035
Quý IV · Hạ tầng trọng điểm (*)

Đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng

(*) Dự án Trung ương dự kiến đầu tư trên địa bàn và dự án đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn do Trung ương quản lý. Nguồn: Phụ lục II, Kế hoạch hành động số 117-KH/TU (trích một số dự án gắn với kinh tế biển).
06
Phát triển bền vững

Biển xanh – Văn hóa biển – Cư dân khá giả

Môi trường & khí hậu

  • Khoanh vùng, bảo vệ, phục hồi rừng ngập mặn, rạn san hô, cỏ biển, đất ngập nước; trồng mới, tăng tỷ lệ phục hồi rừng trồng ven biển.
  • Triển khai kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
  • Tăng tỷ lệ áp dụng mô hình tín chỉ các-bon, dịch vụ môi trường rừng gắn với du lịch sinh thái.
  • Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển; phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
  • Củng cố đê biển, chống xói lở; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, xâm nhập mặn.

Văn hóa biển

  • Xây dựng bản sắc văn hóa biển Hà Tĩnh; phát huy giá trị di sản, lễ hội, tín ngưỡng gắn với biển.
  • Số hóa 100% di sản văn hóa biển.
  • Nghiên cứu đầu tư công viên biển, quảng trường biển, vườn sinh thái biển.
  • Phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống, nghề biển, làng nghề và văn hóa ngư dân.
📅 Xây dựng "Đề án phát triển văn hóa biển Hà Tĩnh gắn với số hóa di sản văn hóa biển và phát triển du lịch biển"

Đời sống cư dân ven biển

  • Đồng bộ chính sách giảm nghèo tại các xã bãi ngang ven biển; cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
  • Đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động vùng ven biển.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trạm y tế xã, phường ven biển; nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị; triển khai bệnh án điện tử và các nền tảng y tế số.
  • Ưu tiên đầu tư điện, nước sạch, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục.
📅 Xây dựng "Đề án nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh"
07
Bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển

Giữ vững quốc phòng, an ninh trên biển

Phương châm

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên biển; các dự án phát triển KT-XH phải gắn với QP-AN.

Dân quân biển

100% xã, phường ven biển xây dựng lực lượng dân quân biển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Hải đội dân quân thường trực

Lực lượng nòng cốt, kiểu mẫu, chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày.

Phối hợp Cảnh sát biển

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Ứng phó thách thức, sự cố

Chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu.

Hiện diện dân sự trên biển: phát triển đội tàu cá hiện đại, khuyến khích ngư dân mở rộng ngư trường, đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối ngoại, hợp tác quốc tế: mở rộng hợp tác về kinh tế biển, khoa học biển, bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực biển; tham gia các diễn đàn về biển và đại dương.

08
Tổ chức thực hiện

Lộ trình: rõ việc, rõ tiến độ

  1. Quý III/2026

    Quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy UBND tỉnh triển khai 3 nhiệm vụ trong lĩnh vực KT-XH.

  2. Quý IV/2026

    Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức triển khai, quản lý thực hiện Quy hoạch chung KKT Vũng Áng đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt

  3. Giai đoạn 2026 - 2030

    Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức triển khai tất cả 16 nhiệm vụ trong lĩnh vực KT-XH, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh triển khai 6 nhiệm vụ trong lĩnh vực QP-AN.

  4. 2045

    Hà Tĩnh mạnh về biển, giàu từ biển, bền vững từ biển

Kế hoạch yêu cầu triển khai “thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không hình thức”; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đưa nội dung vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.