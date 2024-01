Công dụng làm đẹp của trà hoa hồng

Vitamin C có khả năng hoạt động chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các tổn thương do tia UV gây ra trên da. Vitamin C còn là thành phần trong quá trình tổng hợp collagen. Vì thế, vitamin C trở thành một thành phần quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vậy cách dùng vitamin C thế nào để hiệu quả?