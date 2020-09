Nhà hàng thuê dàn trai “6 múi” cơ bắp vạm vỡ để giao hàng

Dịch vụ “lực sỹ giao hàng” thu hút lượng đặt mua tăng vọt, qua đó mang lại doanh thu tốt cho nhà hàng giữa đại dịch Covid-19.

Masanori Sugiura vốn là chủ sở hữu thế hệ thứ 3 của nhà hàng sushi với tuổi đời trên 60 năm ở tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ngoài sở hữu nhà hàng, anh còn là một vận động viên thể hình.

Chủ nhà hàng chuyên sushi với tuổi đời hơn 60 năm ở tỉnh Aichi

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay đã ảnh hưởng nhiều tới doanh thu nhà hàng, buộc anh Sugiura phải cắt giảm nhân viên từ 50 người xuống còn 4 người, đồng thời áp dụng dịch vụ mới để thu hút khách.

Đó là dịch vụ “lực sỹ giao hàng” tuyển chọn toàn những chàng trai 6 múi cơ bắp vạm vỡ. Đây là những shipper sẽ mang đồ ăn giao tận nhà cho khách.

Dàn shipper của quán sushi đang nổi như cồn

Khi giao hàng, các shipper “6 múi” luôn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhưng cởi trần và sẵn sàng tạo dáng chụp ảnh với khách từ khoảng cách an toàn. Sau khi dịch vụ lan truyền trên mạng xã hội Twitter lập tức nhận về lượng lớn đơn hàng tăng vọt so với thường ngày.

Anh Sugiura cho biết nhà hàng hiện đặt đơn chủ yếu từ Nagoya nhưng sẽ nhận cả những đơn ở thành phố xa như Tokyo hay Osaka với giá phù hợp.

Chủ nhà hàng tiết lộ, hiện thu nhập hàng tháng từ dịch vụ này vào khoảng 14.000 USD. Hiện anh đang tuyển thêm nhân viên giao hàng “cơ bắp” ở Tokyo vì nhận được nhiều đơn tại thành phố này trong thời gian gần đây.

Dịch vụ thuê dàn trai đẹp cơ bắp làm nhiệm vụ giao hàng đã từng xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán sầu riêng ở tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Do dịch Covid-19 khiến nhiều huấn luyện viên thể hình (PT) thất nghiệp và đã được chủ vựa sầu riêng thuê về để giao hàng cho khách.

Sự kết hợp được đánh giá “một công đôi việc” vừa giúp các PT có được việc làm, vừa giúp chủ vựa sầu riêng làm ăn khấm khá.

