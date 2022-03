Nhiều cán bộ bị nhiễm COVID-19, Agribank Hà Tĩnh II tăng cường nhân sự về cơ sở

Trong bối cảnh nhiều cán bộ, nhân viên của các chi nhánh bị nhiễm COVID-19, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tăng cường cán bộ về cơ sở để giải quyết khó khăn, không làm gián đoạn giao dịch với khách hàng.

Do thiếu cán bộ làm việc nên các quầy giao dịch của Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên luôn trong tình trạng quá tải (Ảnh chụp ngày 29/3/2022).

Đã 10 ngày qua, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên (thuộc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh II) phải linh động luân phiên cán bộ, nhân viên đảm nhận các vị trí khi có cán bộ “dính F0” để không làm gián đoạn các giao dịch của khách hàng.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chi nhánh có tới 14 cán bộ, nhân viên đang là F0, Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên bị khuyết nhiều vị trí tại các phòng Kế toán ngân quỹ, Kế hoạch kinh doanh và các phòng giao dịch: Cẩm Thành, Cẩm Trung, Thiên Cầm. Do thiếu người làm việc trong khi lượng khách hàng đến giao dịch đông dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ so với thường ngày. Ngoài ra, số lượng cán bộ thẩm định bị thiếu hụt tạm thời do nhiễm bệnh cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn vay...

Giám đốc Võ Văn Nhất và các đồng chí trong Ban Giám đốc Agribank Hà Tĩnh II trực tiếp nắm tình hình tại các đơn vị.

Trước khó khăn về nguồn nhân lực do đại dịch COVID-19, ngày 30/3, hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tăng cường 3 cán bộ về hỗ trợ chi nhánh. Nhờ đó, các công việc, giao dịch của khách hàng tại chi nhánh diễn ra thông suốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - cán bộ Phòng Tổng hợp Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là một trong 3 cán bộ, nhân viên được tăng cường vào làm việc tại vị trí giao dịch viên Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên.

Nhiều cán bộ bị nhiễm COVID-19 nên các chi nhánh trực thuộc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II thiếu người làm việc.

Chị Thanh Thảo chia sẻ: “Được tăng cường vào hỗ trợ Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu tình hình, nắm bắt thông tin và phối hợp tốt với khách hàng để giải quyết hồ sơ, thủ tục theo quy định. Lượng khách đến giao dịch đông trong khi khối lượng công việc tồn đọng khá lớn nên chúng tôi phải tăng ca làm việc đến 8 giờ tối”.

Ông Nguyễn Phi Long - Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Thời gian qua, mặc dù khó khăn về nhân lực song cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh luôn nỗ lực để giải quyết các yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, chi nhánh được Hội sở hỗ trợ thêm người, giải pháp này sẽ giúp đơn vị đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đảm bảo các giao dịch của khách hàng diễn ra thông suốt. Ở từng vị trí công tác, cán bộ, nhân viên đều làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dư nợ 425 tỷ đồng và tăng trưởng nguồn vốn 368 tỷ đồng trong năm nay”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - cán bộ Phòng Tổng hợp Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vừa được tăng cường vào làm việc tại vị trí giao dịch viên Agribank Chi nhánh huyện Cẩm Xuyên từ ngày 30/3.

Tại Agribank Chi nhánh TX Kỳ Anh cũng đang đối mặt thử thách khi có đến hơn 60% cán bộ, nhân viên đang bị nhiễm COVID-19.

Ông Nguyễn Nam Nhật - Giám đốc Agribank Chi nhánh TX Kỳ Anh cho hay: “Nửa tháng qua, chúng tôi đã nỗ lực duy trì giao dịch với khách hàng và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn bằng các giải pháp như: tăng giờ làm việc, bố trí cán bộ F0 làm việc online... Tuy nhiên, hiện nay, 10/16 cán bộ, nhân viên đang là F0, chi nhánh không đủ nhân lực để xử lý công việc nên đã được Hội sở tăng cường 2 cán bộ về hỗ trợ”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - nhân viên Phòng Kế toán - ngân quỹ Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vừa vào đảm nhận vị trí giao dịch viên tại Agribank TX Kỳ Anh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - giao dịch viên Phòng Kế toán - ngân quỹ của Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II vừa được tăng cường về đảm nhận vị trí giao dịch viên tại Agribank TX Kỳ Anh cho hay: “Khối lượng hồ sơ tăng gấp đôi so với trước do thiếu cán bộ làm việc. Mỗi ngày, chúng tôi đón tiếp hàng trăm khách hàng, xử lý hàng trăm bộ hồ sơ. Dù vậy, với tinh thần cố gắng hết mình, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết nhanh nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TX Kỳ Anh”.

Theo ghi nhận, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, vì vậy nhu cầu tín dụng gia tăng. Việc Hội sở Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tăng cường nhân lực về cơ sở được xem là giải pháp thiết thực, hiệu quả để giải quyết những khó khăn trước mắt, không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi đến giao dịch.

Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Chi nhánh TX Kỳ Anh.

Dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng là F0 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị. Trước tình hình này, Ban Giám đốc đã trực tiếp kiểm tra tình hình tại các đơn vị, động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực vượt khó triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn. Những đơn vị có nhiều vị trí khuyết, chúng tôi nhanh chóng bố trí cán bộ của Hội sở về hỗ trợ, đảm bảo duy trì giao dịch ổn định, an toàn. Thời gian tới, căn cứ tình hình thực tiễn, chúng tôi tiếp tục bố trí cán bộ về cơ sở để giúp các đơn vị hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã đề ra”. Ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II

Thu Phương – Phan Trâm