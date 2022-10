9X Cẩm Xuyên khởi nghiệp thành công với các sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc

Tự mày mò tìm lối đi riêng, Lê Nguyễn Khánh Diệp (SN 1996, ở thôn Nam Hoa Xuân, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã khởi nghiệp thành công và sản xuất ra dầu gội thảo dược thiên nhiên Mộc Đồng cùng nhiều sản phẩm làm từ cây dược liệu, thảo mộc.

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học - Học viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội) năm 2020, cũng như bao bạn trẻ khác, Lê Nguyễn Khánh Diệp ở lại thủ đô làm công việc dạy học cho nhóm trẻ đặc biệt. Tuy nhiên, với giấc mơ được làm bà chủ chiết xuất mỹ phẩm từ nguồn gốc thiên nhiên, Khánh Diệp đã rời thủ đô hoa lệ, về quê bắt đầu sự nghiệp mới.

Hành trình khởi nghiệp của Khánh Diệp bắt đầu với quả bồ kết và các loại cây thảo dược. Thời điểm đó (năm 2020), Khánh Diệp vừa lấy chồng và sinh con xong. Mỗi lần gội đầu, tóc thường rụng nhiều nên Diệp đã tự nấu nước gội cho mình bằng bồ kết và các loại thảo dược. Sau khi dùng thử nghiệm một thời gian, thấy tóc đen bóng mượt và ít rụng hơn, Khánh Diệp đã đăng lên trang facebook cá nhân chia sẻ kinh nghiệm và được nhiều người hỏi mua sản phẩm.

Từ chỗ tự mày mò trên mạng xã hội, cuối năm 2020, Diệp tiếp tục “cất công” học thêm 2 khoá học ở cơ sở sản xuất tại Hà Nội và Bình Định. Sau 2 tháng học nghề, Khánh Diệp lại tự mày mò, nghiên cứu và nấu thử nghiệm nhiều lần để dùng thử. Qua nhiều lần thử nghiệm, Diệp đã thành công và cho ra sản phẩm dầu gội đầu thảo dược đóng chai với thương hiệu dầu gội Mộc Đồng.

Khánh Diệp chia sẻ: “Dầu gội Mộc Đồng được làm từ 100% thảo dược thiên nhiên. Để nấu ra một mẻ dầu gội, mình sử dụng 26 loại thảo dược khác nhau như: bồ kết, bồ hòn, sâm dây Ngọc Linh, chanh, gừng, sả, hà thủ ô, nha đam, dừa… Trái bồ kết và một số loại thảo dược khác được nướng, nấu còn nguyên mùi khói, cháy của quả bồ kết nướng, ít bọt nhưng gội rất sạch, lành tính và có tác dụng giảm rụng tóc, kích thích mọc tóc”.

Sau khi thành công với dầu gội, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và thấy được tiềm năng của thảo dược thiên nhiên, Lê Nguyễn Khánh Diệp tìm hiểu thêm các công dụng của các loại quả, thảo mộc khác như: mướp đắng, trầu không, hương thảo... để mở rộng sản phẩm khác như: dầu xả, sữa tắm, gói tắm trẻ em, gói xông phụ nữ, xịt tóc tinh dầu bưởi...

Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất được Diệp lấy từ trang trại rộng hơn 37.000 m2 của gia đình. Sắp tới, Diệp sẽ trồng thêm khoảng 300 gốc bồ kết để ổn định nguồn nguyên liệu, đảm bảo cho cơ sở sản xuất.

“Nấu một mẻ dầu gội phải mất 6 ngày 6 đêm. Trước đây, tôi nấu bằng bếp củi, mọi người phải thay phiên nhau canh lửa. Từ năm 2021 đến nay, tôi đầu tư hơn 150 triệu đồng để sắm nồi nấu bằng điện, máy vắt, máy lọc. Nhờ vậy mà công việc đỡ vất vả hơn. Nấu bằng nồi điện lại giữ được nhiệt nên năng suất và chất lượng hơn” - Khánh Diệp cho biết thêm.

Hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu Mộc Đồng đã được Trung tâm Kiểm nghiệm TSL (Cục An toàn Thực phẩm) thử nghiệm và chứng nhận các chỉ số an toàn. Sản phẩm có uy tín và công bố các quy chuẩn chất lượng nên rất được thị trường tin dùng. Thông qua mạng xã hội, Lê Nguyễn Khánh Diệp đã xây dựng được mạng lưới phân phối ở Hà Tĩnh và nhiều tỉnh/thành khác như: Hà Nội, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh.

Trung bình mỗi tháng, cơ sở của chị Lê Nguyễn Khánh Diệp sản xuất từ 700 - 800 chai dầu gội và các sản phẩm khác, đưa lại doanh thu khoảng 50 triệu đồng.

Cơ sở của chị Khánh Diệp hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 chị em phụ nữ trên địa bàn xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên) với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Trên hành trình khởi nghiệp gian nan, bước đầu, chị Lê Nguyễn Khánh Diệp đã có những thành công nhất định. Thời gian tới, chị dự định tiếp tục đầu tư xây dựng xưởng sản xuất; phát triển thêm vùng nguyên liệu; mở rộng thị trường để đưa thương hiệu dầu gội Mộc Đồng vươn xa, qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Dù là người trẻ, song, chị Lê Nguyễn Khánh Diệp đã không ngại theo đuổi đam mê và đầu tư phát triển sự nghiệp nghiêm túc, trách nhiệm ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cơ sở dầu gội Mộc Đồng xây dựng sản phẩm OCOP. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ kết nối tiêu thụ cho sản phẩm để góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên. Chị Trần Thị Thanh Liên Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên

Phan Trâm – Ngọc Loan