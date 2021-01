Agribank tỉnh Hà Tĩnh đứng thứ 3 toàn quốc về kết quả kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Agribank tỉnh Hà Tĩnh giành vị trí thứ 3 toàn quốc các chi nhánh loại I trong hệ thống Agribank Việt Nam về đạt chỉ số kinh doanh cao.

Agribank tỉnh Hà Tĩnh vinh dự nhận giấy khen đạt giải 3 phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Agribank Việt Nam.

2020 được xem là năm khó khăn đặc thù đối với các hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài chính ngân hàng. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế; lũ lụt lịch sử khiến cho đời sống, sản xuất của người dân gặp khó khăn...

Mặc dù vậy, Agribank tỉnh Hà Tĩnh với các giải pháp điều hành năng động, sáng tạo đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Trong điều kiện kinh doanh khó khăn, các chỉ tiêu về nguồn vốn, dư nợ đều tăng vượt kế hoạch Agribank Việt Nam giao.

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 16.088 tỷ đồng, tăng 21,9% so với 31/12/2019, vượt 11% so với kế hoạch Agribank Việt Nam giao. Dư nợ đạt 8.060 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 31/12/2019, vượt kế hoạch Agribank Việt Nam giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, tỷ lệ nợ xấu vẫn giảm theo chỉ đạo của Agribank Việt Nam. Đến 31/12/2020, tỷ lệ nợ xấu tại Agribank tỉnh Hà Tĩnh chiếm 0,86%/tổng dư nợ, giảm so với năm 2019 là 0,22% và thấp hơn kế hoạch của Agribank Việt Nam giao tỷ lệ nợ xấu trong năm 2020 là 0,14%.

Năm 2021, bên cạnh chiến lược kinh doanh bền vững, Agribank tỉnh Hà Tĩnh hướng đến xây dựng hình ảnh ngân hàng xanh, thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, bắt nhịp xu thế ngân hàng hiện đại, Agriabank tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh kinh doanh mảng dịch vụ ngân hàng. Nguồn thu từ lĩnh vực này của toàn chi nhánh đạt 40,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh vượt trội, Agribank tỉnh Hà Tĩnh được Agribank Việt Nam trao giải 3 của hệ thống chi nhánh loại I trên toàn quốc có chỉ số kinh doanh vượt trội.

N.O