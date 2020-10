Trên 12.200 khách hàng Hà Tĩnh đang mất điện do mưa lũ

Tính đến 9h sáng hôm nay (23/10), đang có 12.203 khách hàng thuộc 13 xã, phường của Hà Tĩnh bị mất điện do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18 đến 20/10, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả tràn của một số hồ chứa nước đã gây ngập úng diện rộng tại các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh...

Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong Nhân dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động sa thải một số tuyến đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành.

Thời điểm công ty cắt điện nhiều nhất là ngày 20/10 với 196.700 khách hàng, chiếm 42,8% khách hàng toàn công ty.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng cường bố trí xe chở thuyền cứu hộ đến các điện lực...

...để đi vào vùng bị nước lũ ngập sâu nắm diễn biến tình hình, từ đó có kế hoạch cấp điện trở lại.

Những ngày qua, sau khi nước rút dần, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kiểm tra, rà soát từng hệ thống đường dây và trạm biến áp bị ngập trong nước. Từ đó, tiến hành xử lý, thay thế các thiết bị hư hỏng, khắc phục các tồn tại trên lưới trước khi đóng điện đưa vào vận hành, khôi phục cấp điện lại cho khách hàng.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Tính đến 9h ngày hôm nay (23/10), chỉ còn lại 66 trạm biến áp hạ thế với 12.203 khách hàng thuộc 13 xã, phường đang bị mất điện, chiếm tỷ lệ 2,66% tổng số khách hàng toàn công ty.

Cụ thể là các xã Tân Lâm Hương, Thạch Thắng, Tượng Sơn (Thạch Hà); Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên); các phường Đại Nài, Văn Yên, xã Thạch Bình (thành phố Hà Tĩnh) và xã Điền Mỹ (Hương Khê).

Cũng theo ông Nhiệm, những khu vực này nước còn ngập sâu, chưa đảm bảo an toàn để đóng điện trở lại. Ngay sau khi nước lũ rút, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ tập trung kiểm tra, khắc phục sự cố để cấp điện phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Thu Phương