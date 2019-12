Nam Phi ra mắt thuốc điều trị HIV/AIDS hiệu quả cao

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông báo của Bộ Y tế Nam Phi cho biết đây là loại thuốc kháng retrovirus có khả năng đẩy lùi rất nhanh sự lan truyền của virus HIV trong cơ thể. Được đặt dưới tên dược học là TLD, loại thuốc mới này dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào ngày 1/12 tới nhân Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS.

Đây được xem là một bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đẩy lùi căn bệnh HIV/AIDS tại quốc gia có số người mắc cao nhất thế giới này.

Theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize, được phát triển từ nguồn hỗ trợ tài chính của Tổ chức sức khỏe toàn cầu Unitad, TLD là loại thuốc 3 trong 1 bao gồm hoạt chất Tenofovir Disoproxil, Lamivudine và Dolutegravir. Trong số này, Dolutegravir là hoạt chất hiện được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị HIV giai đoạn 1 và giai đoạn 2 tại các nước có thu nhập đầu người cao.

Đánh giá về TLD, Giám đốc điều hành Unitad Robert Matiru nhấn mạnh so với các liệu pháp điều trị hiện hành, TLD có hiệu quả vượt trội trong việc ngăn chặn và đẩy lùi một cách nhanh chóng sự lây lan của virus HIV. Ngoài ra, LTD ít gây phản ứng phụ cũng như có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại thuốc khác.

Theo Unitad, chi phí điều trị bằng LTD chỉ khoảng 75 USD cho một người trong một năm và sẽ tiếp tục giảm xuống trong những năm tiếp theo, qua đó sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí dành để tiến hành điều trị cho 5 triệu người mắc HIV/AIDS khác.

Hiện số người tử vong vì HIV/AIDS tại Nam Phi chiếm tới 10% số người chết vì bệnh này trên toàn thế giới trong khi số ca nhiễm mới chiếm tới 15% số ca trên quy mô toàn cầu.

Quốc gia 57 triệu dân này hiện tiến hành chương trình điều trị HIV lớn nhất thế giới thông qua việc cung cấp thuốc cho 4,7 triệu bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện có tới 7,7 triệu người dân Nam Phi hiện sống chung với căn bệnh HIV/AIDS trong đó độ tuổi từ 15 đến 49 chiếm tỷ lệ cao nhất.

Theo Báo Tin tức