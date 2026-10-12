Thống nhất nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động
Quán triệt, triển khai nghiêm túc
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân.
Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời
Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của tỉnh; gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Rõ trách nhiệm, nhất là người đứng đầu
Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.
Đồng bộ, khả thi, tránh hình thức
Triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải có số liệu năm gốc, lộ trình thực hiện hằng năm và cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá; tránh hình thức, sao chép.
Từng bước hình thành “trật tự tự thân” trong xã hội
Xây dựng xã hội Hà Tĩnh
- Pháp luật và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ, thực thi nghiêm minh; an ninh con người được bảo đảm toàn diện.
- Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với phát triển văn hóa, con người, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
- Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo, minh bạch, trách nhiệm, dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa tầng, bền vững.
- Nâng cao chất lượng sống, mức độ hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân.
Cơ bản tạo lập nền tảng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển
Chọn từng nhóm lĩnh vực để xem các chỉ tiêu cụ thể Kế hoạch đặt ra đến năm 2030.
Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển, có xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa; pháp luật, đạo đức, văn hóa, trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi; “trật tự tự thân” được hình thành vững chắc. […] Mọi người dân có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.
3 đột phá tạo chuyển biến rõ nét và sức lan tỏa
Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội
Xây dựng con người Hà Tĩnh thời kỳ mới
Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở
9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
Chọn từng nhóm để xem nội dung chính được trích từ Kế hoạch.
54 chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án trọng tâm
Danh mục được chia thành 12 nhóm. Bấm vào tên cơ quan chủ trì trên biểu đồ, chọn nhóm hoặc gõ từ khóa để lọc; bấm vào từng nhiệm vụ để xem cơ quan phối hợp, thời hạn, kết quả/sản phẩm và nguồn lực.
Lộ trình và trách nhiệm triển khai
Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, xã, phường hoàn thành việc ban hành chương trình, kế hoạch hoặc văn bản triển khai.
Đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Đảng ủy Công an tỉnh).
Triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch.
Tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.