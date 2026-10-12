Triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ; các mục tiêu, chỉ tiêu phải có số liệu năm gốc, lộ trình thực hiện hằng năm và cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá; tránh hình thức, sao chép .

Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu ; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của tỉnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX , Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân.

Mục đích, yêu cầu Thống nhất nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động

Nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân .

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, minh bạch, trách nhiệm , dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa, con người, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Pháp luật và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ, thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện.

“Trật tự tự thân” Nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân; từng bước hình thành “trật tự tự thân” trong xã hội.

03 Mục tiêu đến năm 2030 Cơ bản tạo lập nền tảng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Chọn từng nhóm lĩnh vực để xem các chỉ tiêu cụ thể Kế hoạch đặt ra đến năm 2030.