Chủ thể
Đăng ký ý tưởng, chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất được hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký và chuẩn bị hồ sơ tham gia đánh giá hằng năm.
Cấp xã
UBND xã, phường tiếp nhận, đánh giá
Tiếp nhận, đánh giá một số nội dung của hồ sơ; ban hành báo cáo đánh giá; rà soát, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh đánh giá, phân hạng.
Cấp tỉnh
Hội đồng tỉnh chấm điểm, công nhận 3 - 4 sao
Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kiện toàn Hội đồng; ban hành quyết định phê duyệt kết quả, Giấy chứng nhận cho sản phẩm đạt 3 sao đến 4 sao.
Trung ương
Đề nghị công nhận OCOP quốc gia
Hồ sơ và sản phẩm mẫu có tiềm năng đạt 5 sao được chuyển đề nghị cấp Trung ương đánh giá, công nhận.
90 - 100điểm ở cấp tỉnh
Sau khi công nhận
Hậu kiểm theo Quyết định số 3485/QĐ-BNNMT
Nguyên tắc hậu kiểm
Kiểm tra định kỳ
Kiểm tra đột xuất khi cần
Kiểm tra chất lượng, việc duy trì điều kiện sản xuất và các tiêu chí theo hồ sơ đã phân hạng; việc sử dụng biểu trưng, thông tin, quảng bá sản phẩm OCOP. Cơ sở cố tình vi phạm có thể bị đề xuất thu hồi quyết định công nhận (UBND tỉnh; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với sản phẩm 5 sao).
Rà soát sản phẩm hết hạn
- Hằng năm rà soát, phân loại sản phẩm hết hạn công nhận không tham gia đánh giá lại, xác định rõ nguyên nhân.
- UBND cấp xã vận động chủ thể đề xuất công nhận lại hoặc báo cáo thu hồi sản phẩm chưa bảo đảm chất lượng.
- Đánh giá lại, nâng hạng đối với sản phẩm hết thời hạn công nhận.