43 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển hơn 5.000 lao động

Sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đầu năm 2022, thị trường lao động tại Hà Tĩnh đã có dấu hiệu khởi sắc. Các doanh nghiệp trên địa bàn từng bước phục hồi sản xuất - kinh doanh và tăng cường tuyển dụng lao động.

Công ty Cổ phần may Fivestar Hà Tĩnh đi vào hoạt động từ tháng 12/2021.

Tháng 12/2021, Công ty Cổ phần may Five Star Hà Tĩnh ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), chuyên may mặc xuất khẩu có số vốn đầu tư 150 tỷ đồng đi vào hoạt động.

Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 2.500 công nhân may mặc và các vị trí kỹ thuật khác, với mức lương cơ bản 3,1 triệu đồng/tháng cùng với các phúc lợi khác (lương theo sản phẩm, lương chuyên cần, thưởng, hỗ trợ đi lại, tăng ca…) đảm bảo thu nhập hằng tháng từ 5-10 triệu đồng đối với các lao động đã có tay nghề.

Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần may Five Star Hà Tĩnh được hưởng nhiều chính sách phúc lợi.

Đối với công nhân có tay nghề, công ty sẽ ký hợp đồng lao động và bố trí công việc ngay sau khi xét tuyển. Nếu công nhân chưa có tay nghề sẽ được công ty hỗ trợ đào tạo, trong thời gian này vẫn được hỗ trợ với mức lương cơ bản 2 triệu đồng cộng với lương chuyên cần, chi phí đi lại.

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty Cổ phần may Five Star Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài các chế độ phúc lợi trên, công nhân sẽ được hỗ trợ, tham gia đóng BHXH sau 3 tháng làm việc. Toàn bộ công nhân, nhân viên được hưởng lương tháng 13 (tính theo lương cơ bản) và thưởng doanh thu (theo hệ số) nếu làm việc đủ từ 12 tháng. Công nhân ở xa nhà máy trên 30 km sẽ được đưa đón”.

Sau khoảng thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đến nay tình hình sản xuất của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh ở Cụm công nghiệp Nam Hồng, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) đã ổn định, đơn hàng dồi dào. Hiện công ty đang tuyển dụng thêm nguồn nhân lực để phục vụ sản xuất.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hiện đang thông báo tuyển dụng 350 công nhân may mặc.

Hiện công ty đang thông báo tuyển dụng 350 công nhân may mặc với mức lương từ 4,7 triệu đồng/tháng trở lên. Người lao động ứng tuyển không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp; chưa có tay nghề sẽ được đào tạo miễn phí và được trả lương.

Công nhân vào làm việc được hưởng các quyền lợi như: 14 ngày phép năm, nghỉ lễ, tết, lương tháng 13, thưởng năng suất, đóng BHXH từ tháng đầu tiên, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên, hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ con nhỏ... Trường hợp lao động mang thai và con nhỏ dưới 1 tuổi được giảm giờ làm.

Công ty TNHH Haiviana Hồng Lĩnh tích cực tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất các đơn hàng năm 2022.

Bà Phan Thị Thanh Giang - Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Haiviana Hồng Lĩnh cho biết: “Từ tháng 10/201 đến nay, bình quân hằng tháng công ty tuyển dụng được từ 50-70 lao động. Hiện chúng tôi đang tích cực thông tin tuyển dụng qua các kênh như mạng xã hội, tờ rơi, thông báo, băng rôn, áp phích, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để tuyển đủ số lượng lao động theo yêu cầu sản xuất”.

Theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trong tháng 1/2022, trên địa bàn tỉnh có 43 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 lao động với ngành nghề may mặc, điện và cơ khí.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh).

Ghi nhận thực tế nhu cầu tuyển dụng cho thấy, đa số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực may mặc có số lượng tuyển lớn đều không yêu cầu quá khắt khe về tay nghề của lao động mà sẽ tổ chức đào ngay sau khi tuyển dụng.

Cùng với đó, với mong muốn sớm tuyển đủ nhân lực đáp ứng hoạt động mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp đều đưa ra mức đãi ngộ tốt và có phụ cấp tay nghề, chuyên cần, nhà ở, bố trí xe đưa đón lao động…

Gần 100 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Kỳ Sơn.

Để kết nối việc làm và cung ứng nguồn lực nhanh cho các doanh nghiệp, từ cuối tháng 12/2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm tại các địa phương như: Cẩm Nhượng, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên); Vượng Lộc (Can Lộc); Thạch Trị (Thạch Hà); Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh)...

Các phiên giao dịch việc làm đã thu hút hàng chục doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.

Lao động đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động ở xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, trung tâm phối hợp với phòng lao động huyện, thành phố, thị xã lấy danh sách người mất việc làm, có nhu cầu tìm việc, từ đó nắm nguyện vọng của người lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề tại các địa phương này”.

Cũng theo bà Hương, dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ gia tăng và tiếp tục có nhiều khởi sắc khi kinh tế được phục hồi. Vì vậy, trong thời gian tới, trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua nhiều kênh như: phát thanh tại thôn xóm, phát tờ rơi, thông báo, treo băng rôn, áp phích, đăng nhu cầu trên zalo, facebook...

Đồng thời, tập trung khảo sát doanh nghiệp, đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp có uy tín, nhu cầu tuyển dụng lớn; đa dạng hình thức tổ chức phiên giao dịch việc làm như phiên thường kỳ vào ngày 15, 20 hằng tháng, phiên online kết nối với các sàn giao dịch việc làm trong toàn quốc, phiên lưu động tại các xã, phường.

“Dự kiến hết tháng 1/2022, trung tâm sẽ tổ chức 8 phiên, sàn giao dịch việc làm, trong đó, có 5 phiên lưu động, 2 phiên thường kỳ và 1 sàn giao dịch việc làm online”, bà Hương cho biết thêm.

Nam Giang