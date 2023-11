Zuckerberg phớt lờ nội dung gây hại trên Facebook thế nào?

CEO Meta Mark Zuckerberg được cho là “liên tục cản trở” những đề xuất ​​​​đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên trên Facebook và Instagram.

Theo tài liệu nội bộ vừa được công bố trong vụ kiện của bang Massachusetts nhắm vào Meta, Mark Zuckerberg đã phớt lờ hoặc dập tắt đề xuất từ cấp dưới về vấn đề an toàn cho người dùng thanh thiếu niên trên hai nền tảng Facebook và Instagram.

CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Theo CNN, các tiết lộ mới cho thấy sức ảnh hưởng tuyệt đối của Zuckerberg tại Meta với những quyết định có thể gây tổn hại tới hàng tỷ người dùng. Các lãnh đạo Meta cũng gặp khó khi muốn nâng cao trải nghiệm cho người dùng nhưng lại trái ý ông chủ.

Từ chối các đề xuất an toàn

Theo tài liệu, người đứng đầu Instagram Adam Mosseri và Chủ tịch phụ trách vấn đề toàn cầu của Meta Nick Clegg từng đề nghị Zuckerberg “phải làm nhiều việc hơn nữa” để bảo vệ hơn 30 triệu thanh thiếu niên sử dụng Instagram ở Mỹ. Dù vậy, ông chủ Meta không nghe theo.

Ví dụ, năm 2019, Zuckerberg phủ quyết đề xuất vô hiệu hóa “bộ lọc sắc đẹp” của Instagram. Đây là tính năng cho phép thay đổi diện mạo hình ảnh, nhưng lại khiến người dùng trẻ gặp áp lực cũng như “thúc đẩy những kỳ vọng phi thực tế về hình ảnh cơ thể”, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

Zuckerberg được cho là đã xem xét trong nhiều tháng và đến tháng 4/2020, ông email cho cấp dưới, khẳng định người dùng có nhu cầu sử dụng bộ lọc, trong khi “không có dữ liệu nào” cho thấy những bộ lọc này gây hại.

Bất chấp quyết định của Mark Zuckerberg, các cấp phó như Adam Mosseri, Giám đốc chính sách Instagram Karina Newton, người đứng đầu Facebook Fidji Simo và Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm Meta Margaret Gould Stewart đều cho rằng các bộ lọc thực sự gây hại.

Stewart đề nghị vô hiệu hóa bộ lọc làm đẹp trên nền tảng và trích dẫn các ý kiến từ giới học giả và cố vấn Meta. Còn Newton cũng viết email nói việc loại bỏ sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều bộ phận. Nhưng khi Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth đại diện đặt vấn đề, Zuckerberg từ chối.

“Tôi tôn trọng quyết định của ông”, Stewart gửi email cho Zuckerberg sau đó. "Nhưng tôi không nghĩ đó là quyết định đúng đắn khi xét đến những rủi ro. Tôi hy vọng nhiều năm sau nữa, ông sẽ vẫn cảm thấy hài lòng về quyết định đó".

Sự lo lắng

Tháng 8/2021, Clegg tiếp tục gửi lên Zuckerberg về kế hoạch giảm thiểu những vấn đề liên quan đến nội dung sử dụng chất gây nghiện, tự làm hại bản thân và hành vi bắt nạt. Kế hoạch này được đưa ra từ vài tuần trước khi Frances Haugen phơi bày bí mật nội bộ của Meta với truyền thông.

Đến tháng 10, Adam Mosseri viết thư cho Nick Clegg về việc nên có thêm nhân sự kiểm soát nền tảng. Clegg trình bày với Zuckerberg nhưng ông im lặng một tháng, sau đó Meta thông báo “nhân sự quá hạn chế để đáp ứng yêu cầu”.

Một giám đốc sản phẩm khác là David Ginsberg cũng nói với Zuckerberg rằng các dịch vụ của Meta đang có tác động tiêu cực đến người dùng và nêu các biện pháp thay đổi. Ông không nhận được phản hồi từ CEO, trừ thư của giám đốc tài chính nói rằng “đội ngũ lãnh đạo Meta từ chối tài trợ sáng kiến này”.

Arturo Bejar, cựu giám đốc kỹ thuật của Facebook và vừa điều trần trước Quốc hội Mỹ tuần này, cũng khẳng định Instagram nhiều lần không quan tâm đến các cảnh báo nội bộ.

Sau khi tài liệu được công bố trong vụ kiện, phát ngôn viên Meta Andy Stone cho biết bộ lọc làm đẹp vẫn được sử dụng trên các mạng xã hội khác nhau cũng như smartphone. Ông nhấn mạnh các bộ lọc “thúc đẩy phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi màu da hoặc giảm cân quá mức” bị cấm trên Instagram, đồng thời cho biết nền tảng đang cung cấp 30 công cụ để hỗ trợ thanh thiếu niên và gia đình kiểm soát nội dung độc hại trên đó.

Trong khi đó, giới công nghệ chỉ trích gay gắt nhằm vào Zuckerberg. “Tài liệu đang chứng minh Zuckerberg không quan tâm đến bảo vệ quyền riêng tư hoặc sự an toàn của bất kỳ ai”, Sacha Haworth, Giám đốc tổ chức Tech Oversight Project, nói. “Sự thối rữa đã lan đến tận cùng”.

Zamaan Qureshi, đồng chủ tịch của liên minh thúc đẩy thay đổi về sản phẩm và quy định truyền thông xã hội Design It For Us, cho rằng các giám đốc cấp cao của Meta cũng có những khó khăn riêng khi làm việc dưới quyền Zuckerberg.

“Giờ đây, chúng ta biết ngay cả lãnh đạo cấp cao cũng không thể thuyết phục được Zuckerberg”, Qureshi nói.

