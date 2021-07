Cục thuế Hà Tĩnh cấp mới gần 16.000 mã số thuế

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thực hiện cấp mới 15.950 mã số thuế cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh và người làm công ăn lương trên địa bàn.

Công chức Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp cấp mới mã số thuế.

Trong số 15.950 mã số thuế được cấp mới có 489 doanh nghiệp, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020: 397 doanh nghiệp); 34 hợp tác xã, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020; 2 nhà thầu nước ngoài và nộp hộ nhà thầu nước ngoài, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020: 4 nhà thầu nước ngoài); 10 đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế khác, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020: 7 đơn vị).

Hệ thống thuế điện tử giúp cá nhân dễ dàng đăng ký mã số thuế (Ảnh: Internet).

Ngoài ra, có 699 hộ cá nhân kinh doanh được cấp mới mã số thuế, chỉ bằng 26% so với cùng kỳ năm 2020 (năm 2020: 2.639 hộ cá nhân kinh doanh).

Riêng cá nhân làm công ăn lương có 14.716 mã số thuế được cấp mới, tăng 2% so với cùng kỳ (năm 2020: 14.446 cá nhân làm công ăn lương).

Cùng với việc cấp mới mã số thuế, từ đầu năm đến nay, Cục thuế Hà Tĩnh cũng thực hiện đóng 1.163 mã số thuế của 216 doanh nghiệp, 53 HTX, 721 hộ cá nhân kinh doanh, 144 cá nhân làm công ăn lương, 29 đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế khác.

Phan Trâm