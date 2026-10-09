Từ “thị trấn” đến “đặc khu”
Nghị định gồm 6 điều, sửa đổi trực tiếp tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nhiều điều khoản của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ngay ở tên gọi của danh hiệu cấp cơ sở.
Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”
Cụm từ “thị trấn” được thay bằng “đặc khu” tại Điều 2; khoản 1 Điều 4; Điều 5; khoản 3 và tiêu đề khoản 6 Điều 6; điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nghị định 86/2023/NĐ-CP.
Khung tiêu chuẩn “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”
Khung tiêu chuẩn mới gồm 6 nhóm, 24 nội dung, bao quát từ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến đời sống văn hóa, môi trường, việc chấp hành pháp luật và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền địa phương. Bạn có thể mở từng nhóm và đánh dấu những tiêu chí mà xã, phường, đặc khu nơi mình sinh sống đã thực hiện tốt.
Ba danh hiệu – một chuỗi liên thông
Ba danh hiệu được thiết kế nối tiếp nhau: tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” là một tiêu chí của “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu lại là một tiêu chí của “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Chọn từng danh hiệu để xem khung tiêu chuẩn tương ứng.
Những điểm nhấn xuyên suốt
Đặt cạnh nhau, khung tiêu chuẩn của 3 danh hiệu cho thấy một số yêu cầu được nhắc lại từ hộ gia đình đến thôn, tổ dân phố và cấp xã – từ kỹ năng số, phân loại rác tại nguồn đến nếp sống văn minh và phòng, chống bạo lực gia đình.
Người dân, doanh nghiệp “chấm điểm” chính quyền địa phương
Một nhóm tiêu chuẩn riêng của danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” dành cho sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương, với 4 tỷ lệ hài lòng được xem xét.
Hiệu lực và quy định chuyển tiếp
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của bạn áp dụng quy định nào?
Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành nghị định.
Chịu trách nhiệm thi hành; UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định.