Top 5 kiểu áo sơ mi hot nhất hè 2022

Sơ mi là item quen thuộc với nàng công sở. Hè này, có nhiều kiểu sơ mi được dự đoán sẽ lên ngôi hot hit. Tuy nhiên, dưới đây là 5 kiểu ấn tượng nhất mà bạn không thể bỏ qua. Những kiểu sơ mi này đảm bảo đủ yếu tố trẻ trung, thời thượng, giúp hack tuổi đáng kể.

Sơ mi denim

Sau sự lăng xê nhiệt tình của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up, sơ mi denim đã thành item hot hit được người người nhà nhà tìm mua. So với sơ mi trơn màu thông thường, sơ mi denim đã ăn đứt về độ trẻ trung, kiểu áo này tạo cảm giác năng động, hiện đại cho người mặc. Sơ mi denim cũng không quá khó tính trong khoản mix đồ. Bạn có thể mix cả cây denim, hoặc diện với quần ống suông, quần short... cũng đều ổn cả.

Sơ mi màu sắc nổi bật

Đừng e ngại những gam màu siêu nổi như thế này. Chính những sắc độ đậm, đôi khi còn chói mắt ấy lại mang đến cho bạn một style hoàn toàn khác biệt. Dù lên đồ đơn giản thế nào thì chỉ cần diện một chiếc sơ mi màu nổi là có thể lu mờ tất cả.

Tất cả những gam màu chói, đậm, sắc... đều trở thành hot trend trong Hè này. Thiết kế sơ mi dáng rộng vốn đã quá linh hoạt trong khoản mix đồ, nay lại thêm những gam màu nổi bật miễn bàn này nữa thì chất chơi nguyên cả mùa hè mà không hề bị nhàm chán.

Áo sơ mi trắng

Dù xu hướng thay đổi qua mỗi mùa thì áo sơ mi trắng luôn là item có trong tủ đồ của các chị em. Không chỉ không bao giờ lỗi thời, sơ mi trắng còn mang vẻ lịch sự, chỉn chu, dễ mix đồ và có thể diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Với vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã, sơ mi trắng có thể diện với mọi item như quần âu, quần jeans, chân váy hay quần jeans…thậm chí là diện layer cùng váy hai dây. Chính sự đơn giản nhưng thanh lịch và linh hoạt tuyệt đối đã giúp sơ mi trắng đủ sức chinh phục trái tim của mọi quý cô. Ngoài vẻ trang nhã, sơ mi trắng còn giúp diện mạo của các nàng thêm tươi trẻ.

Sơ mi vạt dài

Đây chính là kiểu áo đang được cả dàn nữ chính phim Hàn thi nhau lăng xê không ngớt. Chi tiết phần vạt dài ở cổ sẽ giúp điểm nữ tính cũng như vẻ sang chảnh của người mặc thăng hạng đáng kể. Tuy nhiên, bạn lưu ý, thay vì thắt nơ như thông thường thì năm nay, xu hướng chung là sẽ thắt đơn giản, để phần vạt dài buông thõng tạo cảm giác phóng khoáng, hiện đại.

Áo sơ mi kẻ sọc

Áo sơ mi kẻ sọc là item được nhiều tín đồ xứ Hàn ưa chuộng bởi vẻ thanh lịch, trang nhã và có thể kết hợp với rất nhiều kiểu trang phục có trong tủ đồ như quần âu, chân váy trơn, quần jeans, quần shorts…

Kiểu áo này có khả năng trẻ hóa phong cách, dù kết hợp với bất cứ món đồ nào thì bạn vẫn có được vẻ ngoài trẻ trung. Với họa tiết kẻ thẳng, sơ mi kẻ sọc còn giúp thu gọn vóc dáng và cải thiện chiều cao cực hiệu quả.

Theo Gia đình Việt Nam