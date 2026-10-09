cùng Phụ lục IV của Nghị định 86/2023/NĐ-CP bị bãi bỏ

Nghị định 375/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP. Cụm từ “thị trấn” được thay bằng “đặc khu” ; khung tiêu chuẩn của cả 3 danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” được thay mới, trong đó danh hiệu cấp xã gồm 6 nhóm tiêu chuẩn với 24 nội dung .

01 Nghị định 375/2026/NĐ-CP sửa đổi những gì? Từ “thị trấn” đến “đặc khu” Nghị định gồm 6 điều, sửa đổi trực tiếp tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nhiều điều khoản của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 và Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ngay ở tên gọi của danh hiệu cấp cơ sở. Nghị định 86/2023/NĐ-CP Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” Xã, phường, thị trấn tiêu biểu Từ 1/10/2026 Nghị định quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” Xã, phường, đặc khu tiêu biểu Cụm từ “thị trấn” được thay bằng “đặc khu” tại Điều 2; khoản 1 Điều 4; Điều 5; khoản 3 và tiêu đề khoản 6 Điều 6; điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 10; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 11 của Nghị định 86/2023/NĐ-CP. ĐIỀU 1, 2 Đổi tên nghị định, thu hẹp phạm vi điều chỉnh Nghị định chỉ còn quy định về khung tiêu chuẩn xét tặng 3 danh hiệu. “Nghị định này quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”.” Xem nguyên văn ĐIỀU 3 Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu Dẫn chiếu theo Luật Thi đua, khen thưởng đã được sửa đổi năm 2026. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 79 và khoản 3 Điều 80 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 quyết định tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Xem chi tiết ĐIỀU 4 UBND cấp tỉnh quy định chi tiết Cụ thể hóa tiêu chuẩn theo các phụ lục; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định; quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng 3 danh hiệu theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Xem chi tiết ĐIỀU 5.2 Bãi bỏ Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV Các nội dung này của Nghị định 86/2023/NĐ-CP hết hiệu lực từ 1/10/2026. Cùng với việc bỏ cụm từ “trình tự, thủ tục, hồ sơ” khỏi tên Nghị định, Điều 7, Điều 8 và Phụ lục IV của Nghị định 86/2023/NĐ-CP được bãi bỏ; việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giao UBND cấp tỉnh theo Điều 4. Xem chi tiết ĐIỀU 5.3 Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” Tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Nghị định 86/2023/NĐ-CP. Nghị định 375/2026/NĐ-CP bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại điểm c khoản 1 Điều 10; đồng thời thay “thị trấn” bằng “đặc khu” tại điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 của cùng điều này. Xem chi tiết ĐIỀU 5.4 Thay thế toàn bộ Phụ lục I, II, III Ban hành khung tiêu chuẩn mới cho cả 3 danh hiệu. Phụ lục I (Gia đình văn hóa), Phụ lục II (Thôn, tổ dân phố văn hóa) và phụ lục III (Xã, phường, đặc khu tiêu biểu) của Nghị định 86/2023/NĐ-CP được thay thế bằng các phụ lục tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 375/2026/NĐ-CP. Xem khung tiêu chuẩn → Xem chi tiết

02 Phụ lục III · Tương tác Khung tiêu chuẩn “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” Khung tiêu chuẩn mới gồm 6 nhóm, 24 nội dung, bao quát từ nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến đời sống văn hóa, môi trường, việc chấp hành pháp luật và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền địa phương. Bạn có thể mở từng nhóm và đánh dấu những tiêu chí mà xã, phường, đặc khu nơi mình sinh sống đã thực hiện tốt. 0 /24 tiêu chí đã đánh dấu Chạm vào từng tiêu chí bên cạnh để tự đánh giá địa phương của bạn. Làm lại Mở tất cả Lọc nhanh: Tất cả Chuyển đổi số Môi trường Người dân đánh giá Liên thông danh hiệu Công cụ chỉ mang tính tham khảo, giúp bạn đọc hình dung khung tiêu chuẩn. Theo Điều 4 Nghị định 375/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn theo các phụ lục và hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục xét tặng danh hiệu.

03 Phụ lục I, II, III Ba danh hiệu – một chuỗi liên thông Ba danh hiệu được thiết kế nối tiếp nhau: tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” là một tiêu chí của “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu lại là một tiêu chí của “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Chọn từng danh hiệu để xem khung tiêu chuẩn tương ứng. Phụ lục II, nhóm IV, tiêu chí 4: “Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.” Phụ lục III, nhóm III, tiêu chí 1: “Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” trong năm.”

04 Khung tiêu chuẩn Những điểm nhấn xuyên suốt Đặt cạnh nhau, khung tiêu chuẩn của 3 danh hiệu cho thấy một số yêu cầu được nhắc lại từ hộ gia đình đến thôn, tổ dân phố và cấp xã – từ kỹ năng số, phân loại rác tại nguồn đến nếp sống văn minh và phòng, chống bạo lực gia đình. Nhóm tiêu chuẩn VI · Phụ lục III Người dân, doanh nghiệp “chấm điểm” chính quyền địa phương Một nhóm tiêu chuẩn riêng của danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” dành cho sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương, với 4 tỷ lệ hài lòng được xem xét. Giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm quyền tham gia, đóng góp ý kiến, giám sát chính quyền Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp trên địa bàn Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn