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Nghị định số 375/2026/NĐ-CP

Khung tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu “Xã, phường,
đặc khu tiêu biểu”

Nghị định 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP. Cụm từ “thị trấn” được thay bằng “đặc khu”; khung tiêu chuẩn của cả 3 danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” được thay mới, trong đó danh hiệu cấp xã gồm 6 nhóm tiêu chuẩn với 24 nội dung.

0
tiêu chí
trong 6 nhóm tiêu chuẩn
1/10/2026
Nghị định có hiệu lực thi hành
3
danh hiệu thay mới khung tiêu chuẩn (Phụ lục I, II, III)
6nhóm
tiêu chuẩn cho danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”
2điều
cùng Phụ lục IV của Nghị định 86/2023/NĐ-CP bị bãi bỏ
01
Nghị định 375/2026/NĐ-CP sửa đổi những gì?

Từ “thị trấn” đến “đặc khu”

Nghị định gồm 6 điều, sửa đổi trực tiếp tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nhiều điều khoản của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ngay ở tên gọi của danh hiệu cấp cơ sở.

Nghị định 86/2023/NĐ-CP

Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Xã, phường, thị trấn tiêu biểu
Từ 1/10/2026

Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”

Xã, phường, đặc khu tiêu biểu

Cụm từ “thị trấn” được thay bằng “đặc khu” tại Điều 2; khoản 1 Điều 4; Điều 5; khoản 3 và tiêu đề khoản 6 Điều 6; điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nghị định 86/2023/NĐ-CP.

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Phụ lục III · Tương tác

Khung tiêu chuẩn “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”

Khung tiêu chuẩn mới gồm 6 nhóm, 24 nội dung, bao quát từ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến đời sống văn hóa, môi trường, việc chấp hành pháp luật và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền địa phương. Bạn có thể mở từng nhóm và đánh dấu những tiêu chí mà xã, phường, đặc khu nơi mình sinh sống đã thực hiện tốt.

Lọc nhanh:
Công cụ chỉ mang tính tham khảo, giúp bạn đọc hình dung khung tiêu chuẩn. Theo Điều 4 Nghị định 375/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các phụ lục và hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu.
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Phụ lục I, II, III

Ba danh hiệu – một chuỗi liên thông

Ba danh hiệu được thiết kế nối tiếp nhau: tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” là một tiêu chí của “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu lại là một tiêu chí của “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Chọn từng danh hiệu để xem khung tiêu chuẩn tương ứng.

Phụ lục II, nhóm IV, tiêu chí 4: “Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.”
Phụ lục III, nhóm III, tiêu chí 1: “Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trong năm.”
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Khung tiêu chuẩn

Những điểm nhấn xuyên suốt

Đặt cạnh nhau, khung tiêu chuẩn của 3 danh hiệu cho thấy một số yêu cầu được nhắc lại từ hộ gia đình đến thôn, tổ dân phố và cấp xã – từ kỹ năng số, phân loại rác tại nguồn đến nếp sống văn minh và phòng, chống bạo lực gia đình.

Nhóm tiêu chuẩn VI · Phụ lục III

Người dân, doanh nghiệp “chấm điểm” chính quyền địa phương

Một nhóm tiêu chuẩn riêng của danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” dành cho sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương, với 4 tỷ lệ hài lòng được xem xét.

Giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ côngvà tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện dân chủ ở cơ sởbảo đảm quyền tham gia, đóng góp ý kiến, giám sát chính quyền
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trườngvà xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn
Bảo đảm an ninh, trật tựan toàn xã hội trên địa bàn
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Điều 6 · Điều khoản thi hành

Hiệu lực và quy định chuyển tiếp

07/12/2023
Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2023/NĐ-CP
30/9/2026
Ban hành Nghị định số 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
1/10/2026
Nghị định 375/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
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Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu của bạn áp dụng quy định nào?

1Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định tiếp nhận trước ngày 1/10/2026 chưa?
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Bộ, cơ quan ngang bộ

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành nghị định.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố

Chịu trách nhiệm thi hành; UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân

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