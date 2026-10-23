Giữ nghề, giữ làng: phấn đấu duy trì các làng nghề đã được công nhận có sản phẩm tham gia và đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn.

Con số 350 là tổng số sản phẩm từ 3 sao trở lên, bao gồm cả sản phẩm 4 sao và 5 sao.

sản phẩm từ 3 sao trở lên

★★★★★ ≥ 5 ★★★★ ≥ 40 sản phẩm 4 sao ★★★ ≥ 350 sản phẩm từ 3 sao trở lên

Kế hoạch đặt mục tiêu không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng hạng sao , mô hình tổ chức của chủ thể, vùng nguyên liệu, kênh bán hàng và truy xuất nguồn gốc. Chạm vào từng tầng tháp để xem chi tiết.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 Tháp sao OCOP của Hà Tĩnh

Sản phẩm OCOP được phát triển theo 6 nhóm , ưu tiên sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống, có lợi thế ở mỗi địa phương; tổ chức liên kết giữa các cơ sở cùng loại sản phẩm để hình thành thương hiệu quy mô lớn, đáp ứng đơn hàng lớn.

Định hướng phát triển 6 nhóm và những sản phẩm được ưu tiên

Chặng trước Tiếp theo

Từ ý tưởng đến kệ hàng, sàn thương mại điện tử và điểm du lịch, mỗi chặng trên chuỗi giá trị đều có nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch. Chọn từng chặng hoặc bấm “Tiếp theo” để đi hết hành trình.

Nhiệm vụ và giải pháp · Tương tác Hành trình của một sản phẩm OCOP

04 Quản lý, chỉ đạo Đánh giá, phân hạng: từ xã đến Trung ương

Việc đánh giá, phân hạng thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan theo Bộ tiêu chí và quy trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg). Sau công nhận, sản phẩm tiếp tục được hậu kiểm.

Chủ thể Đăng ký ý tưởng, chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký và chuẩn bị hồ sơ tham gia đánh giá hằng năm. Cấp xã UBND xã, phường tiếp nhận, đánh giá Tiếp nhận, đánh giá một số nội dung của hồ sơ; ban hành báo cáo đánh giá; rà soát, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh đánh giá, phân hạng. Cấp tỉnh Hội đồng tỉnh chấm điểm, công nhận 3 - 4 sao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kiện toàn Hội đồng; ban hành quyết định phê duyệt kết quả, Giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt 3 sao đến 4 sao. Trung ương Đề nghị công nhận OCOP quốc gia Hồ sơ và sản phẩm mẫu có tiềm năng đạt 5 sao được chuyển đề nghị cấp Trung ương đánh giá, công nhận. 90 - 100 điểm ở cấp tỉnh

Sau khi công nhận Hậu kiểm theo Quyết định số 3485/QĐ-BNNMT Nguyên tắc hậu kiểm Kiểm tra định kỳ Kiểm tra đột xuất khi cần Kiểm tra chất lượng, việc duy trì điều kiện sản xuất và các tiêu chí theo hồ sơ đã phân hạng; việc sử dụng biểu trưng, thông tin, quảng bá sản phẩm OCOP. Cơ sở cố tình vi phạm có thể bị đề xuất thu hồi quyết định công nhận (UBND tỉnh; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với sản phẩm 5 sao). Rà soát sản phẩm hết hạn Hằng năm rà soát, phân loại sản phẩm hết hạn công nhận không tham gia đánh giá lại, xác định rõ nguyên nhân.

UBND cấp xã vận động chủ thể đề xuất công nhận lại hoặc báo cáo thu hồi sản phẩm chưa bảo đảm chất lượng.

Đánh giá lại, nâng hạng đối với sản phẩm hết thời hạn công nhận.