Cho phép các tổ chức Hà Tĩnh tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế

Cụ Thuế Hà Tĩnh vừa có văn bản hướng dẫn việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Cục Thuế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile

Ngày 12/7/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2455/TCT- DNNCN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung về biên lai, chứng từ điện tử.

Về việc sử dụng biên lai điện tử, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 1/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên, hiện nay, Tổng cục Thuế vẫn đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức ủy nhiệm thu thuế) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ- CP.

Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 1/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Xem Công văn số 2455/TCT-DNNCN tại đây.

P.V