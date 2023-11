12 loại thực phẩm ngăn ngừa rụng tóc

Rụng tóc ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, bất kể tuổi tác, cân nặng hay giới tính. Một số loại thực phẩm dưới đây có nhiều chất dinh dưỡng ngăn ngừa rụng tóc và giúp bạn có mái tóc khỏe đẹp.

1. Thực phẩm giàu protein giúp ngăn ngừa rụng tóc

Bạn có biết nang tóc của bạn chủ yếu bao gồm protein? Một nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa rụng tóc và chế độ ăn thiếu protein. Khi cơ thể không hấp thụ đủ protein có thể khiến các nang tóc chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi - có nghĩa là chúng không tiếp tục hoạt động nữa.

Đây là lý do tại sao protein là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp ngăn ngừa rụng tóc và rất dễ bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn. Nên ăn nhiều các loại thực phẩm giàu protein như trứng, thịt, gia cầm, cá, sữa, hải sản...

Thực phẩm giàu protein ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc.

Trứng chủ yếu chứa protein và biotin, tạo điều kiện cho việc sản xuất keratin (loại protein tóc). Hơn nữa, một quả trứng cỡ trung bình (50-60g) là nguồn cung cấp selen, kẽm và các chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sự phát triển của tóc. Một nghiên cứu cũng cho thấy peptide trong lòng đỏ trứng có thể giúp kích thích sự phát triển của tóc thông qua các tế bào nhú ở da người. Những tế bào này kiểm soát chu kỳ phát triển của tóc, bao gồm cả việc sản xuất tóc và mọc tóc mới.

Thịt gà hoặc thịt gia cầm là một nguồn giàu protein, vitamin và khoáng chất giúp tăng trưởng tóc. Thịt gà chứa hàm lượng selen cao, hỗ trợ phát triển tóc và chống rụng tóc. Selenium cũng kích hoạt một loại enzyme quan trọng cho việc sản xuất vitamin C. Selenium và các chất chống oxy hóa khác giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc và mọc lại tóc bằng cách loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể.

Cá, đặc biệt các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá hồi hoặc cá thu rất giàu acid béo omega 3 , hỗ trợ mọc tóc. Các acid béo này được phân loại thành DHA, ALA và EPA. ALA là một chất dinh dưỡng thiết yếu, nghĩa là nó không được tìm thấy tự nhiên trong cơ thể mà được lấy từ nguồn thực phẩm, như cá và các loại dầu thực vật khác.

Mặc dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa sự phát triển của tóc và acid béo omega 3, nhưng một nghiên cứu cho thấy chúng có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc bằng cách tăng sản xuất tế bào nhú bì (DPC) liên quan đến sự mọc tóc.

Thịt nạc có hàm lượng sắt cao tự nhiên. Giống như protein, sắt cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của tóc. Sắt cho phép cơ thể sản xuất huyết sắc tố, một loại protein có trong hồng cầu. Hemoglobin cung cấp oxy đến nhiều tế bào trong cơ thể (bao gồm cả những tế bào hỗ trợ sự phát triển của tóc), cho phép chúng phát triển và phục hồi.

2. Thực phẩm giàu chất béo lành mạnh tốt cho sự phát triển của tóc

Ngoài tác dụng ngăn ngừa rụng tóc, nhiều loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh còn chứa các chất giúp tóc bóng mượt.

Các loại hạt tốt cho quá trình mọc tóc và ngăn tóc rụng.

Quả óc chó là nguồn cung cấp selen, biotin và vitamin B7 tuyệt vời. Những vitamin và khoáng chất này được biết là có tác dụng hydrat hóa tóc và da đầu. Vitamin B7 và vitamin E giữ cho nang và sợi tóc chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng chẻ ngọn.

Ngoài tác dụng kích thích mọc tóc, quả óc chó còn có thể giúp điều trị tóc khô. Chúng là thực phẩm giàu omega 3 tạo điều kiện sản xuất bã nhờn tự nhiên trên da đầu.

Hạnh nhân: Giống như thịt gia cầm và trứng, các loại hạt chứa đầy chất dinh dưỡng cần thiết cho mái tóc khỏe mạnh. Một khẩu phần hạnh nhân (khoảng 30g) giúp bạn đáp ứng nhu cầu vitamin E hàng ngày trong chế độ ăn uống. Ngoài ra, hạnh nhân còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và acid béo có liên quan đến sức khỏe của tóc.

Hạt là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng khác cho tóc mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình. Đặc biệt, hạt hướng dương có chứa beta-sitosterol, giúp ngăn ngừa rụng tóc. Beta-sitosterol giúp ức chế sản xuất DHT (dihydrotestosterone). Loại hormone này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra chứng hói đầu ở nam giới.

Các loại hạt khác, như hạt lanh và hạt chia, cũng rất giàu acid béo omega 3 được sử dụng rộng rãi như phương pháp điều trị chứng rụng tóc từng vùng. Những acid béo này cũng hỗ trợ giảm viêm do rụng tóc.

3. Rau củ là thực phẩm tốt cho tóc

Các loại rau, đặc biệt là các loại rau lá xanh, rất quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Rau chân vịt rất giàu canxi, magie, sắt, acid folic, photpho và các vitamin khác. Hàm lượng canxi cao không chỉ giúp ích cho sức khỏe và sự phát triển của xương. Chất dinh dưỡng này cũng giúp chống lại chứng hói đầu và rụng tóc ở phụ nữ tiền mãn kinh. Rau bina cũng có hàm lượng sắt cao, tạo ra huyết sắc tố. Điều này cải thiện việc cung cấp oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm cả tế bào tóc.

Cà rốt rất giàu beta-carotene, một chất chống oxy hóa quan trọng đối với nhiều hệ thống tự nhiên của cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp củng cố sợi tóc bằng cách hỗ trợ tái phát triển tế bào tóc. Nó cũng duy trì và phát triển da đầu và nang tóc để có độ ẩm và độ bóng tốt hơn.

Cải xoăn chứa vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do gây hại. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong cải xoăn hỗ trợ sản xuất collagen. Collagen là một loại protein tự nhiên trong cơ thể giúp xây dựng và sửa chữa các cơ, gân, dây chằng, tóc và da.

4. Trái cây giúp tóc khỏe mạnh

Quả bơ rất giàu vitamin, khoáng chất và chất béo lành mạnh. Chất béo không bão hòa đơn trong quả bơ góp phần giúp da đầu khỏe mạnh, đảm bảo môi trường nuôi dưỡng cho nang tóc phát triển. Hơn nữa, bơ chứa nhiều vitamin E, có thể giúp thúc đẩy tóc khỏe mạnh và chống lại stress oxy hóa có thể dẫn đến hư tổn tóc.

Quả việt quất rất giàu vitamin C và polyphenol chống viêm da đầu, ngăn rụng tóc.‎‎

Quả việt quất rất giàu vitamin C và polyphenol chống viêm da đầu, ngăn rụng tóc.‎‎ Một nghiên cứu của Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế cho thấy chiết xuất quả việt quất có đặc tính chống viêm, làm giảm biểu hiện của các dấu hiệu gây viêm. Quả việt quất cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa mạnh mẽ để chống viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của tóc và da đầu.

Theo SK&ĐS