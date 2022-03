Lào tưởng niệm 76 năm vụ thảm sát ở Khammouane

Năm nay đã 90 tuổi đời, 54 tuổi Đảng nhưng ông Mai Trọng Thơi - một thời là Đội trưởng Đội Thiếu niên cứu quốc làng Đỉnh Lự ở xã Tân Lộc, Can Lộc (nay thuộc huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in ngày cùng các bậc cha, chú tham gia giành chính quyền tại huyện đường Can Lộc vào ngày 16/8/1945.